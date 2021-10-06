Gucci首款眼影盤復古精緻風秒殺少女心　12色不限用於眼妝CP值高

Gucci Beauty近日頻頻推出新品，繼唇彩、氣墊粉餅後，非常令人期待的眼影盤終於登場！新推出的「Beauté des Yeux Floral彩妝盒」外型同樣走Gucci的復古精緻風，以黑色為主色配上花奔圖案再襯托金色幼邊，就連名稱亦與外型同樣精緻，名為繁花漫步眼影盤。

這款眼影盤盒內備有12款眼影色調，包括緞面、啞緻及金屬等不同質感，7款啞緻色調包括01 Ancolie Noire、04 Anémone Orange、05 Jasmin Blanc、06 Eurosa Douce、07 Aster Céleste、09 Orchidée Châtain、10 Cèdre Brun；3款金屬色調包括02 Iris Améthyste、03 Gardenia Rose、08 Armoise Argentée；2款緞面色調包括11 Passiflore Violacé、12 Verveine Mauve。

從Gucci的官網所見，眼影非常顯色，能輕易推開塑造不同眼妝，更可維持9小時持久妝效。而12款眼影色調均可用作眼影或眼線，部分更可用於面部或唇部。至於這個如此精緻的眼影盤中，12款眼影芯均可替換，當眼影芯用畢後可更換，又或是改為當鏡盒等用途亦可。

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