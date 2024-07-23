洗髮露｜深層修復、減慢褪色！漂染後必備人氣去黃及鎖色洗髮露

夏日漂染鮮艷色系頭髮更時尚，但長期漂染髮絲易受損之外，持色度也會變得更難維持。而經常漂染淺髮色的小編來說，鎖色及護色是相當重要的，而祛黃洗頭水更是長備item！現時在「01網購」的去黃及鎖色洗髮水都有優惠，漂染必備的人氣OLAPLEX去黃洗髮乳、天然有機的INSIGHT 鎖色洗髮水等，立即入手啦！



1. OLAPLEX - No. 4P 鏈鎖結構鎖色去黃洗髮乳

OLAPLEX - No. 4P 鏈鎖結構鎖色去黃洗髮乳 250ml

荷里活人氣品牌OLAPLEX的去黃洗髮乳就蘊含高濃度祛黃配方，特別適用於金髮，淺色和灰色頭髮保養。專利技術有效重建髮絲深層結構，即時提高頭髮強韌度及為髮絲增加防護，使髮絲變得有光澤和有彈性，從而減少漂染頭髮在洗髮過程中的傷害。

OLAPLEX - No. 4P 鏈鎖結構鎖色去黃洗髮乳 250ml (原價：$418）

限時優惠價：$180（最多可使用3,600積分，抵消 $36 現金）

2. INSIGHT - 有機亮澤護色鎖色洗頭水

INSIGHT - 有機亮澤護色鎖色洗頭水 400ml

針對漂染後的頭髮，獨創天然草本精華及精油護色配方，有機澳洲堅果油及亮澤護色因子能加強滋潤及保持秀髮柔軟，並防止色髮氧化。同時為髮絲補充營養，並有助提亮髮色，令顏色更耐洗顯著，延緩染後退色。

INSIGHT - 有機亮澤護色鎖色洗頭水 400ml (原價：$298)

限時優惠價：$109（最多可使用2,100積分，抵消 $21 現金）

3. Hairoom - 煥彩護色洗頭水 (清新春菊)

Hairoom - 煥彩護色洗頭水(清新春菊) 450ml

Hairoom煥彩護色洗頭水6大無添加、零化學傷害，健康呵護頭皮。100% 採用天然髮色強化配方，蘊含良好保濕力和滲透力的維他命原B5，深入活化柔嫩髮絲。同時添加日本山葵萃取液，溫和滋潤達到護色效，修護染燙受損後的乾燥，回復柔順光澤。

Hairoom - 煥彩護色洗頭水(清新春菊) 450ml (原價：$170)

限時優惠價：$111（最多可使用2,200積分，抵消 $22 現金）

4. A80 PARIS - MY PERSONAL COLORGUARD 亮色護髮洗髮露

A80 PARIS - MY PERSONAL COLORGUARD 亮色護髮洗髮露 300ml

A80 PARIS 亮色護髮洗髮露適用於各種髮質，配方能修復因化學燙染、受熱造型和環境因素而受損的髮絲，同時有效保護持久鎖⾊，讓髮色更光鮮亮麗，保持在最佳狀態，重現柔韌閃亮質感。

A80 PARIS - MY PERSONAL COLORGUARD 亮色護髮洗髮露 300ml (原價：$320)

限時優惠價：$240（最多可使用4,800積分，抵消 $48 現金）

5. 彩豐行 - 山茶花鎖色洗髮露

彩豐行 - 山茶花鎖色洗髮露 500ml

想要更溫和呵護受損秀髮，彩豐行山茶花鎖色洗髮露就能洗淨頭髮污垢及造型殘漬，更能多重護髮鎖色！不含矽靈、礦物油、MIT及MI成分，溫和潔淨頭髮，並為染後髮絲提供深層滋養，預防髮絲顏色脫掉，讓秀髮柔順閃亮、輕盈無負擔。

彩豐行 - 山茶花鎖色洗髮露 500ml (原價：$59.9)

限時優惠價：$56.9（最多可使用1,100積分，抵消 $11 現金）

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