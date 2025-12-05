聖誕禮物攻略2025｜$488入手韓國超人氣護膚品牌KAHI聖誕套裝

聖誕節倒數一個月！又是時候準備出席大小派對，但冬天天氣乾燥，肌膚容易出現乾紋、卡粉，想在Party上展現最佳狀態，急救保濕是關鍵！最近發現了一款「CP值天花板」的聖誕套裝，只需$488就可以入手韓國超人氣護膚品牌KAHI「韓系水亮Bling肌佳節套裝」，不但有韓國影后金高銀最愛「萬用精華棒」外，整套更包含9件產品及$200電子購物現金券，總值$1,699最驚喜是全新客戶，還額外贈送高達$1,280美肌或激光脫毛療程。即看開箱實測！



KAHI撫紋精華棒質地非常滋潤，可以塗抹在臉部、頸部或眼周，即時撫平細紋，更可用作妝後補濕打亮，令妝容更貼服更立體。

韓妹必備！金高銀同款「袪紋神器」一抹爆水+派對急救面膜

相信有看韓劇《The King：永遠的君主》的女生，對女主角金高銀隨身攜帶的粉紅色「萬用棒」絕不陌生！今次這款KAHI「韓系水亮Bling肌佳節套裝」的主角正是這支長期斷貨的KAHI撫紋精華棒。這支精華棒曾創下每秒賣出 5 支的驚人紀錄，是不少韓妹的手袋必備好物。實測發現，它含有三文魚複合物及濟州發酵油，質地非常滋潤。只需在護膚最後一步塗抹在臉部、頸部或眼周，即時撫平細紋，肌膚馬上呈現出「Bling Bling」的水光感。最驚喜是它可以除可用作妝後補濕，在乾燥位置輕輕一抹，底妝立即回復貼服，不用擔心卡粉尷尬，更可在素顏時塗上臉上及身體較乾燥的位置，如嘴唇、臉及手，一支多效！

派對前敷上膠原蛋白抗皺彈力水盈修護面膜，能即時紓緩乾燥緊繃感，肌膚水潤度大幅提升，第二天上妝超貼服！

而提到派對前要「急救」肌膚，套裝中的膠原蛋白抗皺彈力水盈修護面膜更是不可或缺。這款面膜內含足足35g高度濃縮的水分和彈性核心成分，結合了三種膠原蛋白，能快速滲透肌底。可以即時紓緩乾燥緊繃感，肌膚水潤度大幅提升，第二天上妝超貼服！

使用精華棒後皮膚即時「Bling Bling」水潤，輕鬆擁有水光肌。

$488擁有一套10件KAHI皇牌產品對付聖誕危「肌」

只需低至29折，HK$488（總值HK$1,699），就能一次過擁有一套10件KAHI皇牌，輕鬆打造女神原生水光肌，讓你在派對中成為最耀眼的光芒！。

套裝產品包括：

• 撫紋精華棒（9g x 1支）：富含三文魚複合物、獨特濟州發酵油及合成胜肽，無論是妝前妝後，輕輕一抹撫平細紋及保濕補水，肌膚透出自然光澤。

• 膠原蛋白抗皺噴霧安瓶（120ml x 1支）：蘊含三文魚膠原蛋白及玻尿酸，噴霧細膩，噴上臉後稍微用手輕拍，肌膚瞬間充滿水光感，更能減淡皺紋。

• 膠原蛋白抗皺彈力水盈修護面膜（35g x 3片）：這款面膜被譽為「Party 前急救神器」！每片足足有35g濃縮膠原精華，敷完後肌膚水潤度大大提升，上妝超貼服。

• 深海魚子膠原系列（精華油12ml x 1支、安瓶12ml x 1支、面霜10g x 1瓶）：含有珍貴的「藍魚子醬」成分，質感滋潤，能提升肌膚彈性及緊緻度。

• 編織皮革化妝袋：隨機附送粉紅色或白色化妝袋，容量大又時尚，帶去Staycation或Party補妝最適合不過。

• HK$200電子購物現金券：買正價產品或美容療程都用得。

這款套裝還有送療程予全新客戶，共有5項面部或體身療程選擇，非常貼心。

除了面部療程，還可以選擇舒活穴位經絡按摩，紓緩身心疲勞。

除了5款美肌療程外，亦可選擇脫毛療程。

隱藏驚喜！送你價值過千元的美肌或激光脫毛療程

凡購買此套裝，即贈送療程服務，全新客戶可在5款美肌或脫毛療程任選其一（價值高達HK$1,280），無論是肌膚或是身體，都可以得到真正的放鬆。：

• 瑞士肌能激活水光療程：採用專利成分SYN-AKE®，蘊含榮獲瑞士技術大獎之人工智能緊膚三胜肽，阻止肌膚內的膠原蛋白變異而失去彈性，強效緊緻拉提面部肌膚，達至撫平細紋、重塑輪廓，減少靜態紋及動態紋形成。

• 舒活穴位經絡按摩：以點、按、壓、推等獨門按摩手法，定點按壓全身穴位疏通12經絡，釋放身體深處繃緊及勞損，刺激末梢神經，促進血液、淋巴循環及組織間的代謝，提高身體機能新陳代謝水平。

• 上唇激光脫毛：以最適合亞洲人的激光脫毛黃金波長755nm，精準鎖定毛囊中的黑色素，能降低對唇部周圍柔軟組織的熱傷害，有效去除幼細上唇毛髮。

• 腋下激光脫毛：專門針對腋下毛髮較頑固粗黑毛髮，精準靶向破壞毛囊組織及結構，減少細菌積聚引致的難聞異味，腋下無瑕淨滑。

• V line激光脫毛：輕鬆無痛為比堅尼處脫走粗黑毛髮，於激光發出毫秒間幾乎同步噴出專利-20°C霧態冷凍系統技術(Dynamic Cooling Device)冷卻及鎮靜肌膚，避免穿泳裝時毛髮導致的尷尬問題。

做完Treatment還可以使用店內的桑拿房及淋浴設施，在繁忙的年末好好放鬆一下，變靚再出發去Party！

「肌」不可失！網上限定優惠入手攻略

聖誕限定KAHI「韓系水亮 Bling 肌佳節套裝」現正進行網上限定優惠，只需$488即可入手價值$1,699之1套10件（享有29折優惠），包括撫紋精華棒（9g x 1支）、膠原蛋白抗皺噴霧安瓶（120ml x 1支）、膠原蛋白抗皺彈力水盈修護面膜（35g x 3片）、深海魚子膠原系列（精華油12ml x 1支、安瓶12ml x 1支、面霜10g x 1瓶）、編織皮革化妝袋及HK$200電子購物現金券。無論是買來做聖誕禮物交換，還是買給自己急救肌膚都非常划算。優惠數量有限，想擁有韓妹同款水光肌的女生們，記得快手搶購啦！

