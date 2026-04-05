美顏飲推薦2026｜美顏保健飲的好處？抗初老好物：fancl 森下仁丹

【美顏飲推薦/美顏保健飲推薦】 步入二十歲中後期，作為一個初級成年人，背負的生活、工作壓力，加上社會期盼，容易對身心靈造成一定壓力。雖然無法長期安排休假，不過仍可以借助外物適時拯救身體疲態，維持年輕的模樣！以下為你集結好美白、減齡、抗醣化的各款美顏保健飲，各位愛美的女生，絕不容錯過以下美顏飲必買推薦。



美顏保健飲的好處？

除了塗抹式的護膚品，近年亦流行美肌養顏的口服補充劑與飲品，普遍會以小份子的膠原蛋白、抗氧化物、保濕因子及維生素C等作為主要成份，打造出能夠針對不同肌膚需求的配方，配合水果濃縮口味，能夠讓保養時光昇華為一種享受，而非負擔。

美顏保健飲應該什麼時候喝？

如果想讓美顏保健飲的效果最大化，除了可以根據配方，搭配能夠加強效用的補充劑，例如膠原蛋白劑搭配維生素C、魚油搭配維他命B群或維他命C等。另外，服用時間亦是一門學問，大家可以選擇早晨空腹、運動後30分鐘內、或睡前30-60分鐘這些時段，促進身體吸收與利用，讓保養效果事半功倍！

美顏飲推薦2026｜The Collagen 膠原蛋白口服液 THE COLLAGEN DRINK 50mL 10支

作為Shiseido 資生堂旗下的The Collagen即將登陸香港了！作為日本多年榜單第一的膠原美肌補充品，當中採用多種膠原蛋白美顏成份，能夠 激活自生的膠原蛋白增生，讓皮膚回復水嫩、緊緻。

美顏飲推薦2026｜The Collagen 膠原蛋白口服液 THE COLLAGEN DRINK 50mL 10支（The Collagen）

美顏飲推薦2026｜ASTALIFT 10000毫克純骨膠原美肌飲 10支 HK$340/盒

想要留住青春，又不想捱著醫美的皮肉之苦的話，適時補充膠原蛋白絕對是不二之選。特別皮膚由25歲開始，自身膠原蛋白流失速度加快，水分與皮下脂肪組織亦隨之流失，容易出現如皮膚鬆弛、下垂、出現皺紋等老化問題。

ASTALIFT 這款分子細、純度高的10000毫克純骨膠原美肌飲，易被吸收，加上桃子乳酪口味酸甜易入口，輕鬆美白與抗氧化。

美顏飲推薦2026｜ASTALIFT 10000毫克純骨膠原美肌飲 10支 HK$340/盒（ASTALIFT）

美顏飲推薦2026｜ fancl 速白抗斑美肌飲料 10支 HK$300/盒

日曬過後，想在短時間內回復亮白美肌，除了勤塗保濕好物，內服的美白飲亦不可或缺！fancl這款速白抗斑美肌飲料，當中使用多種日本專利成分，能夠針對肌膚的黑色素，由源頭提升亮白機能，改善光老化所引致的乾燥暗啞。

美顏飲推薦2026｜ fancl 速白抗斑美肌飲料 HK$300 /盒 (10支) HK$230/盒 (９盒或以上)（ fancl官網）

美顏飲推薦2026｜ LANEIGE 5,000mg膠原蛋白美肌飲 25mL 30支 HK$985

如果想針對修復、緊緻與豐盈肌膚，LANEIGE新升級的美肌飲，當中採用雙重膠原蛋白，包括 1,000mg AP專利膠原蛋白肽與 4,000mg高濃度膠原蛋白肽，兩者能夠發揮協同作用，配合專利技術，帶來清新甘甜口感，從內而外地養護肌膚。

美顏飲推薦2026｜ LANEIGE 5,000mg膠原蛋白美肌飲 25mL 30支 HK$985（LANEIGE官網）

美顏飲推薦2026｜SHISEIDO 抗醣化膠原再生美肌飲VITAL PERFECTION Magic 30mL 10支 HK$480

想減慢皮膚老化，除了補充膠原蛋白，抗醣化亦是近年深受大眾關注的護膚要點，因為攝取過多糖份或精緻澱粉，體內會積聚成一種有害物質為糖化終產物（AGEs），AGEs會令皮膚角質層和膠原蛋白變硬， 導致皮膚造成不可逆的傷害，令身體更容易受到自由基的傷害。

SHISEIDO這款抗醣化膠原再生美肌飲，當中蘊含獨家VP抗醣化雙效複合物VP-2X Complex、珍貴野生藍莓、玉米穗精華、蒲公英及維他命C萃取，能夠深入肌膚根源，激活自身膠原增生，只需十日即可有效改善暗黃膚色、撫平紋理與緊緻肌膚。

美顏飲推薦2026｜SHISEIDO 抗醣化膠原再生美肌飲VITAL PERFECTION Magic 30mL 10支 HK$480（SHISEIDO）

美顏飲推薦2026｜ 森下仁丹膠原蛋白美肌飲 500mL HK$399

不少人對森下仁丹的印象停留於修身益生菌，作為日本的百年藥廠，品牌於醫藥品、健康食品及營養補充劑等範疇亦有出品。如果你定期需要補充膠原蛋白的話，這款大容量的膠原蛋白美肌飲，當中使用雙重水解的小分子膠原蛋白，能夠有效增加膠原蛋白合成，同時阻截膠原蛋白老化及流失。