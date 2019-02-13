【律師職場】律師現身說法職場不再講Perm　更多的是斜槓族

天啊，還沒有青春過，便要老掉。

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撰文：李偉民

身邊一個個朋友退下江湖，閉上眼睛，還看見他們在圖書館找書、談戀愛，有些還在長高呢。轉瞬間，便在職場停步，怎麼可能？他們「追」「趕」「跳」「跑」「碰」，件件皆能，如果繼續服務社會，才是人生黃金期的摸頂，社會必受益不盡；何堪飯敘間，大家未老先衰：「有沒有人一起去學太極？」、「苦瓜是這樣栽種嗎？」、「那些藥可以療肝？」

何堪飯敘間，大家未老先衰：「有沒有人一起去學太極？」。（Gettyimages／視覺中國）

我的社交圈子，是「精神分裂」的，在律師界，是一眾「老鬼」天下；在藝術界，是「小鬼」居多。小鬼們說：「你們那輩人，幸福死了，工作發光發熱，而我們大學畢業後，面對成熟的經濟，工作不高不低、不停也不進，那有老闆會值得我們服務一生一世？」我答：「社會變了，人口老化，經濟成熟，年輕人『上流』機會差了，職場的生態自然改變。」

小時候，老闆和「打工仔」都是天長地久，「忠心」是一份僱傭合約不用說出口的精神。小數人穿西裝、打領帶在中環上班，做白領不用「身水身汗」，是一份人上人的好工，誰會不幹？至於有些幫父親的店舖打工的，家便是店，店便是家，可以跑去那裏？草根階層的，聯群結隊到工廠幹活，「領隊」不轉工，誰敢離群？

草根階層的，聯群結隊到工廠幹活，「領隊」不轉工，誰敢離群？（Gettyimages／視覺中國）

今天的香港，反正什麼工作，都是不進不退，要「搵工跳槽」，又絕非難事，轉工成為大家的慣性，於是工作的意義也改變了。目前招聘請人，大半個月都未必有人來應徵，誰怕失業？老闆常像怨婦，對着員工說：「為何未曾深愛已無情？」除非你是獨居一族，或沒有半點活命錢，否則回到家裏，總有一個安樂窩，打開冰箱，足夠大吃大喝；玩得晚了，倒頭大睡，明天請假。

職位「粥多僧少」，退休的人比入職的人多，壞處當然是經濟學者擔心的什麼GDP；好處倒是空缺到處都是，飽不了，也餓不死，人們對於工作，不再從一而終，反而渴求自由。而自由有三種：時間的自由、取捨的自由和性情的自由。大家可以星期一放假，星期日找一份兼職；明明唸會計的，可以改行當導遊；對着討厭的客人，直斥其非後，向人事部送上「大信封」。

再沒有規律的職場生涯，委實太輕鬆，因為沒有行為是對或錯。

為時間的自由、取捨的自由和性情的自由，不少人對工作沒有從一而終。（Gettyimages／視覺中國）

以律師為例，喜愛自由或work life balance的年輕律師們、「休而不退」的中年律師們，隨時變身三種人：一、Temp（臨時工）、二、Freeter（炒散）或 三、Slashie（斜槓人）。律師的工作壓力大，工時又長，朝九晚九是普遍的，我們年輕時，星期六和星期天更要加班，回想起來，真是「見過鬼都怕黑」，所以，新生代和老人家，誰還想過這些鬼日子？最近碰到一個年輕律師，他說轉了工：「我現在的工作很特別，是改良一個大機構各個部門的法律程序，合約只是一年，吃吃苦，捱它一年，一年後，我又重獲自由，拿着工資，可以遠走高飛，去南美洲旅行，到智利探索一下神秘的Easter Island！」這些工種便是叫「Temp」。

另一位律師的工作更有趣，她怕做律師，既怕責任過重，亦怕律師工作的法律風險過高，於是她開了家「一人運作」的諮詢服務公司，凡商業機構沒有自己的「內部律師」（in-house lawyer），又嫌律師行的收費太貴，便把法律合同的工作，分判給這個體戶草擬處理，她說：「收入當然比在國際律師事務所低，但是，換取了人生的自由；當別人上班，我卻去了學校的家長聚會；當別人埋頭苦幹，我可以馬拉松長跑，那種隨心和隨意，是每個月多賺數萬元所換不回來的快樂！」今天，這些「Freeters」無處不在，特別在飲食業，更是「炒散王」的天下。

「Slashie」便是本人，嘻，上天對我不薄，給我多重身份：我從法律行業賺取到麵包和牛油、政府的工作讓我幫助到社會、虧錢的小生意使我學習到商業運作、「筆耕」工作把我變成半個文化藝術人。萬千寵愛在「老身」，夫復何求。

律師原來也有分臨時工、炒散和斜槓人三類。（《是咁的法官閣下》劇照）

前陣子，天地圖書安排我去了誠品書店做講座，對着讀者說：「我什麼都只是『半桶水』，常常覺得那些擁有『一桶水』的能者，比我精彩，但是近年，自信心回來了，不再要求自己在某一領域鶴立雞群，當每件事情有『半桶水』，加起來，Slashie倒變成三、四桶水，那是我等『斜槓人』的得着！」當別人在煩惱要選擇甲、乙或丙的時候，我們卻可以甲乙丙照單全收，人生沒有錯過了各式點心。

在千禧年代，我們都比上一代幸福，他們出來謀生，便面對一家公司、一份工作、一個老闆、一班同事、一份收入、一張嘴臉、一場老死；我們卻可以在「Perm」（即「長工」）以外，還有Temp、Freeter、Slashie，這是以前的人，求神拜佛，也找不到的自由。老律師跟我喝咖啡，聲如洪鐘地說：「做全職律師，只是一碗飯，我現在不吃飯，放在面前卻是十道菜：可以做吓法律顧問（Consultant）、可以做吓證婚人（Civil Celebrant）、可以做吓公證人（Attesting Officer）、可以做吓調解員（Mediator）、可以教吓書……！以前的人生為了錢，好像水井般窄，現在放開了，反而天大地大！」人們說年輕人都是「斜槓人」，我發覺現在「休而不退」的中年人，更多亦是斜槓人！

現在很多人都是「斜槓一族」。（Gettyimages／視覺中國）

朋友，你想做Slashie？Temp？Freeter？當洗掉風塵，生趣煥然，在不同的人生階段，自由自在，多麼愉快。做人，走過的路，便別回望。

過去，因為怕失去，所以抓得緊緊，今天，同樣也是怕失去，故此再沒有興趣去抱緊。放下屠刀，學年輕人進軍「佛系」……

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「律師職場生態，香港人的職場未來：Slashie? Temp? Freeter?」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）