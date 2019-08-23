【她她她的少女時代】田蕊妮高峰30吋腰：不信節食而是懂得怎麼食

久未看到田蕊妮於電視劇內的演出，近日終於在熒幕上看到她的戲劇演出。於劇集《她她她的少女時代》內繹演中年失婚女性，面對婚變、失去工作後重新自強的故事，除演技被讚外，外表亦似乎沒有太大分別。

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從過往多次台慶等大型節目都會看到41歲的田蕊妮輕鬆就能駕馭到不同的晚裝，另外今年1月更以全祼上陣拍攝唱片封面，大騷其苗條身形，身上更沒有半點贅肉，不過你又可會想到田蕊妮曾表示自己有過30吋腰？後來田蕊妮積極透過飲食和運動達至健康修身，亦不時會在社交平台大方分享自己的心得。

今年1月，田蕊妮便以全祼上陣拍攝唱片封面。(tinyuilee@Instagram)

高蛋白質飲食進行修身

杜汶澤親自為田蕊妮烹調高蛋白質食物。(tinyuilee@Instagram)

田蕊妮不時都會在社交平台貼出自己飲食的照片，更指出是杜汶澤親自為她而設，分享美食之餘亦間接放閃，大曬恩愛。杜汶澤為田蕊妮所煮的食物多以高蛋白質為主，希望幫助到田蕊妮攝取營養同時修身。田蕊妮亦曾在社交平台表示自己已食用了連續一個月的白烚雞胸肉配不同的蔬菜。

不時都會聽到許多人說，白烚雞胸肉配蔬菜能夠達至修身效果，這說法又是否正確？就此，記者向英國和澳洲註冊營養師楊蒨珩（Stephanie）進行查詢，她指出如果不是過量食用，的確是有助減肥：「因為雞胸肉本身具蛋白質，而白恰雞胸肉並沒有其他脂肪於內，同時蔬菜的卡路里並不高。由於人體不能存儲太多額外的蛋白質，當一個人沒有攝取碳水化合物或脂肪，只攝取到蛋白質的話，變相也不會儲存多餘脂肪或贅肉。」

白烚雞胸肉配不同的蔬菜便是田蕊妮常食用的菜式。(tinyuilee@Instagram)

不過，Stephanie則表示不能長期只食用白烚雞胸肉配蔬菜，原因是長期只進食同一樣食物會令身體缺乏不同維他命，始終碳水化合物、脂肪對身體來說都是必須的。Stephanie亦補充：「飲食不均衡，長期不攝取碳水化合物，會對身體造成一定影響，甚至影響器官功能。」

除白烚方法外，田蕊妮也於社交平台提到間中也會食用烤雞。Stephanie則指出這個方法十分正確，起碼可令身體到攝取到油份，反而對身體有益處：「因為人體需要用油去製造脂肪和荷爾蒙，若然完全不吃脂肪，身體荷爾蒙平衡會受到破壞，影響月經。」

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成功修身過後，當然也要積極保養，否則就會前功盡廢了，而田蕊妮的保養方式也是靠飲食與運動。

依靠湯水補充營養與水份

田蕊妮認為湯水十分重要。(tinyuilee@Instagram)

在田蕊妮的社交平台除白恰雞胸肉等食物，也會看到不少煮家飯。田蕊妮亦直接道出她的飲食重點，認為湯水十分重要。良好的飲食習慣當然是均衡飲食，同時又能攝取足夠的水份。英國和澳洲註冊營養師楊蒨珩（Stephanie）指出飲湯是其中一個主要幫助補充足夠水份的方法：「建議可飲用木瓜魚尾花生湯、木瓜瘦肉花生湯等美顏湯水。因為人體需要攝取多元不飽和脂肪，而魚類、花生、核桃就提供了良好的多元不飽和脂肪，幫助補充營養與水份。」

從不偷懶做運動

從前的田蕊妮，並不愛做運動。(tinyuilee@Instagram)

很難想像經常都會發佈做運動照片的田蕊妮，從前並不愛做運動。後來受到身邊人影響，才下定決心開始做運動，一試便愛上了，更曾在社交平台分享：「做運動後已不相信磅數而是相信鏡子。愛上了做運動後已不相信節食而是懂得怎麼食。」亦曾於接受媒體訪問時指自己似是患上了做運動的癮，如因工作而多天沒做運動，便會感到「周身唔聚財」。於是即使工作多累，她放工後也要做運動。另外，不時也會於放假時相約杜汶澤行山，呼吸清新空氣，當然也增進夫婦感情。