Sephora HK｜優惠低至半價！｜12月折扣必買美妝15大推介

作為全球美妝控的殿堂，Sephora匯聚了從大牌美妝到小眾人氣品牌的各式商品。好消息！即睇攻略成為香港Sephora的會員，享用獨家優惠碼及折扣。
香港Sephora獨家品牌
Rare Beauty｜Tarte｜Ole Henriksen｜Glow Recipe｜Sunday Riley｜Zoeva
香港Sephora必買品牌
Estée Lauder｜ Fenty Beauty｜fresh｜GHD｜ HOURGLASS
成為 Sephora Beauty Pass 會員
Sephora Beauty Pass會員等級分為3個等級：會員（免費）、黑卡會員（需累積消費HK1,500）及 金卡會員（需累積消費HK$7,500），升級後可享有更多獨家禮遇。
Sephora 會員福利：
1. 生日月份購物可獲雙倍積分
2. 會員專屬推廣
3. 跨國會員禮遇
4. Beauty Pass特賣
此外，您還能透過填寫個人美妝檔案、撰寫產品評論及下載手機App等方式，額外賺取積分。 加入Beauty Pass 會員
Sephora HK｜運費政策
凡購物滿指定金額（通常為港幣$350），即可享有免運費服務。港幣350元以下的訂單需付港幣30元運費
Sephora HK｜折扣季必買7大推介
必買推介1. GHD Platinum+™ 專業智能造型夾 (原價：$2,395）
必買推介2. MAKE UP FOR EVER Infinity Complexion Set (Holiday Limited Edition) (原價：$495）
必買推介3. Drunk Elephant FDaytime Exhibit™ Morning Kit (Holiday Limited Edition) (原價：$730）
必買推介4. Supergoop! Unseen 防曬霜 SPF50 50ml (原價：$345）
必買推介5. Estée Lauder 升級再生基因修復亮眼精萃 (原價：$745）
必買推介6. Tiffany & Love for Her 淡香精 50ml (原價：$1,155）
必買推介7. MAKE UP FOR EVER HD Skin 高清隱形持妝粉底 30ml (原價：$440）
必買推介8. HOURGLASS 三色高光修容盤 - Sublime Edit (原價：$640）
必買推介9. Haus Labs by Lady Gaga 粉底液 30ml (原價：$440）
必買推介10. K18 免沖洗分子修復髮膜 50ml (原價：$660）
必買推介11. Augustinus Bader The Illuminating Collection (Holiday Limited Edition) (原價：$2,020）
必買推介12. FRESH Destination Hydration (Holiday Limited Edition) (原價：$710）
必買推介13. Rare Beauty Soft Pinch Cheek & Lip Trio (Holiday Limited Edition) (原價：$325）
必買推介14. Jill Stuart Ribbon Fashion Show Collection (Holiday Limited Edition) (原價：$550）
必買推介15. Biossance Bright Bestsellers Set (Holiday Limited Edition) (原價：$720）
