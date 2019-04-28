【銷售心理】要有勇氣被拒絕　困難仍堅持才能成功

每一個成功的故事背後都有一個共同點，就是不停被拒絕卻繼續堅持下去。你看到的只是別人眼前的風光，總覺得別人容易自己困難，別人幸運自己倒楣。有時候還覺得別人有什麼秘訣，卻不知道別人在過程中經歷過些什麼。所以你也無須太過玻璃心，因為每個人都一樣，被拒絕只是家常便飯。

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每一個故事背後都克服過多少的困難。由約見客戶、到拜訪客戶、到面談，還未到成交，當中就已經被拒絕過無數次。你打通十個電話，就以為可以約到十個會面嗎？你拜訪十個客戶，也不是十個客戶會給你機會談下去，更不要說成交。每個人都是一樣，不管你是做生意的老闆、業務員或銷售人員，只要你是做「對人的生意」，你都不停被拒絕。過程中，你會經歷過不少的情緒起伏，一次又一次從希望跌至失望，又重拾希望。你會感到尷尬，被熟人拒絕尷尬，被陌生人拒絕無奈。你拉不下面子，覺得開口好像做錯什麼事一樣，剩下一份只以為價值連城的自尊。

被拒絕而失望是正常。（Gettyimages／視覺中國）

你會感到孤獨，你鼓起勇氣去做，但不停被拒絕，覺得沒有人明白你的難處，彷彿好像只有自己一個人在面對。你會在被拒絕與被肯定中掙扎，你明明已經一步一步向前行，但突如其來接二連三的拒絕令你不知道什麼事情該做，什麼事情不要做。你選擇了這條路並不好走，邊走邊被批評。有時候，你還真的以為自己做錯事。

堅持路上不免受到批評，但路終究是一個人走的。（Gettyimages／視覺中國）

其實，旁人的意見聽聽就好。因為每條路都有人認為是對，也有人認為是錯，不用放心上，路是你一個人走的。被拒絕太多，夜半時分獨處安靜下來時，難免伴隨着心痛，再加上銀行也沒錢，真的是苦不堪言。但堅持的人會每天出現，不管是被拒絕，還是遇到什麼狀況，腳步都不會停下來。

堅持才能成功。（Gettyimages／視覺中國）

從來沒有人說過你付出就會100%成功。說穿了，每件事情都有或然率，你要做的就是盡可能提升你的機會率。正如你擲骰子，「1」至「6」每面骰子都是1/6機會，你再倒楣，擲100次終究也會擲中「1」字，總不會一次都擲不中。重點是，你有沒有堅持不停擲下去。如果你明白了這回事，被拒絕就不會再玻璃心，亦自然容易堅持下去。

作者簡介：Marcosalestalk

金融本科畢業，金融銷售及管理經驗，接地氣的外部培訓師，熱衷於金融科技，夢想將金融知識簡單化，金融市場透明化。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「被拒絕其實只是意料中事，無須過度玻璃心」​】

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