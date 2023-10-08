減肥菜單｜從60kg減到42kg！泰妞推介夏日鏟肉減脂餐　低卡又惹味

很想努力減肥，但是夏天真的太熱讓人沒有食慾又容易暴飲暴食，不知道從哪裡開始減肥嗎？



不如可以參考看看這位泰國小姐姐的食譜，看看她是怎麼在炎熱的泰國也能吃出美味又提振食慾的減脂餐，還從60公斤瘦到42公斤的吧！

泰妞推介5款夏日鏟肉減脂餐，口腹滿足的同時又能成功減磅！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

#牛油果多士

剛睡醒很容易會沒有食慾，或者是為著趕著上班上學，沒有時間可以處理早餐，也可以參考泰國小姐姐用全麥多士搭配上滿滿的牛油果。牛油果雖然油脂含量高，但都是好的油脂，所以可以有效幫助降低膽固醇，同時達到排出身體多餘水份與廢物的效果。

#手撕雞胸肉蒟蒻麵沙拉

小姐姐以蒟蒻麵當作主要主食，不僅可以達到飽足感，蒟蒻麵的熱量也較低，不必怕會吃太多而變胖。然後以水煮雞胸肉、或者可以加入高蛋白質的魚類，加入檸檬汁、辣椒醬做攪拌，就可以做出超提振食慾，但是也不會熱量過高的一份餐點啦！

同場加映：減肚腩｜宿便腩簡單測！日醫授1動作清宿便 解決便祕小腹秒減3kg（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

#水果優格+無糖花生醬

減肥總是會有想吃點不一樣的東西的時候，泰國小姐姐則是會以希臘乳酪搭配大量的水果，還有無糖花生醬做成一份美味的乳酪碗。乳酪中的益生菌可幫助促進腸胃蠕動，增加腸胃中好的益生菌。水果則是可以補充減肥所需的維生素。

#蔬菜捲餅

沒有食慾的時候又得減肥的時候，最適合吃這種充滿蔬菜的沙拉捲餅，大量的蔬菜可以補充膳食纖維，促進腸胃蠕動，裡面些許的蛋白質也能促進減脂。餅皮雖然是碳水化合物，但是在減肥期間適量的攝取，也是ok的！

同場加映：中醫減肥法｜3款瘦身水3個月勁減15kg 調理好體質無痛減內臟脂肪（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 3

#辣雞胸肉飯

其實泰國小姐姐減脂餐的秘訣之一，就是在餐點中加入些許的辣醬，讓食物吃起來更好吃也能促進我們身體血液循環，達到瘦身效果。這份有泰國米、牛油果、番茄、水煮雞胸肉組成的餐，有著豐富的蛋白質還有良好的碳水化合物。均衡的攝取各種營養挑對東西吃，才是減肥期間必須的！

延伸閱讀：

韓國YTR從64瘦到45！完全0運動搭配「禁食4小時原則」整個人小兩號

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】