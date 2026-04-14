Sephora Beauty Pass Sale 2026｜全場優惠低至75折!必買美妝推介

作為全球美妝控的殿堂，Sephora匯聚了從大牌美妝到小眾人氣品牌的各式商品。好消息！即睇攻略成為香港Sephora的會員，享用獨家優惠碼及折扣。
😍Sephora 美妝優惠，指定美妝、香水低至半價 👉🏻👉🏻立即選購
Beauty Pass Sale 2026｜4月16日開始 全場優惠低至75折
Sephora 最受期待的 Beauty Pass Sale 即將於4月14日至19日進行！不同等級的會員都有專屬優惠，最低消費滿額即可享有高達 75折。即睇您的會員等級進場掃貨時間表！
Gold Tier 金卡會員 (享優先入場)
折扣優惠：
- 75折： 需消費滿 $1,200
- 8折： 無門檻（不限消費金額）
優惠期： * 網店： 4 月 14 日 晚上 10:00 起｜門市： 4 月 15 日起
👉🏻👉🏻立即選購
Black Tier 黑卡會員
折扣優惠：
- 75折： 需消費滿 $1,200。
- 85折： 無門檻（不限消費金額）。
優惠期： 4 月 16 日 凌晨 12:00 起 (網店及門市同步)
👉🏻👉🏻立即選購
White Tier 白卡會員 (或即時註冊新成員)
折扣優惠：
- 8折： 需消費滿 $1,200。
- 85折： 無門檻（不限消費金額）。
優惠期： 4 月 16 日 凌晨 12:00 起 (網店及門市同步)
👉🏻👉🏻立即選購
*優惠不適用The Ordinary產品。
Sephora Beauty Pass Sale 2026
金、黑卡會員滿額送價值 $590 限量禮集！
適用對象： 僅限 Gold (金卡) 及 Black (黑卡) 會員參加 。
獲贈門檻： 消費滿 $2,000 或以上即可獲贈 。
精美禮品內容 (價值 $590)：
- 9 件裝精美禮品套裝
- Sephora 限量防水化妝包
Sephora Beauty Pass Sale 2026
香港Sephora獨家品牌
Rare Beauty｜Tarte｜Ole Henriksen｜Glow Recipe｜Sunday Riley｜Zoeva
香港Sephora必買品牌
Estée Lauder｜ Fenty Beauty｜fresh｜GHD｜ HOURGLASS
成為 Sephora Beauty Pass 會員
Sephora Beauty Pass會員等級分為3個等級：會員（免費）、黑卡會員（需累積消費HK1,500）及 金卡會員（需累積消費HK$7,500），升級後可享有更多獨家禮遇。
Sephora 會員福利：
1. 生日月份購物可獲雙倍積分
2. 會員專屬推廣
3. 跨國會員禮遇
4. Beauty Pass特賣
此外，您還能透過填寫個人美妝檔案、撰寫產品評論及下載手機App等方式，額外賺取積分。 加入Beauty Pass 會員
Sephora HK｜運費政策
凡購物滿指定金額（通常為港幣$350），即可享有免運費服務。港幣350元以下的訂單需付港幣30元運費
Sephora HK｜折扣季必買7大推介
必買推介1. GHD Platinum+™ 專業智能造型夾 (原價：$2,395）
前往購買 ▶️ 立即入手 | 更多美妝產品🛍️
GHD Platinum+™ 專業智能造型夾 (原價：$2,395）
必買推介2. MAKE UP FOR EVER Infinity Complexion Set (Holiday Limited Edition) (原價：$495）
前往購買 ▶️ 立即入手 | 更多美妝產品🛍️
MAKE UP FOR EVER Infinity Complexion Set (Holiday Limited Edition) (原價：$495）
必買推介3. Supergoop! Unseen 防曬霜 SPF50 50ml (原價：$345）
前往購買 ▶️ 立即入手 | 更多美妝產品🛍️
Supergoop! Unseen 防曬霜 SPF50 50ml (原價：$345）
必買推介4. Tiffany & Love for Her 淡香精 50ml (原價：$1,155）
前往購買 ▶️ 立即入手 | 更多美妝產品🛍️
Tiffany & Love for Her 淡香精 50ml (原價：$1,155）
必買推介5. MAKE UP FOR EVER HD Skin 高清隱形持妝粉底 30ml (原價：$440）
前往購買 ▶️ 立即入手 | 更多美妝產品🛍️
MAKE UP FOR EVER HD Skin 高清隱形持妝粉底 30ml (原價：$440）
必買推介6. Haus Labs by Lady Gaga 粉底液 30ml (原價：$440）
前往購買 ▶️ 立即入手 | 更多美妝產品🛍️
Haus Labs by Lady Gaga 粉底液 30ml (原價 $440)
必買推介7. K18 免沖洗分子修復髮膜 50ml (原價：$660）
前往購買 ▶️ 立即入手 | 更多美妝產品🛍️
K18 免沖洗分子修復髮膜 50ml (原價 $660)
必買推介8. Augustinus Bader The Illuminating Collection (Holiday Limited Edition) (原價：$2,020）
前往購買 ▶️ 立即入手 | 更多美妝產品🛍️
Augustinus Bader The Illuminating Collection (Holiday Limited Edition) (原價：$2,020）
必買推介9. Paula's Choice 0.3% A醇+2%補骨脂酚精華乳 (原價：$575）
前往購買 ▶️ 立即入立即入手手 | 更多美妝產品🛍️
Paula's Choice 0.3% A醇+2%補骨脂酚精華乳 (原價：$575）
必買推介10. TTM 雙活性外泌體賦活生物纖維面膜 (原價：$225）
前往購買 ▶️ 立即入手 | 更多美妝產品🛍️
TTM 雙活性外泌體賦活生物纖維面膜 (原價：$225）
必買推介11. Dolce & Gabbana Ever Icon Eye Palette (原價：$530）
前往購買 ▶️ 立即入手 | 更多美妝產品🛍️
Dolce & Gabbana Ever Icon Eye Palette (原價：$530）
必買推介12. Rare Beauty Soft Pinch Luminous Powder Blush (原價：$245）
前往購買 ▶️ 立即入手 | 更多美妝產品🛍️
Rare Beauty Soft Pinch Luminous Powder Blush (原價：$245）
必買推介13. Huda Beauty Easy Bake Pressed Powder (原價：$335）
前往購買 ▶️ 立即入手 | 更多美妝產品🛍️
Huda Beauty Easy Bake Pressed Powder (原價：$335）
必買推介14. Ole Henriksen 健膚胜肽保濕面霜 (原價：$400）
前往購買 ▶️ 立即入手 | 更多美妝產品🛍️
Ole Henriksen 健膚胜肽保濕面霜 (原價：$400）
必買推介15. Hourglass Vanish™ Airbrush Concealer (原價：$400）
前往購買 ▶️ 立即入手 | 更多美妝產品🛍️
Hourglass Vanish™ Airbrush Concealer (原價：$400）