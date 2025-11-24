Sephora HK｜快閃優惠低至75折！｜11月折扣必買美妝12大推介

作為全球美妝控的殿堂，Sephora匯聚了從大牌美妝到小眾人氣品牌的各式商品。好消息！最新的秋冬特賣將於11月26日開始，全場低至75折！即睇攻略成為香港Sephora的會員，享用獨家優惠碼及折扣。



【11月最新優惠】 SEPHORA BLACK FRIDAY SALE 2025

Sephora會員或提前登記用戶｜全網產品買滿$1,200可享 75 折優惠全場購物滿$1,200享 75 折

優惠期：2025年11月26日10:30PM開始

🛍️ BLACK FRIDAY SALES 🛍️

優惠受條款及細則約束，指定產品除外。

SEPHORA BLACK FRIDAY SALE 2025 (Sephora官網)

香港Sephora獨家品牌

Rare Beauty｜Tarte｜Ole Henriksen｜Glow Recipe｜Sunday Riley｜Zoeva

香港Sephora必買品牌

Estée Lauder｜ Fenty Beauty｜fresh｜GHD｜ HOURGLASS

成為 Sephora Beauty Pass 會員

Sephora Beauty Pass會員等級分為3個等級：會員（免費）、黑卡會員（需累積消費HK1,500）及 金卡會員（需累積消費HK$7,500），升級後可享有更多獨家禮遇。

Sephora 會員福利：

1. 生日月份購物可獲雙倍積分

2. 會員專屬推廣

3. 跨國會員禮遇

4. Beauty Pass特賣

此外，您還能透過填寫個人美妝檔案、撰寫產品評論及下載手機App等方式，額外賺取積分。 加入Beauty Pass 會員

Sephora HK｜運費政策

凡購物滿指定金額（通常為港幣$350），即可享有免運費服務。港幣350元以下的訂單需付港幣30元運費

Sephora HK｜折扣季必買7大推介

必買推介1. GHD Platinum+™ 專業智能造型夾 (原價：$2,395）

GHD Platinum+™ 專業智能造型夾 (原價：$2,395）

必買推介2. MAKE UP FOR EVER Infinity Complexion Set (Holiday Limited Edition) (原價：$495）

MAKE UP FOR EVER Infinity Complexion Set (Holiday Limited Edition) (原價：$495）

必買推介3. Drunk Elephant FDaytime Exhibit™ Morning Kit (Holiday Limited Edition) (原價：$730）

Daytime Exhibit™ Morning Kit (Holiday Limited Edition)

必買推介4. Supergoop! Unseen 防曬霜 SPF50 50ml (原價：$345）

Supergoop! Unseen 防曬霜 SPF50 50ml (原價：$345）

必買推介5. Estée Lauder 升級再生基因修復亮眼精萃 (原價：$745）

Estée Lauder 升級再生基因修復亮眼精萃 (原價：$745）

必買推介6. Tiffany & Love for Her 淡香精 50ml (原價：$1,155）

Tiffany & Love for Her 淡香精 50ml (原價：$1,155）

必買推介7. MAKE UP FOR EVER HD Skin 高清隱形持妝粉底 30ml (原價：$440）

MAKE UP FOR EVER HD Skin 高清隱形持妝粉底 30ml (原價：$440）

必買推介8. HOURGLASS 三色高光修容盤 - Sublime Edit (原價：$640）

HOURGLASS 三色高光修容盤 - Sublime Edit (原價 $640)

必買推介9. Haus Labs by Lady Gaga 粉底液 30ml (原價：$440）

Haus Labs by Lady Gaga 粉底液 30ml (原價 $440)

必買推介10. K18 免沖洗分子修復髮膜 50ml (原價：$660）

K18 免沖洗分子修復髮膜 50ml (原價 $660)

必買推介11. Augustinus Bader The Illuminating Collection (Holiday Limited Edition) (原價：$2,020）

Augustinus Bader The Illuminating Collection (Holiday Limited Edition) (原價：$2,020）

必買推介12. FRESH Destination Hydration (Holiday Limited Edition) (原價：$710）

