Sephora HK快閃優惠75折起！折扣季必買15大化妝／護膚／香水推介

作為全球美妝控的殿堂，Sephora匯聚了從大牌美妝到小眾人氣品牌的各式商品。好消息！即睇攻略成為香港Sephora的會員，享用獨家優惠碼及折扣。



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Beauty Pass Sale 2026｜4月16日開始 全場優惠低至75折

Sephora 最受期待的 Beauty Pass Sale 即將於4月14日至19日進行！不同等級的會員都有專屬優惠，最低消費滿額即可享有高達 75折。即睇您的會員等級進場掃貨時間表！

Gold Tier 金卡會員 (享優先入場)

折扣優惠：

- 75折： 需消費滿 $1,200

- 8折： 無門檻（不限消費金額）

優惠期： * 網店： 4 月 14 日 晚上 10:00 起｜門市： 4 月 15 日起

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Black Tier 黑卡會員

折扣優惠：

- 75折： 需消費滿 $1,200。

- 85折： 無門檻（不限消費金額）。

優惠期： 4 月 16 日 凌晨 12:00 起 (網店及門市同步)

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White Tier 白卡會員 (或即時註冊新成員)

折扣優惠：

- 8折： 需消費滿 $1,200。

- 85折： 無門檻（不限消費金額）。

優惠期： 4 月 16 日 凌晨 12:00 起 (網店及門市同步)

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*優惠不適用The Ordinary產品。

Sephora Beauty Pass Sale 2026

金、黑卡會員滿額送價值 $590 限量禮集！

適用對象： 僅限 Gold (金卡) 及 Black (黑卡) 會員參加 。

獲贈門檻： 消費滿 $2,000 或以上即可獲贈 。

精美禮品內容 (價值 $590)：

- 9 件裝精美禮品套裝

- Sephora 限量防水化妝包

Sephora Beauty Pass Sale 2026

香港Sephora獨家品牌

Rare Beauty｜Tarte｜Ole Henriksen｜Glow Recipe｜Sunday Riley｜Zoeva

香港Sephora必買品牌

Estée Lauder｜ Fenty Beauty｜fresh｜GHD｜ HOURGLASS

成為 Sephora Beauty Pass 會員

Sephora Beauty Pass會員等級分為3個等級：會員（免費）、黑卡會員（需累積消費HK1,500）及 金卡會員（需累積消費HK$7,500），升級後可享有更多獨家禮遇。

Sephora 會員福利：

1. 生日月份購物可獲雙倍積分

2. 會員專屬推廣

3. 跨國會員禮遇

4. Beauty Pass特賣

此外，您還能透過填寫個人美妝檔案、撰寫產品評論及下載手機App等方式，額外賺取積分。 加入Beauty Pass 會員

Sephora HK｜運費政策

凡購物滿指定金額（通常為港幣$350），即可享有免運費服務。港幣350元以下的訂單需付港幣30元運費

Sephora HK｜折扣季必買7大推介

必買推介1. GHD Platinum+™ 專業智能造型夾 (原價：$2,395）

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必買推介2. MAKE UP FOR EVER Infinity Complexion Set (Holiday Limited Edition) (原價：$495）

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必買推介3. Supergoop! Unseen 防曬霜 SPF50 50ml (原價：$345）

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必買推介4. Tiffany & Love for Her 淡香精 50ml (原價：$1,155）

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必買推介5. MAKE UP FOR EVER HD Skin 高清隱形持妝粉底 30ml (原價：$440）

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必買推介6. Haus Labs by Lady Gaga 粉底液 30ml (原價：$440）

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必買推介7. K18 免沖洗分子修復髮膜 50ml (原價：$660）

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必買推介8. Augustinus Bader The Illuminating Collection (Holiday Limited Edition) (原價：$2,020）

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必買推介9. Paula's Choice 0.3% A醇+2%補骨脂酚精華乳 (原價：$575）

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必買推介11. Dolce & Gabbana Ever Icon Eye Palette (原價：$530）

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必買推介12. Rare Beauty Soft Pinch Luminous Powder Blush (原價：$245）

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必買推介13. Huda Beauty Easy Bake Pressed Powder (原價：$335）

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必買推介14. Ole Henriksen 健膚胜肽保濕面霜 (原價：$400）

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