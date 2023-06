洗面乳推薦｜iHerb必買12大抗痘潔淨　附優惠碼！這牌子逾萬好評

洗面乳推薦2023必買12款,文末附iHerb獨家優惠碼更抵買!夏天經常泛油,加上天氣焗促,容易長出暗瘡紅印,甚至出門不消一會便溶妝。要改善膚質,不少女星都曾道出潔膚的重要,讓肌膚減少負擔,自然煥發魅力神采。不過,不同膚質適合的產品都不同,若然過度潔面,或會破壞肌膚防禦層;若洗面乳的潔淨能力低,肌膚毛孔便會被堵塞。由此,以下整理出12款潔面乳,在美妝平台iHerb無論是話題或好評度,都得到不少讚賞,大家不妨參考一下。



蘊含茶樹葉水和積雪草,特別針對易長痘肌膚,平衡油脂分泌,繼而達致抗痘功效。這款在各大網購平台的潔面乳類中,排名都算不錯,有用家證實有效潔淨,同時肌膚不覺繃緊,對暗瘡亦有少許幫助。

洗面乳推薦2023|Some By Mi AHA、BHA、PHA 30天奇跡去痘潔面泡沫 100ml HK$88.8 (iHerb)

相信大家對品牌都不陌生,價錢較為親民實用,這款富含天然葡萄柚提取物、水楊酸及維他命C,透過Microclear技術更快去除油脂,並減少粉刺和黑頭,擺脫痤瘡擾。不少網民大讚有效去痘提神,有人更指可以消褪背上痘印,「特價時會買幾枝。」

洗面乳採用純素成分,利用菠蘿內的蛋白酶,有助淨化毛孔,配合木瓜酶使用,能夠去除肌膚毛孔內的雜質和彩妝,讓肌膚更顯白淨。同時加入蘆薈、木槿花和西番蓮,幫助紓緩和平衡肌膚,讓膚質保持在健康舒適的狀態。

洗面乳蘊含不少草本成分,包括蘋果、柑橘、啤酒花、綠茶、螺旋藻、洋甘菊和金盞花,有效徹底去除面部污垢,調節肌膚水油平衡,讓肌膚保持乾淨清爽。洗面乳有著穩定優效的維生素 C,配合AHA和BHA,使肌膚更顥亮白光采。

這款洗面乳在網購平台,無論話題或好評度上,均有不俗的表現,名列洗面類別的頭十名內,並得到逾萬滿分好評。蘊含石榴、黑莓及巴西莓,有助抵禦氧化自由基,不少網民亦讚氣味清新,清潔力強,用後不感乾澀。

洗面乳性質溫和,適合敏感肌使用,有效卸妝潔面同時,幫助醒膚,讓肌膚更顯活力。洗面乳內的微膠粒,亦有如磁鐵般,有助吸附和去除污垢、油脂和殘餘彩妝,同時不易傷到肌膚。

自小便愛用肌研產品,性價比一般較高,而且有效滋潤肌膚。洗面乳在清潔的同時,能夠維持肌膚內的水分,不少網民讚性質溫和,有效令肌膚柔軟水潤。

蘊含黑蝸牛分泌液,幫助煥活肌膚,加快傷口癒合,讓肌膚保持滋潤嫩滑。凝膠清潔劑會產生低酸鹼值的氣泡,更為貼近肌膚的酸鹼值,有助加強肌膚屏障,在清潔後提供保濕效果。

洗面乳推薦2023|Some By Mi 蝸牛TrueCica奇跡修復低pH凝膠潔面乳 100ml 特價$54.9(原價HK$85.8) (iHerb)

洗面乳於網購平台的好評排名不俗,採用專利天然 D.A.F.複合物,可以減少皮脂分泌,讓肌膚保持健康狀態,並使用溫和無皂配方,以減少肌膚負擔,適合混合或油性肌膚用。

為皮膚科醫生推薦的面部護理品牌,蘊含保濕甘油、維他命B5和E,可去除污垢、化妝品和多餘的油脂,同時不破壞鎖水屏障,以減少乾燥、不適、粗糙、緊繃和弱化等5大敏感肌跡象。

另一好評度高的洗面乳,擁有過1.7萬評論數,其中有1.33萬個滿分好評,位列洗面乳類頭十位。洗面乳採用植物淨膚成分,具有弱酸性,有效軟化並潔淨肌膚。不少網民讚性價比高,對敏感和暗瘡肌友好,即使塗在面上也不感刺痛,並給予水嫩滋潤的感覺。

品牌的卸妝潔淨力,素來得到不少好評,這款蘊含多種草本提取物,有助於深入清潔肌膚,舒緩肌膚敏感症狀,並帶走毛孔內的污垢。洗面乳質感水凝,能夠深層清潔肌膚和補水保濕,使肌膚更健康。

洗面乳推薦2023|Banila Co Clean It Zero 泡沫潔面乳 150ml HK$85.2 (iHerb)