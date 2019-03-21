【衝上雲霄】港男赴英學飛機工程　適應時差和當地生活困難重重

許多人都憧憬過有一天能「衝上雲霄」，看看九十後的Sean如何實現他的航天夢。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與星級作者一同討論喜愛話題。】

謝尚昀（Sean）是IVE飛機維修工程高級文憑畢業生，立志投身航空業。（作者提供）

不少年青人希望透過投身航空業，實現「衝上雲霄」的夢想。九十後的謝尚昀（Sean）早已確立目標，中學畢業後選修了飛機工程課程。他更憑優異成績獲取奬學金，遠赴英國修讀航空航天工程相關的學士學位課程，並將於今年年中畢業，逐步邁向航天之路。

近年，愈來愈多年青人渴望投身航空業。（Gettyimages／視覺中國）

Sean第一次搭飛機和離開家鄉生活，就是到英國留學，因此他非常珍惜這個難得的機會。他以優異的成績，於2016/17學年獲得香港賽馬會奬學金——職業教育奬學金，資助到海外修讀學士學位課程。

由於香港的航空工程學課程不多，許多人會選擇到英國修讀相關科目。（Gettyimages／視覺中國）

Sean於英國斯旺西大學（Swansea University）修讀航空航天學士學位課程。為打好根基及讓自己更容易融入當地生活，於是Sean決定由一年級讀起。他分享道：「有些同學會選擇直接就讀大學二年級，然後再讀一年碩士課程。聽取前輩意見後，知道若修讀二年級課程，需要同時自修第一年的課程。加上大部分同學於第一年時已認識，如要在第二年打入社交圈子有一定難度，所以決定由一年級讀起。」Sean在出國前做好資料搜集，並請教老師、前輩意見，為這個學習旅程作好準備。

有些修讀航空航天學士的同學會選擇直接就讀大學二年級，然後再讀一年碩士課程。（Gettyimages／視覺中國）

適應新學習模式

自小在香港長大的Sean，在英國進修時除了要面對陌生環境，還要適應全新的教學模式。他在IVE讀書時，已有背誦說明書的習慣，已相當熟悉飛機機械的專有名稱，對他修讀航天工程有一定的幫助。

Sean有背誦説明書的習慣，對飛機機械的專有名稱相當熟悉。（作者提供）

然而，修讀工程學科需要較多數學運算，而且功課無標準答案，要求同學自行分析，不能單靠死記硬背。同時，課程經常以小組形式進行實驗或報告，和香港的學習模式截然不同。

修讀工程學科需要較多數學運算，不能單靠背誦。（Gettyimages／視覺中國）

Sean說：「為適應新的學習模式，我透過多看課外書及參考網上資料，發掘新知識和訓練獨立思考能力。此外，又不時提醒自己要主動跟不同文化背景的同學溝通，一步步地提升溝通技巧。」現時仍在英國留學的Sean不論在社交還是學習方面，都已經適應了當地的生活。

主動和不同文化背景的同學溝通，可以提升溝通技巧。（Gettyimages／視覺中國）

Sean除了要面對陌生的學習環境，也為適應當地的生活而苦惱：「英國夏天日長夜短，差不多到晚上九至十時才天黑。翌日未到四時便天亮，這令我好一陣子經常睡眠不足。」但過了一段時間，Sean已解決了時差的問題。

留學生初到國外經常會面對時差的問題。（Gettyimages／視覺中國）

學習金錢管理

留學也讓Sean學會了金錢管理。奬學金除包括學費外，亦包括住宿費、生活費、來回機票、學習交流和考察費用。但是生活費會於Sean抵埗後，分兩期發放。因此他要學習管理各項開支，避免超支而需要自行支付額外費用。

Sean學習了謹慎理財，做到收支平衡。（Gettyimages／視覺中國）

為減低開支，Sean平日會選擇留在宿舍煮食：「每星期會到市中心兩次，一次是選購一週的食物及日用品。另一次是上教會，與教友交流分享，令心理及生理都可以滿足和平衡。」由於英國的交通費並不便宜，所以Sean購買了巴士年票，費用較單程車票便宜。

為減少開支，留學生可以選擇在宿舍煮食。（Gettyimages／視覺中國）

這次留學旅程讓Sean獲益良多，不單增長了知識，還促進了個人的成長。他計劃今年年中學士學位課程畢業後，升讀相關的碩士學位課程，朝航天工程師的夢想繼續前進。

留學可以令人獲益良多，有助促進個人成長。（Gettyimages／視覺中國）

撰文者：職場多面睇

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「九十後男生 踏上航天工程師之路」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）