減手臂消副乳｜日本健身網紅5套懶人運動　6分鐘輕鬆送走byebye肉

瘦手臂、消副乳運動在家邊追劇邊做，每天只要6分鐘居家手臂訓練，燃燒脂肪打造緊實體態，剷除蝴蝶袖掰掰肉、副乳、美胸、美背，一次完成！



瘦手臂消副乳開肩美胸美背運動在家邊追劇邊做

穿長袖時，總是沒意識到自己的手臂肉肉如此鬆垮，換上短袖後，除了蝴蝶袖掰掰肉、一不小心還會出現令人尷尬的副乳，現在正是學怎麼瘦手臂的好時機。

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第一招

1. 來到瑜珈墊上，採四足跪姿

2. 手掌在你的肩膀正下方， 兩腳打開跟臀部同寬

3. 穩定核心，手肘彎曲貼地固定在瑜珈墊上 ，胸口向下靠近地面

4. 用腹部核心的力量 ，背部保持一條線腰部不彎曲

5. 一組練習45~60秒

第二招

1. 同樣採四足跪姿，左右手臂輪流由後往上延展

2. 慢慢來不要急，記得呼吸

3. 穩定核心及軀幹後再交替移動手臂

4. 同時記得收緊兩側手臂

5. 一組練習45~60秒

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第三招

1. 跪姿，手肘貼地，雙手手掌平行貼地指尖朝內

2. 上半身上半保持一條線

3. 胸口向下壓，腰部不彎曲

4. 穩定核心，腹部輕輕往下壓，手掌推地把身體往上推

5. 慢慢來不要急，撐住別間段

6. 一組練習45~60秒

第四招

1. 打側身體，左手肘撐在肩膀下方，雙腳彎曲腳跟對齊尾椎，右手放在腰上

2. 骨盆往上推，讓胸骨盆跟大腿呈一直線

3. 想像左膝蓋下方有個海綿，把海綿壓緊

4. 停留5秒

5. 依自己身體的狀況，將臀部降低至你所能到達的位置

6. 然後再以手肘推地板，抬起臀部，反覆這個訓練

7. 使用的正是腋下的前鋸肌

8. 這時你會覺得手臂正在燃燒，手臂內側肉肉正在變緊實中

9. 一組練習45~60秒，記得換邊練習

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第五招

1. 側躺，右手臂越過身體手掌貼地

2. 左手臂彎曲手掌輕靠右肩膀下方

3. 雙腳彎曲腳跟對齊尾椎

4. 穩定核心，慢慢側躺下來，身體貼地

5. 手掌下壓，用手臂的力量把身體撐起，就像起床一樣

6. 再慢慢躺下來，保持呼吸

7. 這個動作不只能訓練到手臂也能讓背部更緊實

8. 一組練習45~60秒，記得換邊練習

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：VG享受運動／6分鐘手臂訓練日本健身美女分享瘦手臂消副乳開肩美胸美背訓練簡單又有效(有片)】