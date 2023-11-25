李聖經5招維持好身材！戒食4類食物防水腫　浸浴必加1樣飲品排毒

天生麗質也要靠後天保持！在韓國有著「長腿妖精」封號的李聖經，從模特兒選拔出道，纖細修長的身材與絕世美腿是所有女人羨慕的對象！



但打開李聖經的冰箱，就知道好身材絕不是憑空得來~李聖經曾在節目上分享過自己的減肥方法，尤其這「4種食物」想減肥更要忌口！

李聖經5招維持頂流身材，戒食這4類食物！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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李聖經瘦身：絕不能餓肚子

李聖經曾在節目中分享過自己的瘦身原則，第一條就是「絕不能餓肚子」！她說：「靠餓肚子瘦下來，就會擔心體重反彈，吃東西的時候我會放慢速度，我喜歡慢慢享受。」李聖經認為減肥挨餓是大忌！透過好好吃東西、放慢咀嚼速度，大腦自然就會有飽了的感覺，細嚼慢嚥能確保不會過量進食。

李聖經瘦身：綠色蔬菜

李聖經的飲食大部分都以水果和蔬菜為主，在節目中打開李聖經的冰箱，發現有蛋、雞肉，綠色蔬菜更是擺滿滿！她會自己做菜包飯、生菜沙拉，搭配水果聖女番茄、石榴、士多啤梨，李聖經說：「不管理的話，怎麼維持這樣的身材！」

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李聖經瘦身：平板支撐

李聖經在家也會堅持做運動！最推薦的居家運動就是平板支撐，可以在短時間內高效率地鍛鍊核心腹肌，把核心練起來，身體的基礎代謝率也會提高！李聖經表示雖然做起來很累，但就算工作再忙碌，回到家她也會堅持著做！

李聖經瘦身：啤酒半身浴

喝不完的啤酒，可以倒入熱水中泡半身浴！這招是李聖經大推的方式，她表示因為自己身體比較容易浮腫，泡啤酒半身浴可以排出體內廢物消水腫，泡澡也能幫助促進血液循環，喜歡喝啤酒的人可以參考，家中有喝不完的啤酒別倒掉浪費。

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李聖經瘦身：4種忌口食物

由於是容易水腫的體質，李聖經雖然不會讓自己餓肚子，但也不是什麼都吃！她分享自己會忌口的食物有4種：「我不喜歡吃太鹹的，尤其有鈉的就不太吃，麵粉類的也是，除了這些，我也不吃泡菜。」高鹹、高鈉、醃製物、麵粉類就是她的減肥4忌口！但她會買不含麩質的義大利麵自己做料理。

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