當你買了一支新唇膏，滿心歡喜以為搽上嘴會有模特的效果時，結果當然是想得太美好了。 除非你天生擁有一張標準的完美唇形，不然的話，其實每個人的嘴唇都有不同缺點，要懂得怎樣矯正唇形，畫出來的嘴唇才會好看，而且還有修飾五官的效果。隱惡揚善的美唇畫法又是怎樣的呢？

標準唇形

除非你擁有標準的唇形，否則中數人的嘴唇都會有缺點，找到自己唇形並使用矯正畫法。(3ce_official@IG)

標準的唇形就是下唇要比上唇厚一點，上唇和下唇的比例是1:1.2-1.5，兩個唇峰佔整個嘴唇的最佳位置是1:0.8:1，可以參照圖片上的比例，多數廣告上的唇模都是按照這個標準來挑選。

標準唇形的黃金比例。(蘇小懶@小紅書)

薄唇畫法

薄唇的女生嘴唇較扁平，輪廓不夠突出、飽滿。(knhs2@IG)

薄唇的女生最大的缺點就是上唇和下唇都很偏平，唇峰的線條也不明顯，整體看上去嘴唇輪廓不夠突出、飽滿，因此搽什麼唇膏都不明顯。

下垂嘴角畫法

嘴角下垂的其實很顯老，有時搽錯唇色分分鐘還要老10年。(etudehouseofficial@IG)

嘴角下垂的女生總是給人一種生氣、憂傷的感覺，而且下垂的唇形會更顯老態，看起來比實際年齡還要大，是很多女人最忌諱的禁忌。

窄唇畫法

除非你有心形面形，否則櫻桃小嘴很容易顯面大。(heungheungeliza@IG)

窄唇其實就是櫻桃小嘴，很多人可能覺得櫻桃小嘴很可愛，但是化起妝上來櫻桃小嘴會讓五官放大，唇部比例過小亦會因此顯得臉更大。

硬朗唇形畫法

硬朗唇形就是嘴唇線條太深，不夠柔和，會顯得嘴很突出。(ponysmakeup@IG)

硬朗唇形就是嘴唇的線條太過突出，不夠柔和，而且唇部也比較扁平，會有種中性的感覺。