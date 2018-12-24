【程式設計師】揀好Programmer切忌只靠CV　比CV更重要的六大要點

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撰文：Tecky Academy

有一個大部分僱主都面對的難題，在芸芸履歷之中，如何萬中挑一，找到好Programmer呢？聘請程式設計師很難，不像其他行業，打開履歷就一目了然。有時履歷上滿滿証書的，其實連FizzBuzz也寫不了；有時看起來像個Fresh Graduate的，卻又有無限潛力。 如果你是一個要聘請程式設計師的僱主，你應該如何是好呢？

比起CV，性格和潛力對於程式設計師更為重要（gettyimage/視覺中國）

《好程式設計師的特質》

要理解此困境，首先要解答一個更困難的問題：就是好程式設計師有何特質？以筆者個人聘請經驗，加上與其他同行交流所得，歸結出以下六點，有些是性格特質，有些是行為表現，現列舉如下：

1．思維清晰有條理

程式設計是一個將想法化為代碼的過程，要不想一忘二，一個好的程式設計師必然思維慎密，思維有清晰條理。優秀程式設計師可以理解複雜問題，並得出合乎邏輯的結論。思維清晰一事上，不限於程式設計，好程式設計師在其他事情，也擅於運用同樣的邏輯思維去解決問題。所以，如果你有一個面試者在程式設計上看來不錯，但是生活上其他方面好像迷迷糊糊一樣，就要小心一點。也許他真是一個還好的程式設計師，但不會是優秀的一員。

分辨此項特質的面試問題：可以解釋一下井字過三關規則是怎樣嗎？一個HTTP請求由瀏覽器到伺服器中間過程是怎樣的？

觀察點：是否能夠清晰解說每一條規則、每一個步驟。

好的程式設計師需要思維清晰有條理（gettyimage/視覺中國）

2．有強烈好奇心

科技日新月異，資訊科技變化的速度更快得驚人，優秀程式設計師通常有着強烈的好奇心，不會抗拒學習新事物。在程式設計這門學問上，每年每月每星期都有新的框架、新的程式庫、新的想法誕生。不熱愛學習，欠缺好奇心的人，會覺得很難適應。因為剛剛習慣的做法，可能又有其他新的可能性。好程式設計師通常會定時學習新知識，更新自己的理解，亦會希望以新學成的東西應用在新專案之上。不會因為過去一直的做法，而毫無理由的選擇因循守舊。

分辨此項特質的面試問題：你有學過（新科技A）嗎？你對（新科技A）有何看法？ 下一個專案你會運用（新科技A）嗎？原因為何？

觀察點：有否學習新科技及思考過其優劣之處。

3．性格不固執

普遍程式設計師都對軟件工具有自己見解及喜好，但優秀的不會固執於自己喜好的程式語言、框架、程式庫。如上一點所言，好程式設計師經常有學習新事物的渴望，如果他看到有合理原因要使用其他工具，不會因為個人喜好，而堅持己見，也就是使用適當工具，解決適當事情（Use the right tools for the right thing）。於他而言，使用其他工具亦是一個學習的過程，不會因此而覺得自尊受損。不固執的性格亦令好程式設計師可以與他人磋商最佳解決方案。

分辨此特質的面試問題：可以解釋一下（一種新科技）與（對立的新科技B）有何異同？你會在哪個情況使用各自工具呢？

觀察點：有否對科技有强烈的喜好及見解。

對工具不固執，會變通是程式設計師需要的特質（gettyimage/視覺中國）

4．習慣三思而後行

優秀程式設計師由於思維比較慎密的原因，所以行事通常都會三思而後行。而解決問題最痛苦的莫過於花了很多時間，卻發現徒勞無功。因此好程式設計師明白Solve the right problem，比Solve the problem right更重要。因而會花一定時間在詳細計劃之上，待理解整個問題後，才開始着手解決。

分辨此特質的面試問題：請分享一個開發新專案的故事。

觀察點：是否習慣做事有計劃，及是否會跟隨自己制定的計劃。

5．熱愛編程

這一點大概是最重要的一點，好程式設計師一定會熱愛編程。正是由於熱愛，才會孜孜不倦改善自己。也正是由於熱愛編程，才有足夠熱情一直進步。熱愛編程令程式設計師在工餘時間或學習之外，會再花時間學習新科技，這些額外努力正是令好程式設計師更加優秀的原因。如果面試者是一個朝九晚六式程式設計師（9-6 programmers），也就是工作時間以外完全不碰編程，基本上不可能是一個優秀程式設計師。

分辨此特質的面試問題： 你工餘時間外有其他專案正進行中嗎？最近有學習其他框架／程式庫？

觀察點： 是否熱愛編程本身。

熱愛編程是最基本的因素（gettyimage/視覺中國）

6．溝通能力強

有一個常見的誤解，就是程式設計師都是不善辭令。然而優秀程式設計師通常是溝通能力很強，因為大部份程式設計是都需要多人合作，只能一個人工作的程式設計師，不論寫的代碼多好，都不及善於與他人合作的程式設計師。好的程式設計師能夠清晰解釋事情，並能協助他人解決問題。因為程式設計不只與懂編程的 人溝涌，亦要與許多如專案管理（Project Management）、質素鑑定（Quality Assurance）等部門的同事合作。

分辨此特質的面試問題：請分享一個與非技術的同事合作的故事。

觀察點：是否有良好溝通能力。

《如何使用本文所談的技巧》

以上是一些在優秀程式設計師身上常見的特質，要如何使用本文所談的技巧，取決於你：

如果你正在聘請程式設計師，又不知如何入手，以上一些技巧應該能夠幫助你；

如果你本身是初出茅蘆的程式設計師，可以對照自己，看看如何繼續努力下去；

如果你想學習編程，但不知自己是否適合，可以看看自己是否適合寫程式一行啊！

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【請人必睇】好Programmer是怎樣煉成的？」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）

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