【職場動向】無人商店引領內地市場風潮　人力短缺問題可望解決

2016年12月，Amazon提出無人商店概念，主張不用花費時間去排隊結帳，拿了需要的商品便可離開商店。2018年1月22日，首間無人商店「Amazon Go」正式對外營運。

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何謂無人商店？顧名思義，是指商店內沒有任何一位員工，它是結合了「拿了就走技術」（Just Walk Out Technology），運用商店內大量的相機、感應偵測器，令機器通過演算法去完成辨識消費者拿走了什麼的商品。

簡單地講解整個購物流程，當顧客打開手機裏的Amazon手機應用程式，再對着入口的閘門輕掃QR code便可進入，顧客進去商店後，攝影機等鏡頭便會偵測到顧客移動的路線，而只要拿起任何一件商品，機器通過鏡頭便會自動辨識該行為，將顧客拿起的商品自動放進手機應用程式的購物車上，當顧客放回商品後，電腦便會自動將商品從程式上刪除。最後當顧客挑選完後，只需直接離開，不需要再次刷QR code之類動作，消費的金額會自動從手機的Amazon會員帳號裏扣款。拿起商品就離開，這兩個簡便的動作，不用再浪費時間排隊。

當顧客打開手機裏的Amazon APP程式，再對着入口的閘門輕掃QR code便可進入。（網絡圖片）

雖然名義上是無人商店，也不是完全沒有一個員工的，店內雖然沒有收銀員，但還是會有員工定期補貨，以免商店的貨品不夠供應。

在中國大陸，無人商店的風潮可是席捲而来，各個大品牌都爭相加入戰埸，希望能夠從中分一杯羹，包括阿里巴巴的「taocafe淘寶會員店」、京東的「無人超市」以及騰訊的「無人優鮮便利購」等等，無人商店將會是未來商店的大方針嗎？其實，便利店的員工往往是經營裏花費最便宜的，而且中國的人力成本普遍較低，收銀員月薪大概在3000元人民幣左右，即使是一線城市也頂多是4000元到5000元不等，節省掉支付員工的薪水，卻必須負擔更重的費用，例如添置設備與維修保養等費用，而且也必須要聘請員工在商店備貨，只是科技的進步往往是必須有人勇於踏前一步，無人商店無疑是大大便利了市民，節省了排隊的時間，提供更舒適的購物體驗。

無人商店無疑便利了廣大市民，節省其排隊時間，提供更舒適的購物體驗。（網絡圖片）

「無人化」或許是解決人力資源不足的問題。在日本少子化的時代，整體勞動力都是長期處於疲弱狀態。便利商店7-11也面臨着人手不足的問題，開始縮減人手。小規模地先在一部分店家實施，將營業時間改為名副其實的早上7點到晚上11點，深夜凌晨將不開門。日本7-11作出改變是由於大阪的一間加盟店店長因找不到員工，自行更改店家的營業時間，改成凌晨1點到6點關店，店主更表示從去年6月起有13名店員辭職，自己是無奈之下作出其決定，結果被總公司指控違反合約，罰店長1,700萬日圓（約120萬港元）。為此不少加盟店長都集體抗議，由於日本人力短缺的問題，最後雙方商討出縮短營業時間的方案，而總部也妥協了，先試行將部分7-11結束24小時經營。

「無人化 」將會是現今社會的大趨勢，一些固定和重複性的工作，將會漸漸被機器取代。（網絡圖片）

隨着人工智能和科技的進步，「無人化 」將會是現今社會的一大趨勢，一些固定和重複性的工作，將會漸漸被機器取代，只要技術更加成熟，成本壓低下來，絕對比人力更有優勢、更易管理和更有效率，最近有多套電影都是有講到人工智能，故事情節大多都是機器人在某天突然覺醒，有了自己的意識，從而消滅人類，建立屬於它們的機器人世界。

許多在研發人工智能領域的專家大多意見都是持正面的態度，普遍都不認同這些電影情節會在現實世界中發生，他們都認為機器人是人類的好朋友，人工智能基本上是不會存在這種反抗人類的意識，可是少部分較極端的人士覺得科技不應該進步太快，破壞了世界的平衡。

可是，幾百年前的人類也無法想像我們現在的生活，人類一直以來憑借着好奇心，不斷嘗試與失敗，才能使我們科技進步得如此飛快，不要懼怕科技的進步，而要善用它。因應這個瞬息萬變的社會，應該好好裝備自己，以免被這個人工智能技術所淘汰。

內容提供：提子

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「無人商店將會是未來的大趨勢嗎？」​】

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