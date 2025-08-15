Harrods Advent Calendar｜月曆內容公開 試盡La Me、Valmont貴牌
【Harrods Advent Calendar 2025】Harrods每年推出的倒數月曆是無數美妝迷心中的夢幻單品。僅僅一盒 Advent Calendar 就匯集了全球頂級品牌，讓您能以超值價格體驗La Mer、Jo Malone London等殿堂級美妝、護膚及香氛產品。這些限量版日曆每年都秒速售罄，一盒難求！想知道2025年的Harrods倒數月曆有哪些必買款式，以及如何入手？立即看這篇攻略，掌握所有價錢、內容及預購詳情！
Harrods Advent Calendar 2025｜3大必搶倒數月曆
今年Harrods推出了三款各具特色的人氣倒數月曆，無論您是美妝愛好者、香氛收藏家還是重視護髮美體的保養控，都能找到最適合您的選擇。
Harrods Advent Calendar 2025｜Harrods 官網
1. The Harrods Beauty Advent Calendar 美妝倒數月曆
這款是Harrods最經典、最受歡迎的倒數月曆，被譽為年度美妝盛事。它將帶您進入一個為期25天的美妝旅程，每天都有一個令人驚喜的產品。 這款日曆是頂級護膚和美髮產品的終極集合。它雲集了MAC、La Mer和La Prairie等美妝界的重量級品牌，為您精選最受歡迎的明星產品，絕對是每年都不能錯過的豪華倒數！
立即訂購： £250 (港幣$2,300)｜Harrods Advent Calendar 2025
25天美妝日曆豪華陣容（包含32款產品）：
- Laura Mercier 魚子醬極致濃密睫毛膏 8.5g (Full Size)
- La Prairie 泡沫潔面乳 50ml (Travel Size)
- Medik8 維他命A晶體視黃醛精華 6 30ml (Full Size)
- Rodial 粉紅光澤胭脂液 15ml (Full Size)
- Rodial 古銅高光液 2g (Deluxe Mini)
- Evidens De Beaute 特別修護面膜 30ml (Travel Size)
- Davines OI 多功能護髮乳 50ml (Travel Size)
- Shiseido 活膚再生修護霜 15ml (Travel Size)
- Sisley 花香潤膚水 100ml (Travel Size)
- Beautifect 美妝蛋 1個 (Full Size)
- Hourglass 柔焦定妝蜜粉 2g (Travel Size)
- U beauty 再生修護精華 15ml (Travel Size)
- La Mer 精華面霜 15ml (Full Size)
- Bobbi Brown 啡灰長效持久眼影筆 1.6g (Full Size)
- 111SKIN 冰涼緊緻面膜 1片 (Full Size)
- Christophe Robin 頭皮淨化去角質霜 40ml (Travel Size)
- Christophe Robin 再生修護髮膜 75ml (Travel Size)
- Cle De Peau 肌膚之鑰 UV防護乳霜 8ml (Travel Size)
- Etat Libre D'Orange Uruk 香水 10ml (Travel Size)
- Skin Cycles 潤唇膏 0.5ml (Full Size)
- Lancaster Ligne Princière 面霜 15ml (Travel Size)
- Lancaster Ligne Princière 精華 7.5ml (Deluxe Mini)
- Valmont L'Elixir 臉部精華面霜 15ml (Travel Size)
- Augustinus Bader 賦能生機精華油 10ml (Travel Size)
- Moncho Moreno J' aime Bond 護髮乳 100ml (Travel Size)
- MZ SKIN 黃金水潤眼膜 1片 (Full Size)
- MZ SKIN 維他命導入眼膜 1片 (Full Size)
- MZ SKIN 舒緩平滑玻尿酸亮白眼霜 14ml (Full Size)
- Champo Pitta 睫毛精華 4ml (Full Size)
- Champo Pitta 眉毛精華 4ml (Full Size)
- Tatcha 煥采絲滑修護霜 15ml (Travel Size)
- MAC Ruby Woo 柔霧子彈唇膏 3.8g (Full Size)
2. The Harrods 12 Days of Hair & Body Advent Calendar (護髮美體倒數月曆)
如果您更重視秀髮和身體的保養，這款為期12天的倒數月曆將是您的理想之選。12個精美的小門背後，隱藏著令您擁有柔順秀髮和美麗肌膚的秘密。日曆中精選了Chāmpo、Sol de Janeiro和Gisou等熱門護髮和身體保養品牌的皇牌產品，讓您的頭髮和肌膚在節日中也能得到最細緻的呵護。
立即訂購： £99 (港幣$910) ｜Harrods Advent Calendar 2025
12天護髮美體日曆豪華陣容（包含18款產品）：
- Lancaster Sun Beauty 身體防曬乳 SPF30 100ml (Full Size)
- Joonbyrd Hero 緊緻身體精華 15ml (Travel Size)
- Drybar Prep Rally 護髮打底噴霧 147ml (Full Size)
- Drybar £20 禮券 1張
- Glow Hub Scar Slayer 精華 30ml (Full Size)
- Chāmpo Pitta 頭皮生長精華 30ml (Full Size)
- The Ordinary 天然保濕因子+菊粉身體乳 240ml (Full Size)
- Minimalista HYA 玫瑰水大號髮圈 1個 (Full Size)
- Minimalista Crown Clip Cupcake 髮夾 1個
- Sol de Janeiro Cheirosa 76 香氛噴霧 90ml (Full Size)
- Sol de Janeiro Brazilian Bum Bum Cream 美臀霜 75ml (Travel Size)
- Ouai 護髮油 13ml (Travel Size)
- Ouai 護髮光澤精華 30ml (Deluxe Sample)
- Gisou 西瓜糖潤唇膏 8ml (Full Size)
- Oribe Supershine 滋潤洗髮露 75ml (Travel Size)
- Oribe Supershine 滋潤護髮素 50ml (Travel Size)
- Color Wow Raise the Root 豐盈髮根蓬鬆噴霧 50ml (Travel Size)
- Vieve Skin Dew 滋潤光澤妝前乳 20ml (Full Size)
3. The Harrods 12 Days of Fragrance Advent Calendar (香氛倒數月曆)
這款是Harrods備受歡迎的日曆，專為香氛愛好者打造，將頂級香水的魅力濃縮於12天之中。雲集了香水界的頂級名字，包括Ex Nihilo、Jo Malone London、Parfums de Marly和Creed等。每打開一扇小門，都能探索一款令人心醉的精緻香氣，是尋找或收藏小眾香水品牌的絕佳機會。目前這款香氛倒數月曆的預購已經售罄。請密切留意官網，預計在9月將會有更多現貨在Harrods百貨公司及H beauty門店上架！
立即訂購： £215 (約港幣$2,150)｜Harrods Advent Calendar 2025
12天香氛日曆豪華陣容（包含12款產品）：
- BDK Parfums Gris Charnel 香水 10ml
- Ex Nihilo Brompton Immortals 淡香精 50ml
- Floraiku Sand & Skin 香水 30ml
- Fragrance du Bois Rude Oud 香水 50ml
- Jo Malone Myrrh & Tonka 沒藥與零陵香古龍水 50ml
- Marc Antoine Barrois Ganymede 香水 10ml
- Nishane Hacivat 香水 15ml
- Parfums de Marly Valaya 香水 30ml
- Roja Isola Verde 香水 10ml
- Thameen Riviere 香水 50ml
- Tiziana Terenzi Dorade 香水 50ml
- Creed Millésime 1849 香水 10ml