洗面乳推薦｜iHerb必買12大抗痘潔淨　附優惠碼！這牌子逾萬好評

洗面乳推薦2023必買12款，文末附iHerb獨家優惠碼更抵買！夏天經常泛油，加上天氣焗促，容易長出暗瘡紅印，甚至出門不消一會便溶妝。要改善膚質，不少女星都曾道出潔膚的重要，讓肌膚減少負擔，自然煥發魅力神采。不過，不同膚質適合的產品都不同，若然過度潔面，或會破壞肌膚防禦層；若洗面乳的潔淨能力低，肌膚毛孔便會被堵塞。由此，以下整理出12款潔面乳，在美妝平台iHerb無論是話題或好評度，都得到不少讚賞，大家不妨參考一下。



洗面乳推薦2023｜夏天經常泛油，加上天氣焗促，容易長出暗瘡紅印，甚至出門不消一會便溶妝。(《危險羅曼史》劇照)

洗面乳推薦1. Some By Mi AHA、BHA、PHA 30天奇跡去痘潔面泡沫 100ml HK$88.8

購買方法：iHerb

蘊含茶樹葉水和積雪草，特別針對易長痘肌膚，平衡油脂分泌，繼而達致抗痘功效。這款在各大網購平台的潔面乳類中，排名都算不錯，有用家證實有效潔淨，同時肌膚不覺繃緊，對暗瘡亦有少許幫助。

洗面乳推薦2023｜Some By Mi AHA、BHA、PHA 30天奇跡去痘潔面泡沫 100ml HK$88.8 (iHerb)

洗面乳推薦2. Neutrogena 粉紅葡萄柚潔面乳 269ml HK$89.5

購買方法：iHerb

相信大家對品牌都不陌生，價錢較為親民實用，這款富含天然葡萄柚提取物、水楊酸及維他命C，透過Microclear技術更快去除油脂，並減少粉刺和黑頭，擺脫痤瘡擾。不少網民大讚有效去痘提神，有人更指可以消褪背上痘印，「特價時會買幾枝。」

洗面乳推薦2023｜Neutrogena 粉紅葡萄柚潔面乳 269ml HK$89.5 (iHerb)

洗面乳推薦3. Alba Botanica 夏威夷潔面乳（毛孔清潔鳳梨酶） 237ml HK$91.2

購買方法：iHerb

洗面乳採用純素成分，利用菠蘿內的蛋白酶，有助淨化毛孔，配合木瓜酶使用，能夠去除肌膚毛孔內的雜質和彩妝，讓肌膚更顯白淨。同時加入蘆薈、木槿花和西番蓮，幫助紓緩和平衡肌膚，讓膚質保持在健康舒適的狀態。

洗面乳推薦2023｜Alba Botanica 夏威夷潔面乳（毛孔清潔鳳梨酶） 237ml HK$91.2 (iHerb)

洗面乳推薦4. PrescriptSkin 維生素C潔面乳 177ml 特價HK$72.4（原價HK$103.4）

購買方法：iHerb

洗面乳蘊含不少草本成分，包括蘋果、柑橘、啤酒花、綠茶、螺旋藻、洋甘菊和金盞花，有效徹底去除面部污垢，調節肌膚水油平衡，讓肌膚保持乾淨清爽。洗面乳有著穩定優效的維生素 C，配合AHA和BHA，使肌膚更顥亮白光采。

洗面乳推薦2023｜PrescriptSkin 維生素C潔面乳 177ml 特價HK$72.4（原價HK$103.4） (iHerb)

洗面乳推薦5. ACURE 亮膚潔面凝膠 118ml HK$61.3

購買方法：iHerb

這款洗面乳在網購平台，無論話題或好評度上，均有不俗的表現，名列洗面類別的頭十名內，並得到逾萬滿分好評。蘊含石榴、黑莓及巴西莓，有助抵禦氧化自由基，不少網民亦讚氣味清新，清潔力強，用後不感乾澀。

洗面乳推薦2023｜ACURE 亮膚潔面凝膠 118ml HK$61.3 (iHerb)

洗面乳推薦6. Garnier 肌膚煥活系列多效合一潔面啫喱 200ml 特價$81.7（原價HK$90.8）

購買方法：iHerb

洗面乳性質溫和，適合敏感肌使用，有效卸妝潔面同時，幫助醒膚，讓肌膚更顯活力。洗面乳內的微膠粒，亦有如磁鐵般，有助吸附和去除污垢、油脂和殘餘彩妝，同時不易傷到肌膚。

洗面乳推薦2023｜Garnier 肌膚煥活系列多效合一潔面啫喱 200ml 特價$81.7 (iHerb)

洗面乳推薦7. Rohto 肌研極潤系列潔面乳 100ml 特價$73.4（原價HK$120.2）

購買方法：iHerb

自小便愛用肌研產品，性價比一般較高，而且有效滋潤肌膚。洗面乳在清潔的同時，能夠維持肌膚內的水分，不少網民讚性質溫和，有效令肌膚柔軟水潤。

洗面乳推薦2023｜肌研極潤系列潔面乳 100ml 特價$73.4（原價HK$120.2） (iHerb)

洗面乳推薦8. Some By Mi 蝸牛TrueCica奇跡修復低pH凝膠潔面乳 100ml 特價$54.9（原價HK$85.8）

購買方法：iHerb

蘊含黑蝸牛分泌液，幫助煥活肌膚，加快傷口癒合，讓肌膚保持滋潤嫩滑。凝膠清潔劑會產生低酸鹼值的氣泡，更為貼近肌膚的酸鹼值，有助加強肌膚屏障，在清潔後提供保濕效果。

洗面乳推薦2023｜Some By Mi 蝸牛TrueCica奇跡修復低pH凝膠潔面乳 100ml 特價$54.9（原價HK$85.8） (iHerb)

洗面乳推薦9. Bioderma Sebium淨化泡沫潔面凝膠 200ml HK$128.9

購買方法：iHerb

洗面乳於網購平台的好評排名不俗，採用專利天然 D.A.F.複合物，可以減少皮脂分泌，讓肌膚保持健康狀態，並使用溫和無皂配方，以減少肌膚負擔，適合混合或油性肌膚用。

洗面乳推薦2023｜Bioderma Sebium淨化泡沫潔面凝膠 200ml HK$128.9 (iHerb)

洗面乳推薦10. Cetaphil 溫和泡沫潔面乳 236ml HK$93.8

購買方法：iHerb

為皮膚科醫生推薦的面部護理品牌，蘊含保濕甘油、維他命B5和E，可去除污垢、化妝品和多餘的油脂，同時不破壞鎖水屏障，以減少乾燥、不適、粗糙、緊繃和弱化等5大敏感肌跡象。

洗面乳推薦2023｜Cetaphil 溫和泡沫潔面乳 236ml HK$93.8 (iHerb)

洗面乳推薦11. CosRx 低pH早安清潔凝膠 150ml HK$77.8

購買方法：iHerb

另一好評度高的洗面乳，擁有過1.7萬評論數，其中有1.33萬個滿分好評，位列洗面乳類頭十位。洗面乳採用植物淨膚成分，具有弱酸性，有效軟化並潔淨肌膚。不少網民讚性價比高，對敏感和暗瘡肌友好，即使塗在面上也不感刺痛，並給予水嫩滋潤的感覺。

洗面乳推薦2023｜CosRx 低pH早安清潔凝膠 150ml HK$77.8 (iHerb)

洗面乳推薦12. Banila Co Clean It Zero 泡沫潔面乳 150ml HK$85.2

購買方法：iHerb

品牌的卸妝潔淨力，素來得到不少好評，這款蘊含多種草本提取物，有助於深入清潔肌膚，舒緩肌膚敏感症狀，並帶走毛孔內的污垢。洗面乳質感水凝，能夠深層清潔肌膚和補水保濕，使肌膚更健康。

洗面乳推薦2023｜Banila Co Clean It Zero 泡沫潔面乳 150ml HK$85.2 (iHerb)

【HK01讀者獨家優惠】



現凡購買滿HK$450，於結帳時輸入優惠碼「HK01SAVE」，即可享9折優惠，優惠期到2023年7月31日，萬勿錯過！

