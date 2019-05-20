【職場管理】防彈少年團空前成功　有賴精準的Z世代管理及營銷學

BTS防彈少年團全球爆紅，在這個音樂團體營運當中，我們可以從中學習什麼有關職場的管理策略呢？

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自主性（autonomy）是人類原始的欲望之一，希望自己有主導權去做決定，而不是受他人或其他情況影響去做決定或行動，即使是只有兩、三歲的小孩也會喊「我！我！」因自己的意志想獲得某樣東西。不過在管理領域，自主性近來才成為焦點。

自主性是人類原始的欲望之一，希望自己有主導權去做決定，而不是受他人或其他情況影響去做決定或行動。（《我要準時下班》劇照）

以前講到工商管理，「管理」與「控制」的概念更吃重。其實管理的英文「management」，是由拉丁文意思為「手」的「manus」，以及意思為「變得熟練」的「age」組成。以前，想要純熟地控制馬匹，就要抓好韁繩。工商管理就像純熟地控制馬匹一樣，有「控制組織成員」的意思。

以前，管理層最重要的作用是有效地控制，而最具代表性的手段就是賞罰制度。大部分企業會為努力工作的員工提高工資，也給予他們晉升機會，相反則予以懲罰。但這種方式也適用於訓練獵犬和飼養動物等，對人也採用這種方法難免令人遺憾。致力了解人類的心理學家其實早已提出反對，其中自我決定論（Self-determination theory）最具代表性。該理論主張，以賞罰制度為代表的管制方式對人類行為雖有一定影響，但其實有更好的方法。

大部分企業會為努力工作的員工提高工資，也給予他們晉升機會，相反則予以懲罰。（《鐵探》劇照）

人類會因為害怕懲罰或被報酬吸引而做事，我們稱之為外在動機（extrinsic motivation）；但人也會因為享受而做事，例如玩遊戲或興趣活動。因為喜歡，即使沒有報酬或沒被威迫，甚至弄得渾身痠痛或受到勸阻也會去做，這是人的本性。有時候亦會因為覺得正確、應該要做而樂於去做，甚至因為覺得合情理及道德上正確，即使遭受損失也在所不惜。像這種不是外在而是內在的激勵，就是內在動機（intrinsic motivation）。

外在動機雖然能動搖人心，但效果卻不及內在動機。在解題實驗或以學生記者為對象的實驗中，一開始為實驗者提供金錢報酬，但之後不再給錢時，他們對任務的投入度就會明顯下降。小孩鬧著玩向窗戶扔石頭，起初屋主給他們一塊錢勸走他們，然後漸漸調低金額，後來一毛錢都不給，小孩覺得沒有意思，也就不再扔石頭了。

外在動機雖然能動搖人心，但效果卻不及內在動機。（視覺中國）

提高內在動機的核心因素之一就是自主性。不是因為外部壓力或金錢等報酬，而是因為自己喜歡而自主選擇去做的事情，就會更投入其中。綜合所有的研究結果，加強自主性能提升工作效果，減少員工壓力，讓他們覺得更滿足和幸福，同時能增強自尊心，令處事更靈活。

心理學界對自主性和內在動機的討論，其後在工商管理學界也成為了重要話題。追求自主性的企業做出好成績的事例廣傳後，關注度更是愈來愈高。以GORE-TEX 產品聞名的W.L. Gore& Associates 就是代表之一。公司管理層並不會向下屬作出指令，而是容許職員自己找出想做的事，組隊去完成業務。事實上，有公司技術人員在研究手術用纖維時，無意中想出方法令結他弦發出的聲音更持久，在後來得到公司允許的情況下，自行組成一個團隊，花了三年時間進行研發，最後推出產品，大賺一筆。

美國番茄加工企業Morning Star 也沒有「上司」、「職銜」和「升職」。職員跟同事商量要做的工作，報酬和年薪都是大家商議後決定，而即使沒有管理層的監控，也能進行有效的管理。大家開始了解後，「全體共治」（Holacracy）在工商管理界便成為未來組織結構的有力方案，備受企業管理層關注。

全體共治由英國作家Arthur Koestler提出，由意指「自主組織」的新造詞「holarchy」和意指「支配」的「cracy」組成。有別於明確劃分職位和角色的金字塔型組織，全體共治讓組織成員在橫向關係下自由組隊並作出決定。在固化的金字塔型等級組織結構下，成員無法靈活做事及發揮創意。這個問題浮出水面後，全體共治就受到關注，被認為是未來的主流組織結構。

《防彈管理學－從 BTS全球爆紅學習Z世代管理策略》（蜂鳥出版）

《防彈管理學－從 BTS全球爆紅學習Z世代管理策略》

作者：金南局

翻譯：韓影彤

書籍編輯：吳愷媛

出版社：蜂鳥出版

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「「自主性」是未來管理大趨勢」​】

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