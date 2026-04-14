SOGO感謝祭2026｜SOGO Thankful Week優惠合集+日期時間|持續更新

【SOGO崇光感謝祭2026】SOGO Thankful Weeks將於2026年5月1日至5月31日舉行！適逢崇光 41 周年，特別以「40+1 喜悅加賞」為主題，發售感謝優惠券及超多減價貨品，為大家送上「多一份喜悅」驚喜禮遇。各大品牌如Clé de Peau Beauté、BVLGARI 寶格麗等，將提供不同的限時折扣優惠。「01女生」將會為大家持續更新優惠資訊，各位千萬不要錯過！



SOGO Thankful Week 感謝祭2026

SOGO感謝祭2026｜開放日期時間

SOGO感謝周年慶2026詳細日期/階段

SOGO感謝祭日期：2026年5月1日至5月31日

SOGO網店獨家預售：2026年4月22日至4月30日

SOGO感謝祭美妝VIP 預購日：2026年4月24日至4月30日

SOGO感謝祭第一階段日期﹕2026年5月1日至5月17日

SOGO感謝祭第二階段日期﹕2026年5月18日至5月31日

網店：https://www.sogo.com.hk/tc

SOGO感謝祭Thankful Week2026時間表(www.facebook.com)

SOGO感謝祭「40+1 感謝優惠券」

崇光感謝周年慶第一波驚喜活動「40+1 感謝優惠券」率先登場！SOGO Rewards 會員只需以 $800，即可獲得面值 $1,000 電子現金券！於周年慶期間，適用於銅鑼灣店及啟德店使用，讓大家盡情入手心頭好！

崇光感謝祭「40+1 感謝優惠券」購買詳情

售賣日期：2026年4月17日至4月21日

使用日期：2026年5月1日至5月31日

購買方法：崇光網店購買

派發細節：優惠券將於2026年4月30日或之前，自動存入會員之 SOGO Rewards 手機應用程式錢包內。

SOGO 感謝祭2026｜崇光百貨銅鑼灣店

地址：銅鑼灣軒尼詩道555號

感謝祭活動期間營業時間：

一般營業時間：上午10時至晚上10時

SOGO 感謝祭2026｜崇光百貨 啟德店

地址：九龍啟德協調道12號雙子匯一期

一般營業時間：上午11時至晚上9時

「01女生」將為各位分門別類整理出各大品牌的限時折扣優惠，大家密切留意及鎖定必買清單！

崇光感謝祭2026｜SOGO優惠套裝推薦▼

崇光感謝祭優惠2026｜Clé de Peau Beauté

每年的SOGO感謝祭都是大量入手Clé de Peau Beauté（CPB）的好時機，品牌推出多款超值套裝，人氣皇牌產品亦在其中，包括 LE SÉRUM SET 煥活細胞精華套裝、PERFECT FLAWLESS SET 完美鑽光底粧套裝等，重點必搶HK$3,420的RADIANT SOFTENING CREAM DUO SET 鉑鑽源亮豐盈套裝（價值HK$5,085），現場更設有滿額贈禮。

崇光感謝祭優惠2026｜BVLGARI 寶格麗

香氛系列以其頂級珠寶品牌背景為靈感，設計充滿奢華質感，深受不少女士歡迎。崇光感謝祭期間，品牌更推出多款男士及女士淡香水優惠套裝，低至7折即可以入手。

*** 本文章將會持續更新，更多精彩、抵買的SOGO Thankful Week 資訊陸續有來。***