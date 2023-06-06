清潔面膜2023｜夏日肌膚大掃除！10款去角質黑頭、收毛孔清潔面膜

夏天肌膚變得易出油、經常感覺焗促，無論搽咩保養同針對性護膚品都無效，有機會係無定期幫肌膚做大掃除！而清潔面膜就做到深層清潔，成分通常能吸附污垢油脂、去除老廢角質，深入毛孔清除污垢和堵塞雜質，讓肌膚回復細緻幼嫩。跟住小編以下為愛美女生們推薦的10款深層清潔面膜入手，幫肌膚打好底，就自然痘痘粉刺都少啲，上妝都貼服啲啦～



潔淨與滋養：Origins 竹炭蜂蜜潔淨滋養面膜

Origins - 竹炭蜂蜜潔淨滋養面膜

一向以天然配方為品牌概念的Origins，在面膜界也是好評不斷！這款「黑金蜜糖面膜」集合潔淨與滋養，以竹炭及白泥淨化肌膚，並注入各地優質蜂蜜滋潤抗炎，質地水潤清爽。用完肌膚都不會有𢛴𢛴緊的不適感，即使是肌膚比較敏感時也可以安心使用，溫和地潔淨每吋肌膚。

Origins - 竹炭蜂蜜潔淨滋養面膜 75ml（原價：$325）

優惠價：$229（最多可使用11,400積分，抵消 $114現金）

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油性肌救星：Origins 活性炭深層清潔面膜

Origins - 活性炭深層清潔面膜 75ml

同樣也是來Origins的活性炭深層清潔面膜，比起前款就相對清潔及控油力更高，適合油性或混合性皮膚。主要成分活性碳與白陶土就如磁石般，把閉塞毛孔的雜質污垢及油脂吸出，減少暗瘡、酒米、黑頭形成，重點敷在T字位或易出油的位置，即時就能感受到清爽潔淨感，絕對是拯救「油田肌」恩物！

Origins 活性炭深層清潔面膜 75ml（原價：$220）

優惠價：$120（最多可使用6,00積分，抵消 $60現金）

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冰感修護：Borghese 高效美膚泥漿 - 柔潤配方（升細白泥）

Borghese - 高效美膚泥漿（柔潤配方，升細白泥） 7.5oz（原價：$400）

在悶熱氣溫下敷點冰涼感面膜為肌膚降溫吧！來自意大利 Borghese 美膚泥漿可是美容院級的小眾面膜，過皮膚過敏測試，不含防腐劑等容易致敏成份，有別一般的清潔面膜，質感柔軟、延展性極佳，更帶微微的清涼薄荷感。溫和地去除乾燥皮屑的角質細胞及暢通毛孔，新配方更加入白蜂蜜超強保濕滋養，給予肌膚看得見的水潤亮澤，回復健康光滑。

回購率超高：Kiehl's 亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜

Kiehl's - 亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜

對於混合偏油肌來說，控油又要保濕，挑選清潔面膜真的會有「選擇困難症」！Kiehl's 的皇牌亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜回購率超高，也小編長期空瓶的保養品之一，蘊含亞瑪遜白泥，有助淨化肌膚兼具排毒功效，溫和地軟化角質，清除多餘油脂及污垢。同時添加燕麥粉及蘆薈，能長效控油同時紓緩肌膚，堅持使用更可以減低毛孔變大的問題。

Kiehl's - 亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜（原價：$300）

優惠價：$192（最多可使用6,700積分，抵消 $67現金）

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柔酸嫩膚：innisfree 火山泥近零刺激毛孔清潔面膜

innisfree - 火山泥近零刺激毛孔清潔面膜 100ml

含有果酸成分的保養品都能讓則質變得更細緻，原來放在面膜裡也能發揮同樣功效！innisfree 火山泥系列大受歡迎，而這款火山泥近零刺激毛孔清潔面膜則加入了AHA＋PHA兩種柔酸，低刺激性地清理角質，能強效解決毛孔問題，同時溫柔地呵護肌膚，簡單快捷的毛孔護理GET！

innisfree - 火山泥近零刺激毛孔清潔面膜 100ml（原價：$260）

優惠價：$108（最多可使用5,400積分，抵消 $54現金）

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黑頭粉刺勀星：FANCL 黑頭潔淨軟膜

FANCL - 黑頭潔淨軟膜 8片（原價：$168）

黑頭粉刺真係好頑固，想要「治標亦治本」，就要從底層開始出擊！主打無添加的Fancl，在這款黑頭潔淨泥狀軟膜中以「蒟蒻萃取微粒」作溶解、推出、吸住3個步驟，高效溫和推出污垢，深入溶解頑固黑頭，徹底清潔更不會拉扯及撐大毛孔。當中的油脂吸收粉末更可吸附油脂污垢，配合輕輕按摩，用後肌膚回復潔淨柔嫩。

深層排毒：Swisse 麥蘆卡蜂蜜排毒面膜

Swisse - 麥蘆卡蜂蜜排毒面膜 70g

自澳洲明星品牌Swisse家的蜂蜜面膜，蘊含麥卡盧蜂蜜，蘆薈、海藻、高嶺土等多種天然成分，清潔毛孔的同時控油淨痘，特別適合毛孔粗大及黑頭粉刺較多的膚質。優質配方可為肌膚深層排毒，強效吸附污垢，用後能擦出很多小粉刺。這款面膜敷後會較乾，1週1次的使用量就很足夠，建議用後要注重補水！

Swisse - 麥蘆卡蜂蜜排毒面膜 70g（原價：$177）

優惠價：$65（最多可使用3,200積分，抵消 $32現金）

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多功能潔淨護膚：Fresh 意大利白泥淨化排毒面膜

Fresh - 意大利白泥淨化排毒面膜 100ml

排毒同時作潔面乳咁神奇？這款Fresh的人氣淨化排毒面膜含品牌獨有的意大利白泥，有效平衡及淨化肌膚，高效改善毛孔及油光分泌。同時不致皮膚乾燥，用後有塗了乳霜的滋潤感，更可用作每天的深層潔面乳，針對臉上瑕疵作改善，所有類型肌膚都用！

Fresh - 意大利白泥淨化排毒面膜 100ml （原價：$490）

優惠價：$335（最多可使用16,700積分，抵消 $167現金）

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疏通毛孔：Dr. Jart+ 黑炭泡泡清潔面膜

Dr. Jart+ - 黑炭泡泡清潔面膜 5片

紙面膜簡單方便，有時冇時間清潔保養，敷一張Dr. Jart+ 黑炭泡泡清潔面膜就啱晒啦！上面後木炭氧氣泡泡就會開始冒出，過程中能起到打開毛孔通道，快速清潔及收縮毛孔。同時泡泡更兼具補水及調理皮脂的，用後暗黃面色即時提亮，肌膚觸感變得柔軟。

Dr. Jart+ - 黑炭泡泡清潔面膜 5片（原價：$98）

優惠價：$52（最多可使用2,600積分，抵消 $26現金）

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3分鐘清潔SPA：TATCHA 澄亮溫感淨膚面膜

TATCHA - 澄亮溫感淨膚面膜 50ml （原價：$610）

想係屋企幫肌膚做一套3分鐘的頂級潔膚Spa? TATCHA的澄亮溫感淨膚面膜就能讓你體驗到！當中蘊含的日本火山灰在敷面時會發出微暖溫感，像用熱毛巾打開毛孔，而沖繩海泥及日本蒟蒻成份則溫和地吸附多餘的油分及去除肌膚表面的老舊角質及污垢。只需3分鐘，使用後明顯肌膚質感更嫩滑淨白，毛孔更幼細，肌膚水份含量亦大大提升！

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