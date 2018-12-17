【人性化管理】職場自主 員工更全情投入

公司和員工之間，應該是一種互信的關係，才可以共同進步，發揮最大能量。利潔時（滴露、杜蕾斯、美贊臣營養品母公司），一向推崇開放及彈性職場文化。公司以創新的管理模式，講求Work Life Harmony，讓員工自主工時，靈活調動工作，在職場上給員工最大支持，員工不再視工作為差事，而是讓生活更完滿的平台，公司今年亦獲得家庭議會認可成為家庭友善僱主。

同事都認為公司的政策很人性化。（左起Doris、Renise、Elaine）

母親與主管身份不違和

利潔時銷售部主管陳依玲（Elaine）育有一子一女，分別讀小學及幼稚園，照顧他們當然極花心思和時間。在職母親會否只追求盡早放工，回家湊仔？Elaine說：「身為一個媽媽，但我亦想有自己的事業發展。」公司沒有因為她已為人母而把她定性為「穩定派」，而讓她在工作上擔當更重要的角色，照顧不同業務範疇。

Elaine非常喜歡公司的彈性工作時間安排。

Elaine慶幸在有需要時，公司有彈性工作時間，讓自己可以靈活安排生活，她可以提早上班，所以下班後仍有時間可以陪小朋友做功課或看書，不會錯過他們的成長。「有時小朋友生病，只要打個電話通知上司，他們一定會叫我先照顧小朋友，甚至留家工作。」作為媽媽，Elaine說得到公司這樣的支持，上司會照顧你的家庭需要，是件少有而窩心的事。和以前工作過的機構相比，Elaine說身邊的另一半也感受到當中分別，現在工作時間較為自主，可以在照顧家庭上做得更妥貼，讓她在兩方面都取得很大的滿足感。

Give Time讓Doris在平日上班時間參與義工服務。

自主的生活工作融合

利潔時提倡的是Work Life Harmony，工作與生活是一種融合，例如在工作時間，如有需要，你可以酌量處理私人事務，亦可以去做運動舒展身心。員工在工餘時間看到有關工作的資訊，都會立即跟同事分享。那種生活工作融合，是由下而上，由員工做主導。即將升任為市場部經埋的吳嘉敏（Doris）投入工作，亦熱心公益。她很欣賞公司其中一個全球義工活動Give Time，讓同事自由選擇在平日上班時間參與義工服務，回饋社會。Doris也參加過不少幫助基層家庭或特殊需要孩子的活動，「這些活動讓我有很深感受，我們不應只著眼自己的事情，還要多關心社會上有需要的人士，讓生命變得更美好，這個想法也跟脗合我們的品牌理念。」

Yogo班幫助員工舒展身心，Renise亦有參與。

身為90後的助理數碼市場經理鄭奕婷（Renise）， 很欣賞辦公室的開放式設計。除了會議室，整個樓層幾乎完全打通，部門主管、總監都是坐在一起。辦公室亦設有可容納80至100人的休憩空間，讓同事閒聊、午膳或聚會。Renise喜愛瑜珈，近月也有參加公司舉行的瑜伽課堂。另外，公司亦間中安排周五運動時間，員工可以在工作時間內齊齊落街跑步做運動。

Pankaj Agarwal相信公司應該是一個能夠讓人生活更美滿的地方。

工作讓生命更完滿

「我熱愛自己的工作以及我的同事，我們就是一個團隊，互相信賴，一起打拼，一起贏得業務上的成績，然後分享成果和滿足感。」利潔時有限公司香港及台灣總經理安凱捷 (Pankaj Agarwal) 在公司任職超過十七年，曾於多個國家及地區工作，跟不同國籍同事合作多年。「我相信公司應該是一個能夠讓人生活更美滿的地方，所以我一直鼓勵同事實踐自己的人生計劃，結婚生育與職場拼搏並不相違背。我自己亦是兩子之父，明白照顧孩子的辛勞，女性作為母親的角色，育兒方面更是吃重，所以當有同事提出希望在工作時間模式上作出調整，我們都會盡量支持。」

Pankaj Agarwal希望同事在公司感到快樂。

安凱捷表示，要迎合時代的轉變，管理模式亦要推陳出新，尤其千禧世代的同事更重視表達空間、高透明度等，他就以更開放的態度來管理，避免任何官僚做法，這樣也有助公司提升整體效率，也讓年輕同事有更大發揮。「工作是生活的一部份，也是生命中的一個重要環節，我希望能夠同事想起公司時，感到快樂，認為這裡是讓生命更完滿的地方。」