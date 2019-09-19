日本女生自嘲「奇蹟的醜女」　妝後差異大IG、Twitter吸百萬粉絲

「化妝就係你落咗妝，我仲認得你，你落咗妝，我唔認得你，嗰啲叫做喬裝。」相信大家都聽過子華神（黃子華）的金句。 每個女生總覺得自己不完美的，希望透過化妝讓自己更好看，所謂「練習成就完美」，但一不小心便成「喬裝」，日本有位女生Maataso（まあたそ）便是一例，妝前妝後判若兩人，她大方分享素顏照，甚至教大家化妝技巧，嬴來不少掌聲。

Maataso化妝後的樣貌與一般可愛系日本女生無別。（5m91r@Instagram）

一名24歲的日本女生Maataso（まあたそ），因擁有超強的化妝技術而分別在Twitter和Instagram吸納共過百萬的追蹤人數，現在她更成為一位美妝Youtuber。

Maataso是一個臉型瘦削，氣色不好，超單眼皮、扁鼻樑、雙唇帶點豐厚的女生，簡單點，就是一張非典型被公認為美女的臉孔。Maataso本身沒有想過以美妝達人拍Youtube，但她因為分享了化妝前後差異的照片而爆紅，卻有網友質疑她是靠修圖才會成為一個可人兒，因而激發她拍片證明是她化妝了得。

首先看看Maataso妝前妝後照吧：

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Maataso的化妝技術確是了得，單靠平常女生必備的化妝品便可以做到「整容」效果，讓人敬佩。就連日本TBS電視台節目《その他の人に会ってみた》也邀請她分享自己的故事，並即場幫工作人員化妝，成功把一平凡的女生變成辣妹，難怪在短短時間Youtube已有154萬人訂閱。

她在網路上極具人氣，不單靠她神級的化妝技術，而是她樂觀、搞怪的性格。有些女生對自己的樣貌沒信心，擁有所謂的「偶像包袱」，不願以醜態示人， Maataso卻非常大方，經常上載她妝前或醜態照，更自嘲自己是「奇蹟的醜女」，正正是她自然不做作的性格吸引粉絲，有網民大讚她「真的很可愛」！

一起來看看Maataso的「喬裝」吧！