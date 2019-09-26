【化妝新手必看】化妝前先要懂卸妝！　卸妝產品眾多應該怎樣挑？

市面上有關卸妝的產品層出不窮，主要分為卸妝水、卸妝油和卸妝膏等。面對琳瑯滿目的卸妝產品，各個卸妝效果都表現不一，各有千秋，萬一沒有使用正確的產品，可能會卸不乾淨，甚至傷害皮膚！到底哪一款的產品適合自己呢？以下為你一一分析。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

卸妝水

卸妝水是卸妝產品中，最常見的一種，價格也相對較為便宜。卸妝水是透明水質地，基本的使用方法就是將卸妝水倒在化妝棉上，然後再通過化妝棉不斷擦拭皮膚，直到卸除皮膚彩妝。

但卸妝水未必能夠100%卸除面部的彩妝。卸妝水的卸妝能力十分有限，基本上只能用來卸除面部的底妝，例如防曬霜、BB霜、粉底液、高光、腮紅等等這些基本的彩妝，但是對於眼部和唇部這些顏色比較深，且防水能力較好的彩妝來說，可能會卸不乾淨。如果你平時只塗隔離霜、素顏霜或者防曬霜等淡妝，那麼卸妝水便足夠滿足你的卸妝需求。記得脖子和胳膊塗抹了防曬霜的地方，也需要用卸妝水來卸妝。

卸妝水的卸妝能力十分有限，基本上只能卸除面部的底妝。（資料圖片）

卸妝油

卸妝油也是常見的卸妝產品之一。很多人一聽到「油」字，就對卸妝油卻步，其實卸妝油的清潔效果比較好，適合在化了比較濃的妝容時使用。一些顏色鮮艷或者防水能力比較強的彩妝，例如眼部周圍，我們在畫眼妝的時候會使用到非常多的彩妝產品，如眼線液筆、睫毛膏、眼影、遮瑕液等等，而這些彩妝用品往往都是比較防水防汗的。另外，口紅也是顏色比較深的一種彩妝，而且持久度比較高，因此在卸除眼妝或者口紅的時候，需要用到專門卸除的眼唇彩妝的卸妝油卸妝。

卸妝油與卸妝水不同，卸妝油需要乳化，在使用後皮膚會有油膩感，因此需要用清水多次擦拭，然後用洗面奶輔助達到第2次清潔。油性皮膚或油痘肌的女生在選擇卸妝油時，一定要選擇溫和不刺激，或者適合敏感皮膚專門使用的卸妝油，不然會很容易生石頭瘡。

卸妝油的清潔效果比較好，適合比較濃的妝容使用。（資料圖片）

卸妝膏

卸妝膏是近幾年比較流行的膏體卸妝產品。卸妝膏的使用範疇，與卸妝油差不多，現在大多數卸妝膏的卸妝能力都很徹底，也比較適合妝容比較濃或者彩妝比較防水防汗的情況下使用。卸妝膏的使用方法和卸妝油一樣需要乳化，方法是先將卸妝膏置於掌心，再用水慢慢的按摩，將卸妝膏乳化到呈現一種泛白的水狀，然後再塗上臉上，以卸除皮膚彩妝。

而且，卸妝膏只需要小小一盒，相比起卸妝水或者卸妝油那樣的瓶瓶罐罐，卸妝膏更方面隨身攜帶。

卸妝膏的卸妝能力很徹底，適合妝容比較濃或者彩妝比較防水防汗的人使用。（資料圖片）

卸妝巾

卸妝巾絕對是方便快捷的首選。很多人在旅途當中因為需要攜帶各種瓶瓶罐罐，而感到非常不方便，而且特別佔行李箱的空位，所以卸妝巾絕對是首選的卸妝產品。

卸妝巾即是用一張面巾來卸除全臉妝容，就像是沾濕了卸妝水的化妝棉一樣，可以直接使用，非常方便。但是它的卸妝能力不算很強，容易殘留污漬的毛孔裏，而且價格比較貴，不適合日常使用，較適合應急之用，例如短途旅行等等。

內容提供：瞌睡喵​

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「卸妝產品種類多 不是每一款都能卸乾淨！」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）