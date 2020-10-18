【2020秋冬染髮】子瑜、Blackpink Lisa及Jennie等韓國女星染上新髮色了？想要知道今年秋冬流行的染髮潮流，只要留意韓國各大女星的Instagram就可以一覽今年的大勢髮色！今年秋冬的髮色趨勢主要以紅棕色為主調，不但顯白之餘，更有減齡的神奇效果！換季時除了買新衣服外，髮色也一拼一起大改造，配合冬天的氣氛。

想知今年秋冬流行的染髮潮流？即看韓國人氣女星都染上了什麼髮色吧！（IG@twicetagram）

泰妍、朴信惠、Jennie : 亞麻奶茶色

Blackpink Lisa染上亞麻奶茶色，配搭大波浪捲髮就像森林裏走出來的精靈，很顯氣質。(@lalalalisa_m@ig)

每次染髮都是深或淺棕色也會感到厭倦，不如嘗試一下玩色吧！Blackpink Lisa、Jennie和朴信惠和等韓國女星，也不約而同地換上了「亞麻奶茶色」，顏色既獨特又充滿靈氣。亞麻奶茶色以棕色作爲底色，再混合灰色讓整體的髮色更加啞緻，呈現出帶霧感的奶茶冷色調，低調得來又帶點神秘感，還有提亮膚色的效果，就算皮膚偏黃的女生也適合，不難駕馭。這款髮色因爲較淺色的關係，很適合髮量多的女生，幫助減輕頭髮的厚重感，不過這款亞麻奶茶色需要漂髮才能顯色，擔心髮質的女生就要小心考慮了。

【Blackpink Lisa、Jennie和朴信惠染髮效果．亞麻奶茶色：】(按圖看)

Jessica、泰妍、韓素希：楓葉蜜糖棕色

Jessica的楓葉蜜糖棕髮色很顯氣質，更可以襯托出皮膚的透亮感。（IG@jessica.syj）

如果不愛淺髮色的女生，可以嘗試一下Jessica、韓素希也大愛的楓葉蜜糖棕色。這種偏向暖橘色調又帶點棕色調的髮色比較不挑膚色，不管什麼膚色的女生都適合，那就一定不會失手！亮橘色更可以襯托出皮膚的透亮感，十分顯白，而且比起普通的淺棕色更加有層次感，只需紥起頭髮或者配搭簡單的頭飾、髮帶就已經很有造型感，即使隨意地放下頭髮也能突顯優雅氣質，而且還能營造出一種平易近人的甜美少女感，減齡效果滿分！

【Jessica、泰妍、韓素希染髮效果．楓葉蜜糖棕色：】（按圖看）

周子瑜、李聖經、秀智：玫瑰棕紅色

TWICE的人氣成員周子瑜染了玫瑰棕紅色後顔值再加分，而且顯得更加青春有活力。（IG@twicetagram）

今年秋冬除了一如以往的大勢棕色之外，也再次重回復古的深紅色懷抱，結合兩者就呈現出了周子瑜、李聖經、秀智也熱捧的「玫瑰棕紅髮色」。這種顏色低調得來又透出一絲嫵媚感，紅色調的髮色不但不挑膚色，還可以提亮氣色，很適合黃皮膚的亞洲女生。另外由於這款玫瑰棕紅髮色不需要漂髮也可以很顯色，因此不會對頭髮傷害很大，而且即使素顔或者淡妝都不會顯得沒有精神。

染上玫瑰棕紅色時，也可以根據自己想要的感覺而作出調整，想要顯得可愛俏皮一點的話，可以要求髮型師混入一點粉色調，讓紅色更鮮艷，就像李聖經的髮色一樣，突出少女感。如果想要更加女人味一點，就可以像秀智一樣，增加棕色或者橘色調的比例，營造出不同的感覺。

【秀智、李聖經染髮效果．玫瑰棕紅色：】（按圖看）