阿Bob秘撈踩入美容界？直擊OONA實測全港首部itLift逆齡黑科技

都市女性生活忙碌，既要工作又要兼顧家庭，想抽時間保養都分秒必爭。因此，高效、舒適、高CP值的美容療程成為了她們的「逆齡恩物」。要數香港美容界的專家，擁有48年悠久歷史的OONA，憑着傳承多年的專業美容經驗，同時不斷引領業界，致力引入最新儀器及科技。最近，OONA就迎來一位「星級學徒」—— 阿Bob（林盛斌）！阿Bob竟然「踩過界」秘撈做一日美容師Intern，更即場「偷師」，全因他聽聞OONA引入了一部最新的逆齡抗衰老黑科技，連Fans都話想試，到底這部機有何魔力？



OONA首次引入itLift日本7管平行超聲電波拉皮術，能「一機完成三機效果」，糅合平行超聲波及高能量射頻等3大皇牌技術。

48年美容專家揭「抗皺緊膚V面」秘訣 OONA引入全港首部itLift

當日阿Bob一到場就表明來意，大讚OONA在美容界有48年歷史，口碑與實力兼備，而且不斷引入最新科技。今次他就鎖定了OONA全港首間引入的「itLift 日本7管平行超聲電波拉皮術」。

經OONA資深美容師介紹，itLift是來自日本的最新尖端科技，它最厲害之處，是完美融合了市場上3大王牌機皇效果：平行超聲波及高能量射頻（RF）及落到4.5mm SMAS筋膜層提拉效果技術。一部機、一個療程就做到「抗皺」、「緊膚」、「V面」3大效果，難怪阿Bob都心動，笑言︰「啱晒好似我老婆咁，唔想咁煩做咁多機嘅人」，CP值極高！

Model實測itLift療程，儀器配合高端冷卻系統，過程舒適無痛，Model表示感覺「暖暖地」，非常舒適。

拆解「三機合一」黑科技 深入筋膜層無痛V面

itLift之所以能做到「All-in-One」，全靠它的3大核心技術：七管平行超聲波、高能量射頻技術，以及直達SMAS筋膜層技術。美容師解釋，itLift治療頭能夠針對皮膚不同層面，能將能量均勻地送到表皮層、中皮層及肌膚深度達4.5mm的SMAS筋膜層。同時將肌膚加熱到60-70°C，即時刺激膠原蛋白收緊與持續增生。一聽到「加熱」，阿Bob立即大呼：「師傅～我怕痛㗎！」但美容師馬上派定心丸，指itLift配合高端冷卻系統，整個過程非常舒服，只是「暖暖地」，最重要是無創、高效、零恢復期！

在療程前，美容師會為客人進行「以色列3D全方位皮膚分析」，透過AI大數據精準診斷皮膚問題。

療程前先做3D皮膚分析 AI大數據精準診斷

在阿Bob「實戰」之前，美容師強調OONA的專業精神——在療程前，會先為客人進行「以色列3D全方位皮膚分析」。這部儀器透過AI大數據，可以診斷出皮膚問題，甚至「精準到面部下垂幾多mm都能給客人看到」，讓客人在療程前更了解自己的狀況，體現了OONA 48年來的專業與細心。

Model完成療程後對效果感到非常滿意，連阿Bob亦大讚效果「堅勁」。

Model實測效果超驚艷 大讚：Baby fat變Baby face

「偷師」完畢，阿Bob立即觀摩美容師為Model的實測過程。只見美容師將探頭在Model面上滑動，Model表情非常輕鬆，更表示：「真係暖暖地幾舒服，完全唔痛，好似做緊Facial咁。」

療程轉眼完成，Model照鏡後立即驚訝：「嘩，好犀利呀！塊臉真係V咗同緊緻咗好多呀！」阿Bob在旁亦大讚：「真係堅勁喎！baby fat都變返baby face！」Model表示非常滿意，做完面形輪廓明顯緊緻，而且充滿光澤。

見證itLift的強大威力後，阿Bob笑言雖然自己搞笑有100分，但技術上仍需磨鍊。他更表示：「搞到我都好試下，搵返我條消失咗幾廿年嘅jawline!」

想同阿Bob一樣體驗OONA 48年專業實力與最新科技的完美結合？立即親臨OONA，試試這部全港首部itLift，感受「抗皺、緊膚、V面」三合一的逆齡效果！

