碧咸嫂野心戰美容界　Kylie Jenner效應強大　被傳47億賣盤勁賺？

近日有傳聞，有公司作價近47憶港元欲收購Kylie Jenner的個人美妝品牌Kylie Cosmetics，引起熱議。其實多位荷里活女星近年都先後推出美妝品牌，最近Victoria Beckham亦想分一杯羹。 Victoria Beckham 於1994年以唱跳組合Spice Girls成員出道，其後熱愛時裝的她在2008年以本名Victoria Beckham正式推出同名時裝品牌，近日更加入美妝界，推出美妝系列引起關注。

Victoria Beckham推出同名美容品牌，更以hashtag「#cleanbeauty」作招徠，相信會吸引不少環保女生支持。（victoriabeckham@Instagram）

早在今年2月，Victoria Beckham經已宣布推出同名美妝品牌，品牌籌備了半年，終在9月與大家正式見面。Victoria Beckham Beauty是Victoria的心血，她並不貪玩，Victoria誠意請來前美妝品牌Estée Lauder營銷和產品開發的高層合作，讓產品高水平，媲美專櫃的水平。網站首先推出眼妝系列，產品以她招牌「Smoky Eye」出發，有珠光眼影膏、四色眼影盤、以及眼線筆。

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Victoria Beckham Beauty充滿碧咸嫂的簡約設計風格。（victoriabeckhambeauty@Instagram）

身為設計師，Victoria對於包裝設計也放入不少心思，包裝紙盒為簡約黑白設計，充滿碧咸嫂的風格，化妝品的包裝更採用高貴、奢華的琥珀色，Victoria指希望女生從手袋拿出VB的化妝品時一樣是高貴優雅，另外為配合可持續發展的主題，Victoria採用100％的再生紙來製造。

她指未來還會推出護膚系列和香水系列，將來便可以全身都是「made by Victoria Beckham 」，喜歡Victoria的女生請拭目以待。如此同時，剛在倫敦完美落幕的Victoria Beckham 2020 春夏系列中，模特兒所用的化妝品同是出自Victoria Beckham Beauty，Victoria 希望兩者互相呼應，為摩登女性發聲，碧咸亦一家到場支持老婆、媽媽的時裝秀。

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美妝界成熱潮 國際巨星齊出自家品牌

名媛Kylie Jenner憑着個人品牌Kylie Cosmetics，成為「美國 60 位最富有的白手起家女性之一」。（kyliecosmetics@Instagram）

提到名人自創美妝品牌，不得不提名媛Kylie Jenner推出的Kylie Cosmetics，2015年，年僅18歲的她創立品牌，其唇膏產品率先為她打響名堂，短短4年，Kylie便以自己的化妝品牌賺到9億美元身價，又成為「美國60位最富有的白手起家女性之一」（60 richest self-made women），登上知名財經雜誌《福布斯》的封面人物，品牌更有傳吸引Coty Inc.集團以6億美元（折合約47億港元）收購當中49%的權益，如果成事，相信又是美妝界一大神話。

2017 年，Rihanna 攜手與新晉美妝品牌發展的Kendo Brands 共同推出其個人品牌。（品牌提供）

現在歌手界也要摻一腳，最為人所知定是國際巨星Rihanna成立的Fenty Beauty by Rihanna，今年9月更進駐香港，在T Galleria、Sephora、Harvey Nichols等分店有售。

Fenty Beauty提供多元化的美妝產品，更秉持「Beauty For All」，單是粉底系列一上市時便有50個色號，照顧到各種膚色的女生，不論你是亞洲、歐美、還是非洲，一樣找到自己膚色的粉底；另外，Fenty Beauty的高光系列也是深受女生歡迎，粉質細膩，自然，不挑膚色，日常妝也適合； Match Stix修容棒也是大熱產品，最近更推出了全新5款閃亮彩妝棒，為妝容增添色彩及打造鮮明輪廓。

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Lady Gaga親自為品牌拍宣傳照，而且是零修圖。（hausbeautynews@Instagram）

另外，同為國際巨星Lady Gaga在2月時宣布成立自創美妝品牌Haus Laboratories，當品牌推出第一批宣傳照時，已引起極大迴響，因為照片是零修圖，把皮膚的不完美真實的呈現給消費者，讓他們清晰知道產品的效果，有網民更大讚：「她賣的是彩妝品，不是Photoshop」Lady Gaga接受外媒訪問時也表示創立品牌是為了讓女性肯定自己，讓女性獲得自由。

Haus Laboratories在7月15在美國開始販售，首先推出眼部與唇部產品，如眼線筆、唇筆、唇蜜等，而且定價亦親民，想試試Lady Gaga出品的朋友便可看看。

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資料來源：Independent、Instyle