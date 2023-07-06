面膜推薦｜寶藏級面膜 敷一次膚質逆轉？極致保濕緊緻功效稱奇

每日都面對着不同的變化及壓力，肌膚狀況特別容易因外在因素影響已變得不穩、易衰老，作為現代都市女性在保養上當然要下不少苦功！而市面上有眾多美妝保養品，最省時的面膜是長期必備急救item，有效美容又能放鬆舒壓，而小編以下為大家介紹2款面膜都是來自法國的貴婦級品牌Chantecaille，不單可以解決敏感肌炎症，另外更可以緊緻提升亮膚，完美達致水潤童顏肌感，難怪會成為一眾貴婦及KOL必入的「寶藏級護養品」啦！



來自法國的Chantecaille，品牌核心希望能透過發言的天然療效，讓肌膚回歸最自然純淨的狀態，所以所選用的都是草本及植物幹細胞成分，更不含合成人造香精、塑化劑、礦物油、石油化工產品、及基因改造等成分，製造過程亦絕不經過動物測試，對於「可持續美容」這個大趨勢的時代絕對是值得關注的品牌。挑選最天然無害及效果顯著的產品，才能在任何時候讓肌膚保持最佳狀態。

相比起知名品牌的護膚品可能大眾較為陌生，但在不少美妝論壇、網紅圈是討論度非常高，當中曾經有不少美妝博主大推的妝前隔離霜，更是不少荷里活明星大讚愛用。但它們的保養品更是出色，針對任何肌膚狀況都可以全面照顧，皇牌乳霜型面膜的空瓶率與回購率也是滿分，達致修護滋養！

保濕舒敏之選：Chantecaille 花妍保濕修護面膜

Chantecaille - 花妍保濕修護面膜 50ml

可稱為敏感肌SOS面膜，立即擊退過敏問題！蘊含夏威夷果仁油、月見草油等滋養鎮靜的獨特植物成分，有效成分專門針對過敏泛紅、受日曬影響等肌膚問題，適合乾燥肌及舒緩敏感時使用。可於晚間潔膚後厚敷20分鐘，乳狀質地柔軟、延伸性高，潔臉後肌膚仍然維持滿滿水潤感，同時也可以當作睡眠面膜使用，起床後肌膚很保濕也很好上妝！

Chantecaille - 花妍保濕修護面膜 50ml（原價：$900）

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打造逆齡亮肌：Chantecaille Bio Lifting Mask+ 升級版鑽石面膜+

Chantecaille - Bio Lifting Mask+ 升級版鑽石面膜+ 50ml

這款抗衰老而膜對熟齡肌更為見效，用後能明顯看到臉部乾紋與細紋淡化、面部輪廓也有提升！Chantecaille皇牌鑽石面膜注入全新升級版倍效配方，糅合嶄新科研六胜肽及天然草本成分，抗皺六胜肽能深層滋潤、補充膠厚回復彈力，為暗啞肌膚注入年輕能量。建議在塗上面膜同時按摩吸收，用後肌膚能即時感受到如雞蛋般光亮嫩滑～

Chantecaille - Bio Lifting Mask+ 升級版鑽石面膜+ 50ml（原價：$1,970）

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