日本美妝Amazon買家評分　多款好物$100有找　強效卸睫毛膏靠這支

女生從不怕護膚品或化妝品太多，只怕不夠用，就算家中已有不少囤貨，但見到好用或新品都忍不了手。 在眾多國家出品中，日本藥妝可算是數一數二，便宜又好用，性價比超高，難怪女生每次到日本藥妝店也會失手。女生不想患上「荷包乾硬化」，不妨參考一下全球最大的網路零售商之一的Amazon評分，這樣便不怕入錯貨。

不少外國的女生都會透過Amazon購入日本美妝，而Amazon也設有評分制度讓買家可根據用後感留言與評分， 5分為滿分， 以下的日本美妝品都獲得3.5分以上的高評價。

Naturie Imju 薏仁化妝水（jennie_make_up@instagram）

Naturie Imju 薏仁化妝水（4.2/5）

相信不少香港女生都有留意這薏仁化妝水，它只需約$50便可有一支500mL的保濕化妝水，用來濕敷絕不心痛，而且日本女生都非常推介薏仁化妝水，尤其妝前使用，可令全日的妝容更加的貼面。

化妝水的主要成分是薏仁提取物，沒添加任何的人工色素和香料，有補水和美白功效，筆者喜歡用薏仁水配合美白精華濕敷30分鐘，實試約2星期便可見到暗瘡印減退一半。

Cream Cheek 夢幻胭脂膏（matildaonvideo @instagram）

Cream Cheek 夢幻胭脂膏（4.4/5）

Canmake以「平、靚、正」彩妝品，大受女生歡迎，她的胭脂系列更是皇牌產品之一，不但上色而且非常持久，最主要可把胭脂膏當唇膏和眼影使用，物超所值。

胭脂膏採用溶化性啫喱狀配方，雖是膏狀，但用指尖沾上啫喱胭脂後，即可感覺絲滑粉粉質感，色澤亮麗，掃上面頰後，馬上變乾，初學者也容易上手。

Kiss Me Heroine Make纖細眼線液（dailyroutine____@instagram）

Kiss Me Heroine Make纖細眼線液（4/5）

要一支防水、防油又持久的眼線液除了可選擇日本的Love Liner，Kiss Me眼線液同樣並列第一位，只需約$70，經典又大獲好評，忠粉甚多。

眼線液不論顯色、防水和防油方面都非常強勁，如果一整天外出，可能補一兩筆便可，不怕出現「熊貓眼」，而且0.1mm的超細筆頭，新手也可畫出完美眼線。

Kose Softymo速效卸妝油（the.skincare.diary @instagram）

Kose Softymo速效卸妝油（4.4/5）

如果平時用卸妝水的女生，為了卸去防水的眼妝時都要用到眼唇卸妝液，相反用卸妝油便可一次過清理乾淨。Kose卸妝油只要簡單濕手便可使用，卸妝同時可洗走堆塞毛孔的皮脂粒，使毛孔清爽暢通。曾有超過600位Amazon買家給予卸妝油5星星，可見其受歡迎程度。

Biore水凝長效保濕防曬乳 SPF50+ PA+++（queenonadime@instagram）

Biore水凝長效保濕防曬乳 SPF50+ PA+++（4.6/5）

夏天看似太陽較大，但冬天一樣有強勁紫外線，塗防曬這一步是每天都必須的，就像塗護膚品一樣，如果找到一支性價比高又不油膩的太陽油便最好。通常一進日本藥妝店一定看到Biore防曬乳，它耐汗、耐水，質感像水一樣清爽不黏膩，新版更加入玻尿酸保溼成分，防曬且保濕，在日本購入只需$50左右，深受女生歡迎。

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參考資料：Who What Wear