内地人氣女星劉亦菲因「神顔」而擄獲大批粉絲的心，縱使演技一直飽受批評，不過單是欣賞這清純無添加的容貌，觀眾已經「大飽眼福」。素來有「神仙姐姐」之稱的劉亦菲素顔是否也能維持神級顔值呢？

劉亦菲微博大方曬素顔照

劉亦菲自從接演《花木蘭》後，在全球打響知名度，不過早前因政治風波導致觀眾揚言罷看《花木蘭》，最近劉亦菲的美籍身份又引起内地民眾不滿，演藝之路可謂爭議不斷。而《花木蘭》近來因疫情而無限期延遲上映，電影上映之路可謂十分崎嶇，最終票房結果和口碑同樣令人堪憂。

不過劉亦菲心情似乎沒有被種種風波影響，早前在她微博曬出幾張素顔照分享自己的居家生活，清純容貌即刻引起網上熱議。自拍照呈現劉亦菲吹彈可破、滑嫩透亮的肌膚讓人驚艷，絲毫看不出來她已經32歲，完美肌膚狀態仍像一位二十出頭的青春少女。劉亦菲平時也會大方在微博分享素顔照片，不時上傳自己運動後大汗淋漓的樣子，甜美五官給人一種「出淤泥而不染」的脫俗之感。

劉亦菲常常在微博曬出素顔照。（劉亦菲@微博）

劉亦菲微博曬素顔照：

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劉亦菲濃妝太驚嚇？

不過「神仙姐姐」一濃妝就被打入凡間，五官清秀的劉亦菲散發淡淡古典味道，白皙肌膚之下滿是膠原蛋白，清麗模樣透露非凡氣質，只是淡妝已經十分美麗。劉亦菲算是少數幾個即使不化妝，也能靠氣質搭救的女明星，化了濃妝之後反而大打折扣。眼睛内雙的她，眼尾微微上翹，具有東方古典的鳳眼特徵，一旦畫上厚重的眼綫或眼影，會導致雙目失神，而誇張的唇色和胭脂，反而產生一股風塵味道，仙氣盡散，連網友都紛紛表示「受到驚嚇」。因此，比起煙熏眼、大紅唇的濃妝，劉亦菲素顔或者淡妝更為合適。

劉亦菲淡妝vs濃妝：

劉亦菲淡妝比濃妝好看。（劉亦菲@微博）

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如何打造神級「偽素顔」妝容？

如今，誇張的煙熏妝已經不再流行，日韓台熱烈追捧的是似有若無的「偽素顔妝」，重點在於妝感非常輕盈自然，不過氣色比素顔看上去要好。人們驟眼一看，無法察覺你是否有化妝，「偽素顔」裸妝根本就是「美少女的謊言」，同時也能滿足男生們對清純女神們的幻想！而「偽素顔」妝容最重要的關鍵就在於底妝，讓肌膚散發透亮光澤，製造清透水感，靠「素顏霜」就能輕鬆打造白皙肌膚！

台灣「UrCosme」素顏霜排行榜 Top10：（點閱下圖查看）