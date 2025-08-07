Sephora HK｜快閃會員優惠低至75折！折扣季必買美妝7大推介

作為全球美妝控的殿堂，Sephora匯聚了從大牌美妝到小眾人氣品牌的各式商品。好消息！Sephora Beauty Pass Sale 2025 由8月5日起至8月10日，為金卡、黑卡及會員提供全店低至 75折 的獨家折扣！即睇攻略成為香港Sephora的員，享用獨家優惠碼及折扣。



【8月最新優惠】 SEPHORA BEAUTY PASS SALE 2025

金卡會員｜購物即享全店8折

升級優惠：購物滿$1,000，即享全店75折

滿額禮遇：購物滿$1,800，額外送精選產品 (12件) + 限量版雨傘1把 (總值$800)

優先時段：8月5號夜晚10點網店搶先開始；8月6至10號網店及門市

🛍️ Beauty Pass Sales 🛍️

黑卡會員｜購物即享全店85折

升級優惠：購物滿$1,000，即享全店75折

滿額禮遇：購物滿$1,800，額外送精選產品 (12件) + 限量版雨傘1把 (總值$800)

優惠期：8月7至10號網店及門市

🛍️ Beauty Pass Sales 🛍️

會員｜購物即享全店85折

升級優惠：購物滿$1,000，即享全店8折

優惠期：8月7至10號網店及門市

🛍️ Beauty Pass Sales 🛍️

優惠受條款及細則約束，禮品數量有限，送完即止。

SEPHORA BEAUTY PASS SALE 2025 （Sephora官方圖片）

香港Sephora獨家品牌

Rare Beauty｜Tarte｜Ole Henriksen｜Glow Recipe｜Sunday Riley｜Zoeva

香港Sephora必買品牌

Estée Lauder｜ Fenty Beauty｜fresh｜GHD｜ HOURGLASS

成為 Sephora Beauty Pass 會員

Sephora Beauty Pass會員等級分為3個等級：會員（免費）、黑卡會員（需累積消費HK1,500）及 金卡會員（需累積消費HK$7,500），升級後可享有更多獨家禮遇。

Sephora 會員福利：

1. 生日月份購物可獲雙倍積分

2. 會員專屬推廣

3. 跨國會員禮遇

4. Beauty Pass特賣

此外，您還能透過填寫個人美妝檔案、撰寫產品評論及下載手機App等方式，額外賺取積分。 加入Beauty Pass 會員

Sephora HK｜運費政策

凡購物滿指定金額（通常為港幣$350），即可享有免運費服務。港幣350元以下的訂單需付港幣30元運費

Sephora HK｜折扣季必買7大推介

必買推介1. GHD Platinum+™ 專業智能造型夾 (原價：$2,395）

立即購買▶️ 低至75折 $1,797 入手 | 🛍️ Beauty Pass Sales 🛍️

GHD Platinum+™ 專業智能造型夾 (原價：$2,395）

必買推介2. Chronos HD Motion Styler 粉紅色限定版 (原價：$2,995）

立即購買▶️ 低至75折 $2,247 入手 | 🛍️ Beauty Pass Sales 🛍️

Chronos HD Motion Styler 粉紅色限定版 (原價：$2,995）

必買推介3. Drunk Elephant F-Balm™ 電解質水凝面膜 50ml (原價：$445）

立即購買▶️ 低至75折 $334 入手 | 🛍️ Beauty Pass Sales 🛍️

Drunk Elephant F-Balm™ 電解質水凝面膜 50ml (原價：$445）

必買推介4. Supergoop! Unseen 防曬霜 SPF50 50ml (原價：$345）

立即購買▶️ 低至75折 $259 入手 | 🛍️ Beauty Pass Sales 🛍️

Supergoop! Unseen 防曬霜 SPF50 50ml (原價：$345）

必買推介5. Estée Lauder 升級再生基因修復亮眼精萃 (原價：$745）

立即購買▶️ 低至75折 $559 入手 | 🛍️ Beauty Pass Sales 🛍️

Estée Lauder 升級再生基因修復亮眼精萃 (原價：$745）

必買推介6. Tiffany & Love for Her 淡香精 50ml (原價：$1,155）

立即購買▶️ 低至75折 $866 入手 | 🛍️ Beauty Pass Sales 🛍️

Tiffany & Love for Her 淡香精 50ml (原價：$1,155）

必買推介7. MAKE UP FOR EVER HD Skin 高清隱形持妝粉底 30ml (原價：$440）

立即購買▶️ 低至75折 $330 入手 | 🛍️ Beauty Pass Sales 🛍️