【月光族必學】教你計複息儲蓄　早儲更着數　遲5年差額可達百萬

「早點養成儲蓄習慣，儲得金額自然愈多」是一個誰都知的理財道理，只是要早多幾多時間開始儲與可多儲幾多，你又有概念嗎？ 既然政府已把合資格申領長者綜援的年齡上調至65歲，勞工及福利局局長羅致光也妙論中年的定義，以下就不妨作簡單的計算，看看從不同年齡開始儲蓄，至65歲時將可儲得多少元。

當大家都120歲時，60歲啱啱是中年。 羅致光，勞工及福利局局長

當立法會日前討論申領長者綜援年齡即將上調的議題時，羅局長如此妙論中年，着實嚇了不少人一跳。不過對還是二、三十歲的打工仔來說，這番話也暗暗地反映出，屬於你們的未來日子最好還是自食其力，多儲點錢，否則如指望政府無償養你，隨時會令你預算盡失。

錢，當然是愈早開始儲就愈好，只是早一點開始儲與晚一點開始儲，分別原來可以很大；如選擇以複息利率計算的儲蓄或投資產品協助理財，金額上的差距更可能是你估計不到的多。以下所作的計算雖然只屬參考，不過亦可讓年輕的打工仔拿一個金額差距上的概念。

勞工及福利局局長羅致光重新定義中年，教不少市民感驚訝。（洪嘉徽攝）

複利息，就是指每在計算一次利息後，將會把起初的本金與所得的利息結合成新的本金計算，因此隨累積時間愈長，金額會變得愈來愈大。 例如：以複利率為4%的情況下每月儲起$1,000，並以每月作一次結算，在第一個月後將可獲得$1,000，在第二個月就可獲得$2,003.3，第三個月就可獲得$3,010.0，累積時間愈長，金額自然愈大。

堆沙成塔的儲蓄

若以每月儲起$1,000為例，如在不同年齡才開始儲蓄至65歲，金額究竟會有多大差距呢？以下就使用網上的儲蓄計算機，以25歲、30歲、40歲及50歲為例作簡單計算：

計算機教學（按圖了解）：

網上其實有很多功能類近的計算機工具，是次選擇「錢家有道」的一款。（（錢家有道「儲蓄目標計算機」截圖））

假設從25歲開始，每月儲$1,000，若以複利率計算，於40年後所得的金額如下：

本金：$480,000

若複利率為2%：$734,435.6

若複利率為4%：$1,181,961.3

若複利率為6%：$1,991,490.7

若複利率為8%：$3,491,007.8

假設從30歲開始，每月儲$1,000，若以複利率計算，於35年後所得的金額如下：

本金：$420,000

若複利率為2%：$607,547.8

若複利率為4%：$913,730.9

若複利率為6%：$1,424,710.3

若複利率為8%：$2,293,882.5

假設從40歲開始，每月儲$1,000，若以複利率計算，於25年後所得的金額如下：

本金：$300,000

若複利率為2%：$388,821.1

若複利率為4%：$514,129.5

若複利率為6%：$692,995.0

若複利率為8%：$951,026.4

假設從50歲開始，每月儲$1,000，若以複利率計算，於15年後所得的金額如下：

本金：$180,000

若複利率為2%：$209,713.1

若複利率為4%：$246,090.5

若複利率為6%：$290,818.7

若複利率為8%：$346,038.2

儲蓄還是早開始好

同樣是每月儲 $1,000，但從上述可見，如若是由 25 歲開始儲蓄，並以複利率 4% 作比較，至 65 歲時便可獲 $1,181,961.3；如待至 30 歲時才開始儲蓄，這筆金額便會跌至 $913,730.9，比在25歲起開始儲的金額少了逾 $27 萬元；如在 50 歲時才開始儲蓄，所得的儲蓄更只得 $246,090.5，兩者的金額相差逾 90 萬元。

比較在各年齡開始月儲$1,000的結果（按圖了解）：

如只計算本金，可見金額差距未算很大

雖然以上的計算只屬假設，很多變數都沒計算在其中（如市場升降幅度、急需周轉等），但有了具體的數字作參考，就能對「錢還是趁早儲」的概念有更深一層的領悟。當然，趁年輕時也可多研究適合自己的投資及理財方法，好迎合自己所期望的未來生活方式。

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