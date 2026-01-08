1月美妝快訊2026｜宋雨琦成FENTY BEAUTY代言人 Hermès首推粉底液

1月美妝快訊｜踏入新一年，是新的開始，要繼續好好善待自已，讓身心持續閃耀高光！1月的美妝快訊焦點，除了各大品牌陸續推出全新節日限定系列外，還有不少彩妝及護膚新品推出，此外亦有不少品牌美妝線正式宣布全新代言人，一次來看看今個月的美妝焦點。



1月美妝快訊｜1. FENTY BEAUTY BY RIHANNA 正式宣布宋雨琦成為全新品牌代言人

FENTY BEAUTY BY RIHANNA 正式宣布韓國女團I-dle成員宋雨琦成為品牌全新代言人。作為不斷突 破自我邊界的新生代代表，宋雨琦以自信與真實，展現了多元表達的無限可能。她不被定義、大膽突破自我的多元風格，與FENTY BEAUTY 一直倡導的「多元包容、自信表達」的品牌精神相得益彰。此次合作，是 FENTY BEAUTY 與新一代態度偶像之間的一次深度共鳴，代表著品牌將持續與不懼被標籤、勇於表達的先鋒力量攜手同行，鼓勵每個人無畏探索自我、勇敢表達。

1月美妝快訊｜1. FENTY BEAUTY BY RIHANNA 正式宣布宋雨琦成為全新品牌代言人（品牌提供）

1月美妝快訊｜2. Burberry 宣布英國歌手Olivia Dean擔任全新Burberry Her Parfum香氛形象大使

Burberry 宣布邀得英國著名創作歌手Olivia Dean擔任全新 Burberry Her Parfum 香氛的形象大使。為香氛拍攝的廣告短片以倫敦的繁華市景和映襯翠綠公園的遼闊天空為背景，記錄Olivia Dean 從當地常見的椋鳥尋找靈感的過程。她的一舉一動巧妙呼應椋鳥的複雜舞步，展現這種雀鳥與眾不同的節奏感和活力。為廣告創作背樂的 Olivia Dean 表示：

靈感源自翱翔天際的自由感覺，飛越萬物，感覺無所不能。

1月美妝快訊｜2. Burberry 宣布英國歌手Olivia Dean擔任全新Burberry Her Parfum香氛形象大使（品牌提供）

1月美妝快訊｜3. CHANEL BEAUTY 推出限量創作 ROUGE NOIR 彩妝系列

CHANEL ROUGE NOIR的色彩，是近乎黑色的深邃石榴紅，呼應經典CHANEL 2.55手袋的內襯，在1995年，ROUGE NOIR以 LE VERNIS 甲油系列在美容彩妝界登場。在2026年，CHANEL彩妝工作室和CHANEL COMETES COLLECTIVE創意彩妝專家藝術團隊成員Ammy Drammeh編寫新一章，ROUGE NOIR 現在成為一個獨家創作的彩妝系列。系列包括ROUGE NOIR CONFIDENCE眼影盤、ROUGE ALLURE VELVET 啞緻柔滑唇膏、MASCARA NOIR ALLURE睫毛液等，涵蓋每一妝容。

1月美妝快訊｜3. CHANEL BEAUTY 推出限量創作 ROUGE NOIR 彩妝系列（品牌提供）

1月美妝快訊｜4. Hermès推出首款粉底液：Hermès Plein Air光采霧感保養粉底

Hermès美妝創意總監Gregoris Pyrpylis為品牌設計首款粉底液-Plein Air光采霧感保養粉底，採用高比例的天然來源成分與護膚基底配方，質地如乳液般輕盈柔滑，推開瞬間與肌膚融合，打造如第二層肌膚般自然妝感。

全系列推出共34款粉底色號，分為五大色階：淺色、淺中、自然、深中和深色，每個色階下再細分冷色調、中性調、暖色調三種選擇，實現每位女士都能找到最適合的粉底液。

1月美妝快訊｜4. Hermès推出首款粉底液：Hermès Plein Air光采霧感保養粉底（Hermès）

1月美妝快訊｜5. THE WHOO 第五代還幼系列

THE WHOO推出全新升級第五代還幼系列，添加能達致肌膚長壽的升級成分TIMELESS LONGEVITY™，從細胞內在實現肌膚滋養與抗老雙效合一，全方位對抗衰老跡象。配合能提升肌膚彈力層膠原蛋白的 Aging RX Technology™，有效從根源清除衰老細胞，同時促進膠原蛋白生成，全面提升肌膚彈性與保濕力。系列包括：還幼凝顏精華、還幼凝顏眼霜以及還幼凝顏面霜，締造極具彈性與光澤的肌膚，由內而外散發緊緻光澤。

1月美妝快訊｜5. THE WHOO 第五代還幼系列（品牌提供）

1月美妝快訊｜6. CHARLOTTE TILBURY 首支 AIRBRUSH FLAWLESS BLUR CONCEALER 輕盈無瑕遮瑕液

CHARLOTTE TILBURY，其AIRBRUSH FLAWLESS王牌磨皮底妝系列再創新作，宣佈推出AIRBRUSH FLAWLESS BLUR CONCEALER輕盈無瑕遮瑕液，滿足女生們對「無瑕零瑕」與「平滑無痕」的妝效想像。遮瑕液有著中至高度遮瑕力，能瞬間校正膚色、修飾肌膚毛孔與細紋，自帶磨皮透光妝效！此外，這款遮瑕液亦能同時解決以下8大肌膚問題：黑眼圈、淚溝、毛孔、痘印、泛紅、暗沉、膚色不均、色斑，呈現細緻妝效，無接近原生肌膚的自然本質。