【守護神之保險調查】苗僑偉好型　但真的有保險調查員這職業嗎？

最近在電視上看到有型的苗僑偉在劇中做了保險調查員，看了兩、三集，覺得與現實有點距離。

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撰文：Dr. 張保仔

在保險賠償領域中，保險公司除了自己賠償部負責比較簡單的賠案外，相對比較複雜的賠償個案，都會委託獨立而專業的公證行 （loss adjuster）代表他們處理，範圍包括：

在《守護神之保險調查》中，苗僑偉（三哥）飾演資深的保險調查員（劇照）

1） 到意外地點收集發生事故的經過，從而提高將來對法律責任和保單的責任的依據。

在這點上，確是和電視中的保險調查員有點相似。但過程當然沒有這麼誇張，沒有什麼火爆的場面，只是需要對事故發生的經過，通過不同的角度了解和分析，來達到可以令事實發生的個程細節更透徹。因為，每一個細節都可能對法律和保單的責任起了不同的後果。例如，在公共天台漏水導致住宅單位的損失不同個案，漏水原因可能是大廈對防水層膜維修不足，或者是管理人員沒有做好疏通渠道引起。不同的因由所導致的損失結果都會對誰需要負責有關的費用起了很大的作用。在索賠時，也需要有充足的事實理據。

到意外地點收集發生事故的經過，從而提高將來對法律責任和保單的責任的依據。（《守護神之保險調查》劇照）

2） 除了發生經過的詳細細節外，也需要對損失的程度作出評估。

如果是家居裝修損失，要評估損失的範圍、嚴重程度、和那些部分屬有關意外的原因所做成。除了範圍外，也需要了解重新裝修費用是否在合理的水平，什麼是合理水平，往往是通過和受保客戶之間的調解和談判，這是「定損」的重要一部分。

像劉心悠於《守護神之保險調查》中就曾經就工廠大廈迷你倉大火一案中搜集細節。（劇照）

3） 有了以上的資料後，可以判斷法律責任由誰來負責。如果保險賠償後，也可以向有關的責任方追討賠償。

4） 下一步是判斷保險單保單的責任，從而向保險公司提出賠償建議，包括是否可以獲得賠償，或賠償金額多少，也會考慮是否可以向第三方作出追討。

所以，公證行業大多是保險方面的專才，對於事故分析大都有較批判性的態度，以求達到還原事故的真確性，並具有對法律的基本認識和保險賠償的專門知識。

當有可能牽涉到保險詐騙的時候，保險公司可能會再聘私家偵探調查或跟蹤，務求將有關事實能夠顯現。但香港是一個比較文明的地方，實際上用到這方面的調查案件不多。

有可能牽涉到保險詐騙的時候，保險公司可能會再聘私家偵探調查或跟蹤，務求將有關事實能夠顯現。但香港是一個比較文明的地方，實際上用到這方面的調查案件不多。（《守護神之保險調查》劇照）

但由於公證行的費用由保險公司支付，而其職責是從較批判性的訓練來找出事故的經過，客戶可能對其獨立性、或服務對象為保險公司而可能有顧慮。所以，在英國、美國或其他保險發達國家都有其他為被保險客戶服務的獨立公證行或理賠顧問，在英國，為保戶服務叫「索賠公證人」（Claimants Adjuster），是屬於英國特許公證人會員分類之一， 特別是在複雜或較大金額的保險賠案中，作出與保險公司角度不一樣的專業分析，也可以根據其保險理賠的經驗，作為為客戶服務的賠償項目管理者，推動賠償過程，內部可以更主動地收集有關的索賠資料，外部可以增加和保險公司或其他專業人士的溝通，除了增加賠償速度外，對於法律或保單責任的問題上可以更好的溝通不同角度的意見。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「保險調查員 – 有這行業嗎？」​】

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