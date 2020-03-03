無綫近年鬧「小花荒」，旗下藝人紛紛離巢，不少網民嘲無綫劇集的角色年齡「直線上升」，例子如去年的重頭劇《宮心計2之深宮計》，14位女角色的平均年齡達45歲。而現正播出的劇集《法證先鋒4》，雖然也有三十出頭的年輕臉孔如朱晨麗與湯洛雯，但其他女角幾乎都是40+，除了演技出眾外，保養技巧更讓人驚艷。到底《法證先鋒4》中有哪些有樣又有實力的美魔女呢？

1.張文慈（48歲）

近年在無綫不乏演出機會的前亞視藝人張文慈在《法證先鋒4》中飾演單元主角，飾演粵劇演員米雪忠心的助手，因為想替她出頭而教唆殺人。在劇中與米雪有不少對手戲，與資深演員對戲，很容易有種「被比下去」的感覺，但出道超過20年的她卻絲毫沒有予人這種感覺。48歲的她更加保養得宜，外表與初出道時沒有太大分別，不時在IG以素顏或淡妝示人，皮膚狀況不輸年輕小花，全靠她每天勤於護膚，面霜不離手，才能保持肌膚白滑。

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2.袁潔儀（49歲）

袁潔儀在《法證先鋒4》中飾演譚俊彥的姐姐，在劇中不算重要角色，主要在譚俊彥的回憶中出現，丈夫因與譚俊彥在八號風球下外出看海，被大浪淹沒而喪命。當時正在懷孕的她頓時失去依靠，傷心痛哭。袁潔儀曾經是亞視力捧的小花，因為主持兒童節目而被稱為「潔儀姐姐」，近年過檔無綫後不時演出閒角，但也讓觀眾留下深刻印象。當年以一雙長腿成為「女神」，至今她的雙腿依然纖幼，她接受01娛樂訪問時，坦言保持身材的秘訣原來是勤做家務，每天為丈夫預備早餐、午餐、買餸、執屋，甚少有坐下來的時間，自然就不會囤積脂肪。

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3.陳煒（46歲）

同樣從亞視「過檔」的「煒哥」陳煒在《法證先鋒4》中飾演鑑證主任，在一眾前亞視女藝人中，她的發展算是順遂。她加入無綫後，不時有機會演出主角，更兩度在「萬千星輝頒獎禮」中奪得「我最愛TVB電視女角色」獎項。今年46歲的她仍不時有性感演出，不論身材、外貌都保持得很好，常常大方在社交平台上分享素顏照。而她的保養秘訣都是從「食」方面入手，煲滋潤湯水、工作時自備健康飯盒，在她身上完全體現到「you are what you eat」（人如其食）。

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