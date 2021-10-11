45歲林熙蕾永保青春的逆齡秘密　3大飲食原則+一周運動菜單曝光

45歲林熙蕾近年雖然螢幕作品不多，但從社群媒體上、可以看出她的身材依舊維持在少女般的20歲狀態，她最近開通小紅書帳號，不吝嗇在上面分享自己對體態、飲食、運動的管理方法，以下幫大家整理好林熙蕾的瘦身秘訣，值得女孩試試…..



懷孕時林熙蕾閱讀到《擇食》這本書，開始了解到「擇食比節食」更重要，到現在她依然遵循「擇食」的原則。一日三餐都要吃到蛋白質、蔬菜（或水果）、澱粉，以下是她分享可以吃的飽又不會胖人的一日三餐原則。

想擁有林熙蕾的年輕膚質和苗條身材？以下的美容瘦身秘訣女生們不可不試~（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 9

三餐飲食原則公開，用擇食取代節食

1. 水果只在早餐吃，搭配火鍋燙肉片（可以沾點醬油）。

2. 下午四點以後不吃水果和葉子類的蔬菜，因為這些食物性寒，吃了容易造成水腫。

3. 晚餐多吃根莖類蔬菜（茄子、西蘭花、荷蘭豆、四季豆、椰菜）。

去水腫養生飲品推介

消腫甜湯「茯苓蓮子紅豆」

很多時候你的胖不是胖，而是水腫，林熙蕾推薦自己的消腫神器「茯苓蓮子紅豆湯」，可以加上適量的糖，記住裡面的料一定要全部吃掉，才會有消水腫的功效，這些料也可以取代一餐的澱粉量。

早起一杯薑汁

許多女生都有寒性體質的困擾，這時候早上起來喝一杯薑汁可以暖和身體，但切記有胃病和嚴重上火的人不要喝，同時薑汁也不能晚上喝，每天早上舀一勺薑汁大約10ml或一塊薑汁冰塊，加上適量黃糖和100cc的熱水就可以了。

【薑汁製作步驟】

1. 將老薑去皮、切塊

2. 加水後榨成汁，濾渣

3. 放到鍋裡煮滾後放涼

4. 裝入玻璃瓶或坡離保鮮盒冷藏，也可以冷凍做成薑汁冰塊

Tips：不能用塑膠容器裝，會和薑汁產生化學反應

同場加映：舒淇公開4大飲食減肥秘訣 把握黃金1小時大食甜品都可照瘦不復胖（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 23

一週四次運動，Barre練核心

除了飲食均衡，林熙蕾強調要維持身材運動很重要，如果是新手、剛開始可能提不起勁，這時不妨找朋友一起進行比較有動力，現在林熙蕾早上送完小孩上學後就會運動1-2小時。她最近愛上Barre，它是將芭蕾和普拉提結合的一種運動，可以鍛鍊核心肌群、體態優美。她還分享一週運動菜單給大家參考，其實只要持之以恆的運動，讓它成為生活的一部分就不會覺得辛苦了。

林熙蕾的一週運動菜單：

星期一：休息

星期二：網球

星期三：Barre

星期四：Pilates（普拉提）

星期五：循環訓練（練心肺功能）

週末：休息

同場加映：減肥｜小S育三女仍然纖瘦 5句「無人性」減肥金句讓她堅持運動（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

同場加映：50歲美魔女鍾麗緹的5個獨家凍齡秘訣 伸展操可瘦身更不長白髮（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 39

延伸閱讀：

即使當了媽還是像少女！趙孟姿分享瘦身+養髮+婚姻維持的6個秘訣。

曾之喬護膚、瘦身4秘訣！洗臉只限一分鐘，少了「這個動作」差很多

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：47歲林熙蕾保持身材的飲食+運動菜單曝光。】