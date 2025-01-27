2024網紅營銷年度回顧線上發布會｜掌握最新趨勢及來年營銷策略

《香港01》聯同網紅營銷平台Starry首次與市場研究公司Ipsos以及AI數據分析公司Votee分別推出「2024網紅數據市場報告」以及「2024網紅營銷消費者調查」，希望利用《香港01》平台收集廣大消費者的意見，加上最新行業數據，為網紅營銷案例提供指標性的業界佐證及數據洞見。



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您將了解：

2024年網紅營銷行業數據

2024年Instagram十大網紅排行榜

消費者數據

2024網紅營銷年度回顧線上發布會

日期：2025年2月6日(四)

時間：下午3時

形式：網上直播

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嘉賓：

Starry 創辦人兼行政總裁 - 林建廷先生

益普索香港董事總經理 - 陳安妮女士

Starry 業務副總監 - 李珮瑩女士

Votee 銷售總監 - 戴上文先生

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嘉賓背景：

Starry 創辦人兼行政總裁 - 林建廷先生

Joseph 為Starry母公司Ignite Vision的創辦人兼CEO， 2001-2006年間任職於YesAsia，擔任B2C電商業務主管，負責全球市場，是香港第一代跨境電商專家。Joseph於2007年創立Ignite Vision，把效果營銷推廣模式引進香港和大中華區。更逐步在廣州、臺北、新加坡和吉隆玻等地建立團隊，並在亞洲區內建立起一個包含數以萬計網紅和媒體渠道的推廣網絡。近年，攻讀電子工程出身的Joseph和同事利用AI技術更精準地為品牌的推廣活動配對合適網紅，並在取得初步成功後於去年底把Starry作為獨立品牌營運。

益普索香港董事總經理 - 陳安妮女士

Annie 早年畢業於香港大學社會科學系，主修社會學及經濟學。她是一位充滿熱誠且經驗豐富的研究從業者，早期在香港大學社會科學研究中心和康體發展局的工作激發了她對公共及市場研究的興趣。1998年，Annie加入益普索（Ipsos），目前是全球第三大的市場研究公司。 她在公共和私營部門擁有近30年經驗，服務客戶涵蓋快速消費品、銀行保險、奢侈品、零售、旅遊、酒店餐飲等多元化領域，遍及大中華區和亞太地區。

Starry 業務副總監 - 李珮瑩女士

Dian 目前擔任Starry母公司Ignite Vision的業務副總監，為各行業的品牌和電商客戶策劃最有成效的市場營銷方案。同時她與各大廣告公司建立起長期合作關係，帶領團隊高效地管理大量合作項目，特別在效果及網紅營銷領域，致力推動公司在亞洲區內的業務增長。

Votee 銷售總監 - 戴上文先生

Jeff 擁有20年涵蓋IT、資訊及通信技術（ICT）、安全解決方案及數據智能的豐富經驗，Jeff精於利用技術提取可行的洞察力，推動戰略性增長。他在行銷科技領域的深厚經驗，展現了其將高級數據分析與行銷策略整合的能力，幫助企業更好地了解受眾並優化行銷活動。在Votee ，Jeff領導銷售團隊，為香港市場提供尖端AI解決方案，包括突破性的廣東話大型語言模型（Cantonese LLM），專注於滿足本地市場的需求。他致力於開發企業級AI應用，運用數據的力量提升客戶參與度，改進決策，並在滿足合規需求的同時降低風險。Jeff的願景是賦能香港及其他地區的企業有效採用AI解決方案，推動數據洞察、行銷科技和AI驅動轉型的創新發展。

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《香港01》網紅營銷品牌大獎2024｜現正接受報名

《香港01》與Starry推出第二屆「網紅營銷品牌大獎」，表揚有效利用網紅以提升品牌知名度、產品營銷或溝通品牌訊息的傑出企業，讓更多企業能夠學習網紅營銷必勝法；同時透過發布最新網紅營銷數據報告，讓企業緊貼網紅營銷的發展。

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