無綫近年鬧「小花荒」,旗下藝人紛紛離巢,不少網民嘲無綫劇集的角色年齡「直線上升」,例子如去年的重頭劇《宮心計2之深宮計》,14位女角色的平均年齡達45歲。而現正播出的劇集《法證先鋒4》,雖然也有三十出頭的年輕臉孔如朱晨麗與湯洛雯,但其他女角幾乎都是40+,除了演技出眾外,保養技巧更讓人驚艷。到底《法證先鋒4》中有哪些有樣又有實力的美魔女呢?

1.張文慈(48歲)

近年在無綫不乏演出機會的前亞視藝人張文慈在《法證先鋒4》中飾演單元主角,飾演粵劇演員米雪忠心的助手,因為想替她出頭而教唆殺人。在劇中與米雪有不少對手戲,與資深演員對戲,很容易有種「被比下去」的感覺,但出道超過20年的她卻絲毫沒有予人這種感覺。48歲的她更加保養得宜,外表與初出道時沒有太大分別,不時在IG以素顏或淡妝示人,皮膚狀況不輸年輕小花,全靠她每天勤於護膚,面霜不離手,才能保持肌膚白滑。

2.袁潔儀(49歲)

袁潔儀在《法證先鋒4》中飾演譚俊彥的姐姐,在劇中不算重要角色,主要在譚俊彥的回憶中出現,丈夫因與譚俊彥在八號風球下外出看海,被大浪淹沒而喪命。當時正在懷孕的她頓時失去依靠,傷心痛哭。袁潔儀曾經是亞視力捧的小花,因為主持兒童節目而被稱為「潔儀姐姐」,近年過檔無綫後不時演出閒角,但也讓觀眾留下深刻印象。當年以一雙長腿成為「女神」,至今她的雙腿依然纖幼,她接受01娛樂訪問時,坦言保持身材的秘訣原來是勤做家務,每天為丈夫預備早餐、午餐、買餸、執屋,甚少有坐下來的時間,自然就不會囤積脂肪。

3.陳煒(46歲)

同樣從亞視「過檔」的「煒哥」陳煒在《法證先鋒4》中飾演鑑證主任,在一眾前亞視女藝人中,她的發展算是順遂。她加入無綫後,不時有機會演出主角,更兩度在「萬千星輝頒獎禮」中奪得「我最愛TVB電視女角色」獎項。今年46歲的她仍不時有性感演出,不論身材、外貌都保持得很好,常常大方在社交平台上分享素顏照。而她的保養秘訣都是從「食」方面入手,煲滋潤湯水、工作時自備健康飯盒,在她身上完全體現到「you are what you eat」(人如其食)。

+ 2

