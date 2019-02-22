【徐天佑．專訪】學會凡事感恩　做到專業才贏到尊重

想起徐天佑（天佑）前後花了 5 年，才完成的個人音樂專輯 《Thank You》，談的是感恩。

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執筆前，剛讀過中文大學學生會候選內閣一段訪問：「我知道參選學生會，唔會帶嚟好多改變，但大學生係一個冇咁多包袱嘅年紀，我可以試吓為社會、為下一代付出多啲。」

想起徐天佑 （天佑）前後花了5年，才完成的個人音樂專輯 《Thank You》，談的是感恩。

面對紛擾的香港，他覺得你我更需要的，是希望、正能量和快樂。

作為藝人，他能做的，就是讓大家看到他的身體力行。

光速走過20年，天佑深知，只要做到專業，就能體現自己的價值。（作者提供）

有心栽花花不發

1997 年，天佑行經旺角警署，給導演陳果賞識，邀請參與拍攝維他檸檬茶廣告。那年，他才唸中三。他是連陳果是誰也不知道，只因姐姐是劉德華粉絲，知他投資拍攝 《香港製造》，才知陳果不是寶藥黨。後來，他客串過陳果導演的《細路祥》，就回到校園繼續學業。中五畢業後，他到日本接受訓練，回港後，不費吹灰之力，就成了藝人，參演過劉國昌導演的 《愛上我吧》和黎妙雪導演的 《玻璃少女》。

天佑說，他的起點是 —— 電影。

可是，大家認識他，大概是 2002 年跟黃又南組成的 SHINE，就是跟 TWINS 同期，TWINS是女子組合，SHINE 是男子組合，都是那年代的人氣偶像。那年，他們出了一首 《燕尾蝶》，歌紅人紅，2018 年還給翻唱成為保衞郊野公園主題曲。天佑說，第一隻專輯成績實是不賴，也曾在 2004 年到過台灣發展。

只是，香港演藝圈是以光速運轉， SHINE 稍為離開，就給遺忘了。

他對暗黑的過去輕描淡寫，亦沒有張揚今天的努力。（作者提供）

無心插柳柳成蔭

由拍第一個廣告，到從台灣回港，匆匆走了 10 年，但天佑其實還不過是廿出頭。

他迷失了。「那時，不想再做音樂，沒有那熱情，找不到自己價值，每天就只在想，走到街上有沒有記者在偷拍自己之類。」他想回到起點──拍電影。

只是，他眉青目秀的少年模樣，能演什麼角色？青春片？一年有多少齣？誰誰的兒子？他倒曾在電影《父子》跟郭富城演過父子。然後呢？

2007 年，他說也要賺錢生活，所以開始在報章寫散文、小說，也跟導演彭浩翔當電影幕後，拍了不少獨立短片、微電影。只是，聽來就是浮浮沉沉。不過，那一年，他跟以前中學同學（現在的太太）重遇，也彷彿慢慢從迷失找到自己的路。「以前有點離地，重遇她之後，沒再在意是否有記者偷拍，平時也會去買餸，跟朋友聚會，很貼地、正常的生活。」

2012 年，名詞人黃偉文辦了 《 Concert YY 黃偉文 作品展 》，SHINE 不但重組還在紅館辦過演唱會，而天佑又回到幕前。

他回想當年參演作家陶傑執導的 《愛尋迷》，演一個有抑鬱症的老師，讓自己跟抑鬱症擦身而過。那年，他創作了由林夕填詞的《求》，「林夕是寫一個有點抑鬱的人，在這個世界追追趕趕，卻發現很多事情未如所願，他說那首歌跟張國榮《追》、林憶蓮《願》是同一系列，歌名也是單字。」後來，他又寫了《密陽》和《史上最遠離家出走》，都是暗黑日子的記錄。

流金歲月

2018 年，又過了10 年，天佑形容自己是一步一步走過來。這一年，他拍了幾齣電影，包括正上演的賀歲片 《恭喜八婆》，演同性戀者。

有幾個月，他為舞台劇《武藏全傳 決戰巖流島》中演一代劍聖宮本武藏，接受劍道訓練和綵排。「一天排8小時，一星期4、5天，人很累，但還是拿着劇本唸。」

天佑說，走過覺得自己沒有價值的日子，才體會價值是個人的專業，「有進步，有成績，做到專業，才會得到尊重。」

近兩年，他又完成了《新浪漫》、《我們沒有不期而遇》和《不只你一個》，並在今年2月推出以《Thank You》為主題的個人專輯。

他想說的是：「近幾年，很多人不開心，有時都會問自己每天有什麼意義，但無論社會多紛擾，世界都是美好的，人與人之間還是有愛，要懂得感恩。」

道理看來顯淺──只要走過暗黑，光，就在前面。

天佑沒有宗教信仰，他只覺得對人對事感恩，就是前行的動力。（作者提供）

撰文：陳零

曾任《香港經濟日報》記者，現為新媒體《一點》作者。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「徐天佑丨遇見最好的自己」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）