向日葵美容集團雙品牌OONA、GADDIEL進駐尖沙咀 陳凱琳現身撐場

在香港，擁有近半世紀歷史的美容集團屈指可數，⽽由家族傳承⾄今的更是鳳⽑麟角。由1977年開業的向日葵美容集團，正是這樣⼀家兼具悠久歷史和家族傳承的企業，而面對經濟環境的波動，向日葵美容集團選擇逆市擴張，於12⽉9⽇，在尖沙咀核⼼區域——亞⼠厘道21號醫務⼤樓，隆重揭幕旗下 OONA旗艦店及全新品牌GADDIEL Medical專業醫美服務中⼼，展現了其深耕香港市場的決心和對未來的信心。開幕當天，現場氣氛熱鬧，港姐冠軍陳凱琳 （Grace）亦親臨⽀持，更向⼤家分享她保持容光煥發的秘訣。



⺟女攜⼿美麗傳奇 OONA及GADDIEL定義⾼端醫美新標準

向⽇葵美容集團的創辦⼈Rainly Lam（左）及女兒向⽇葵美容集團執⾏董事Lewana Law在旗艦店開幕當⽇指⽬標不是開更多的分店，⽽是鑽研如何使團隊更專業，為⼤家提供更好、更安⼼的美容服務。

向⽇葵美容集團的創辦人Rainly Lam在開幕當⽇亦有出席致辭，她表示好⾼興看到向日葵美容由當初⼀間「小小的美容院」，⾄今天傳承至女兒Lewana Law⾝上，承諾用至真至誠態度對待每位客⼾，憑藉47年的美容經驗，積累了深厚的行業底蘊，發展出更多的業務，令更多蒞臨本店的每位客戶變得更美。

向⽇葵美容集團執⾏董事Lewana隨後亦表示好感謝媽媽從⼩到⼤的培育，令她逐步對美容⾏業有興趣，並努⼒朝這個⽅向進發，她指⾃⼰現在同時是⼀位營養師及專業健⾝教練，對於她創立的OONA及全新GADDIEL品牌，她就解釋：「OONA在拉丁語中意為『唯⼀』，我們致⼒於為每位顧客提供獨⼀無⼆的個性化健康及美容⽅案。而GADDIEL則象徵著『幸運』，代表著集團近半世紀以來，即使經歷⾦融風暴、SARS、⾦融海嘯、新冠疫情等重重挑戰，依然屹立不倒的幸運，也寓意著我們希望將這份幸運傳遞給每⼀位顧客。」 她進⼀步補充開設GADDIEL Medical的原因：「我們觀察到香港⾼端醫美市場存在缺口，許多顧客渴望更專業、更精準、更安全的醫美服務。GADDIEL Medical的誕⽣正是為了填補這⼀市場空⽩，我們引進國際尖端科技，組建專業醫療團隊，旨在提供超越傳統美容院的醫學級美容體驗。」

開幕當天，集團團隊皆以喜慶的紅⾊作為裝扮，希望OONA及GADDIEL Medical的旗艦店可以大展鴻圖！

創造都市女性舒壓綠洲 陳凱琳分享最愛扮靚⼼得

Grace在賓客休息區內率先邊享受咖啡與甜品，邊欣賞維港景⾊，她指現代都市女性及媽媽都要記得先照顧好自己⾝心，才可好好再照顧家庭及事業，進⾏美容療程是⾝⼼療癒的方法之⼀。

OONA和GADDIEL Medical旗艦店坐擁壯麗的維多利亞港景致，落地玻璃窗將迷 ⼈海景引入室內，與典雅華麗的裝潢相得益彰。寬敞舒適的賓客休息區，配備柔軟沙發和咖啡機，顧客可以在療程前後，⼀邊品味咖啡和精緻甜品，⼀邊欣賞窗外美景，享受⽚刻寧靜的「me time」，徹底釋放生活壓力。Lewana指特別設計這個休息區就是希望⼤家來到OONA和GADDIEL，都可以得到身心的徹底放鬆，並在療程之外，獲得⽚刻寧靜，讓⾝⼼靈得到滋養和平衡。

對於OONA和GADDIEL Medical旗艦店，陳凱琳（Grace）讚不絕口同時更分享自己的美容心得：「因為我很在意美容院的環境，要有充足光線及空間感，才不會有侷促的億感覺，所以今天⼀走入旗艦店就很喜歡這裡的環境，我亦尤其欣賞休息區域，在完成美容療程後，能靜靜地欣賞維港景⾊，品嚐時令糖⽔，真是夢寐以求的放鬆時刻。作為三個孩子的媽媽，我深深體會到me time的重要性，這亦是我的扮靚⼼得，運用me time定期進⾏美容保養，不僅能維持外在美貌，更能舒緩身心壓力。」

旗艦店內不少房間都可以看到維港景致，⼗分舒適開揚。

專業團隊與認證保障：OONA及GADDIEL Medical護航您的美麗

Lewana 隨後亦帶Grace參選整間旗艦店及介紹服務，她特別指出：「我們注意到市場上醫美服務和產品良莠不齊，因此GADDIEL Medical使⽤的技術儀器及產品，均獲得FDA/KFDA/CE等各種安全認證，確保正廠正貨，品質可靠。」

為此，Lewana 更特別為Gaddiel Medica請來一支經驗豐富的專業醫療團隊組成，包括香港導師級/顧問級醫生、醫美學術大會講者/講師、藥廠導師級醫生等。所有療程均由醫生主理，保證使用原廠正貨，絕不稀釋藥物，確保療程的安全性和有效性。

而憑藉對美容⾏業的深入了解和敏銳洞察，Lewana不斷引進全球領先的美容科技，在OONA內，大家就可以享受到全方位、安全有效的個性化療程，其中包括：

以⾊列⼈⼯智能⾯部六維分析機器：香港唯⼀，通過⼈⼯智能和⼤數據分析，精準評估顧客⾯部輪廓，制定個性化醫美⽅案，避免過度治療。

⽇本Pelluna電磁波座椅：香港唯⼀，利⽤⾼強度聚焦電磁能量刺激⾻盆底肌⾁，改善產後媽媽的相關問題及改善男性ED問題。

La Colline官⽅特約授權美容中⼼：提供瑞⼠頂級抗衰老護膚產品和服務，滿⾜⾼端護膚需求。

此外，旗艦店還提供⼈⼯智能痛症治療、育髮等專業療程，滿⾜顧客多元化的健康美麗需求，同樣追求高質素又全面美容服務的你，不妨到https://oona.hk/ 及https://www.gaddielmedical.com/ 了解更多！

OONA旗艦店及GADDIEL Medical專業醫美服務中⼼地址：尖沙咀亞⼠厘道21號， 21 Ashley，20樓全層

OONA

網站：https://oona.hk/

Facebook︰https://www.facebook.com/oona.hk/?locale=zh_HK

Instagram︰https://www.instagram.com/oona.hk/

電話：29888708

GADDIEL Medical

網站：https://www.gaddielmedical.com/

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61567037346742

Instagram：https://www.instagram.com/gaddiel_medical/

電話：2117 1787

（資料由客戶提供）