【髮型】絲帶成髮飾熱潮　3種吸睛編髮：低馬尾、丸子頭更顯時尚

繼「阿婆髮夾」與厚頭箍成為潮流，一條平平無奇的絲帶同樣已成為勢不可擋的熱潮，在Instagram上已有許多女生嘗試利用絲帶編髮，為造型帶來新鮮感。

一條絲帶，配合不同編髮方式已能呈現出不同的造型。(Ravi Roshan@unsplash)

「阿婆髮夾」與厚頭箍都是傾向復古風格，未必人人都能接受得到。加上，即使能透過不同款式的髮飾點綴造型，但始終配戴方式也比較局限，未夠多變。而絲帶配合編髮正正就能玩出不同變化與感覺，適合喜歡玩味、高調的女生，甚或是低調的女生也能找到自己的一套，吸睛度與時尚感大增，就試試以下的搭配吧！

低馬尾

馮盈盈早前出席《2019香港小姐競選》時，就示範了低馬尾絲帶造型，黑金色的絲帶款式更顯高貴感。(crystalfyy@Instagram)

低馬尾的綁法雖然簡單，基本上手殘女也會掌握得到的髮型，但未免予人過於「求其」的感覺，但其實只要於完成低馬尾造型並輕輕拉鬆頭髮後，在髮圈位置加上一條絲帶已經能增加造型感。

如果走平日走低調風的女生，可選擇幼身的絲帶；但如果想造型更突出，可選擇較粗身、帶印花圖案的絲帶款式，在頭頂髮圈位置綁上蝴蝶結或直接圍着髮圈位繞成兩個圈束成死結即可，但同時建議垂落部份的絲帶與馬尾的長度相約，甚至比馬尾更長的長度，視覺效果將會更豐富。

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丸子頭

將絲帶繫於丸子頭上，瞬間讓造型變得更時尚。(Sweet Ice Cream Photography@unsplash)

如果更喜歡清爽造型或平日容易睡過頭的女生，丸子頭就更適合你！丸子頭的步驟並不多，而且容易上手，輕鬆就能營造甜美有活力的感覺。在丸子頭外繫上絲帶，瞬間變得更時尚。首先可將頭髮束成高／低馬尾，再將頭髮扭轉成髮髻同時利用絲帶綁上蝴蝶結固定，而蝴蝶結的位置也不一定要繫於丸子頭上方，將蝴蝶結綁於丸子頭底部位置更特別。

若希望出來的效果更搶眼，建議可選擇鮮艷顏色的絲帶款式；亦能夠選擇絲絨材質或粗身的絲帶，讓氣質與高級感同時倍增。

麻花辮

不只絲帶，絲巾也可帶來相同效果；而朱智賢就試過把絲巾綁於麻花辮內。(ashley_ellabel@Instagram)

本身喜歡編髮而且有一定水準的女生，可將頭髮束成麻花辮然後繫上絲帶。第一種方法可於正常完成髮型後，將幼身絲帶繫於麻花辮的底部；而另一種又美又可增加回頭率的方法是，於束麻花辮的期間同時將絲帶綁於麻花辮內。

方法是先把頭髮束成馬尾，再將絲帶固定於馬尾頂部，把頭髮分成兩等份，然後如平日束麻花辮的做法一樣，連同絲帶一同進行編髮。如果編髮新手但又想營造相約的效果，或可簡單束成馬尾，甚或將頭髮分成兩等份，兩束頭髮扭在一起並用髮圈束好成麻花辮，甚或，然後將絲帶於造型頂部打結，沿麻花辮／馬尾，左右方向扭結至髮尾位置，再直接打結或成綁成蝴蝶結，最後拉鬆髮絲，提升時尚感之餘亦能營造一份浪漫少女氣息。