「國民初戀」秀智力推「4+1」護髮術　擺脫黏立　洗髮前一定要…

你想捲出一頭韓星招牌大熱的「空氣感捲髮」嗎？ 堪稱「男神收割機」的國民初戀秀智經常拍劇，拍廣告，頭髮造型經常轉變，但卻擁有一把女生夢寐以求順滑且亮麗的長曲髮，秀智指出頭髮的質素和臉頰肌膚一樣，「髮肌」一定要著重護理才可以在捲髮時呈現自然又完美的撩人捲度，究竟如何養髮才可以擁有如韓星般的黃金「髮肌」？不妨學一學一眾韓星包括秀智都熱推的「4+1」養髮法則！即是4個外在護理加1個內在護理，就讓大家一起跟秀智學習打造一頭零瑕疵的秀髮！

頭髮的質素和臉頰肌膚一樣，都需要護理，臨近轉季，不少女生一早已經搜尋了今季將會流行的髮型和髮色，但經常轉變髮型很容易令到頭髮變得毛燥，失去光澤和容易折斷。踏入秋季時天氣又開始乾燥，就算在家中跟足韓星購買所推介的護髮產品，且護髮程序也跟到足，但髮質仍是那麼的乾燥無光澤，頭髮不論近睇遠望都是一頭稻草？

擁有一把健康頭髮，可以增加頭髮的可塑性 (IG@skuukzky)

不如現在就來好好學習一下國民初戀秀智所熱推的「4+1」養髮法則吧！

第一步：頭髮防曬

頭髮防曬是很重要的一步，防止令頭髮失去光澤和韌性 (IG@ssinz7)

即使香港踏入了秋天的季節，陽光依然都是那樣的明媚強烈，女生們懂得搽防曬才出門，但其實頭皮和頭髮都是需要防曬的，如果「髮肌」經常沒有做足防曬，紫外線會傷害頭髮中的蛋白結構，使毛鱗片變得不再緊密，令頭髮失去光澤和韌性，而且更會加速頭髮褪色。結果導致染髮或捲髮後，頭髮變得容易折斷和枯黃粗糙，所以女生們可以在市面上購買一些具抗熱力或具防曬功效的沖洗護髮素和防曬噴霧，可以在頭髮表面形成一層保護膜，令到紫外線不會直接照射到髮肌的表層。

第二步：洗頭髮前須先梳頭

洗頭前，梳頭有助刺激頭皮底層毛囊健康生長(ig@tangleangel_polska)

外出一整天，頭髮也變得粘黏立扁塌，不少女生都會立即回家就洗頭髮，但有很多女生都忽略了洗頭前必先用梳梳一遍頭髮，因為頭髮經過一整天的洗禮後，頭皮和頭髮都黏附了無數灰塵和污垢，先梳走黏附在頭皮上的灰塵後，可避免洗頭後，頭髮瞬間又出現粘立的情況。

第三步：洗髮次序不要搞錯：第1步—洗髮，第2步—髮膜，第3步—護髮素

緊記洗髮的次序是第1步—洗髮，第2步—髮膜，第3步—護髮素 (Photo by element5 @unsplash)

女生們必須要緊記，洗髮的次序是先用常溫的水把頭髮徹底的淋濕，不能用過高的熱水，因水溫過高會破壞髮根，令頭髮變得毛躁。第2步就是落髮膜，髮膜提供一層保護膜，令頭髮變得柔順，而最後的一步是落護髮素，先將髮絲擰乾再抹上護髮素，而護髮素應該抹在距離髮根約1-2cm的地方，以免堵塞頭皮毛囊。

第四步：用「微熱風」吹頭髮

避免吹頭髮時，因溫度過高讓髮絲受損而影響髮質 (ig@dyson_korea)

在吹頭時，過熱的風會對頭髮造成傷害，故秀智偏好用「微熱風」吹頭，因為溫度過高時，熱風會損害頭髮的角質層，令到頭髮的顏色變得暗淡且沒有亮度，所以吹頭髮的時候盡量不要用熱風對準在同一位置吹頭髮，也應該要避免吹向髮根和頭皮。

第五步：配合日常飲食：應多吃蛋白質食物

多吃含有蛋白質的食物，例如：魚類，有助頭髮的健康生長 (ig@skuukzky)

除了外在護髮，也可以從飲食改善頭髮健康。內在蛋白質是頭髮主要的組成成份，蛋白質的多與少會影響髮根的毛囊細胞的生長和發育，如長期攝入不足夠的蛋白質會令到頭髮變黃，脆弱粗糙和易折斷。

營養學家李正雅指，多吃蛋白質的食物有助頭皮毛囊的生長，常見的蛋白質食物如雞蛋、牛奶、豆奶、果仁和魚類食品等等都可改善頭髮健康。多吸收維他命B雜也有助身體製造蛋白質，例如︰紅米、糙米、大豆製品、深綠色的蔬菜，特別是女生們常吃的牛油果都能幫助頭髮產生髮油，令頭髮不易折斷和變乾燥。不過每個人都需要根據自己身體的狀況去判斷是否適合自己吃以上的食物。

【按圖看】註冊營養師建議以下食物富含蛋白質，可以改善頭髮生長健康：

+ 6 + 5 + 4

【按圖看】擁有柔亮秀髮的女星：