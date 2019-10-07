坐飛機一個多小時就可以去到的台灣，是不少女生的理想旅遊快閃地點，除了可以去夜市瘋狂吃喝之外，台灣的美妝也是價格親民又高質。特別是康是美、屈臣氏這些藥妝店，款式貨品又多又齊，固然是去台灣旅行時掃貨的指定地點。

今次就為大家介紹2019年台灣屈臣氏的人氣熱賣眼妝產品。missha.official@IG)

今次就為大家介紹2019年台灣屈臣氏的人氣熱賣美妝產品，這次推介的產品主要圍繞眼妝的部份，分別有眉筆、睫毛膏、眼線筆同眼影4大種類，幫你集齊一個完整眼妝需要的好用妝品！

今次推介的眼妝產品分別有眉筆、睫毛膏、眼線筆同眼影4大種類。(excelmake@IG)

眉筆

眉毛畫得好不好真的很看心情，很多人都控制不好眉毛的畫法，但是可能你使用的眉部產品也有很大的影響，眉筆的順滑度、顯色度都是影響畫眉的重要因素。以下這4樣眉部產品應該大家都很常見到，是不少女生不斷回購的熱賣產品，最平的一款只要大概港幣$20左右，日日粗用都不會心痛。

平價好用眉妝用品一覽：

睫毛膏

市面上每一家睫毛產品都打著纖長捲翹的名號，但是有多少個牌子真的可以做得到一整天維持到這個效果？以下這4個熱賣品牌包含了有日本、歐美和台灣不同地區。能受到一眾台灣女生的喜愛，實力絕對有信心保證，跟著買不怕中伏。大部份榜上有名的睫毛膏在香港也可買到呢！

深受台灣女生喜愛的睫毛膏：

眼線筆

很多化妝新手或者手殘的女生都不太懂得畫眼線，經常控制不了眼線的粗幼同深淺，但是市場上其實眼線筆都有很多不同的質地。如果是新手的話，建議選擇相對容易操作的眼線膠筆，在熱賣產品中也有推介INTEGRATE和kate兩個日本開架品牌的眼線膠筆，初學者必入手！

新手一樣合用的熱賣眼線產​品：

眼影

眼影是其中一樣會讓女人瘋狂的美妝品，因為眼影有千變萬化的顏色，也有分不同的質地，即使同一個顏色不同品牌畫出來的妝效都不一樣，所以眼影真是沒有買完的日，非常容易失手。從熱賣清單中可見台灣女生比較鍾情missha、excel等日韓品牌，眼影帶有微微的珠光感，而且都是自然易襯的色系，日常和上班皆宜，相信香港女生一樣合用！

熱賣自然色系眼影：