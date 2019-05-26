【職場故事】以興趣成為職業　機場項目工程師追夢的故事

香港國際機場是全球最繁忙的機場之一，每天處理約8萬件離港行李，隨着三跑系統的落成，機場每年處理的行李數目將會更多。而現於機管局任職項目工程師的譚家傑（Nick）當時就是由高級文憑讀起，慢慢實現當工程師的夢想，為本港機場的行李運送系統出一分力。

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香港國際機場是全球最繁忙的機場之一，每天處理約八萬件離港行李，在外遊高峰期間，離港行李數量更高達十多萬件。隨着三跑系統的落成，香港國際機場每年需要處理的客運、貨運量，以及行李數量將會更多。曾於高考失手的譚家傑（Nick）憑着努力，由工程學科高級文憑讀起，到最後完成香港大學結構工程工學碩士課程。而他現在正於香港機場管理局（機管局）任職項目工程師（結構及土木工程），並參與提升自動化行李運送系統的項目，為提升本港機場的服務質素出一分力。

Nick中學會考成績不俗，順利升讀預科，但是高考失手，成績未如理想，便未能成功就讀大學。不過他自小喜歡數理，所以並未有因為一次的失手而放棄興趣和當工程師的夢想。Nick分享：「我自小對數字敏感，享受計數和運算期間的思考和解決問題的過程。擔任工程師能讓我有機會參與不同工程的建造過程，看着工程由『零』開始，到可以服務市民，便會油然而生出那份滿足感和使命感。」

Nick曾於IVE就讀工程學科高級文憑。（作者提供）

由高級文憑至碩士

高考後，Nick按興趣選修了工程學科高級文憑課程，然後在英國完成土木工程相關的學士學位課程。Nick說：「我選擇到英國留學的原因除了是有助擴闊視野外，亦有助我了解其他國家在工程方面的發展。為了達成夢想，我努力儲錢，在英國留學時也會做兼職賺取生活費。」

Nick在英國完成學士學位課程後回港，先後加入了承建商和建築顧問公司擔任見習工程師，並負責設計、繪圖、預算策劃和監工等工作。在加入機管局前，他亦曾於鐵路公司任職一級土木工程師。

目前，Nick主要負責為機管局興建新的通風大樓，以提升自動化運送行李的系統。而這項工程涉及了建造通風大樓、通風系統、發電裝置和地下電纜設施等等的結構及土木工程規劃設計，和監管工程的進度。另外，為了配合旅客人數的上升，Nick亦需要負責發展客運大樓內的無人駕駛列車系統，以及相關項目的周邊配套工程。

Nick主要負責機管局的結構及土木工程規劃設計。（作者提供）

爭分奪秒

在工程進行期間，為了令航班的升降和機場運作能保持暢順，Nick和其團隊的工作一定要爭分奪秒，有時甚至需要在深宵工作。而工作亦要求他們有一定的解難能力，Nick表示：「我們要在有限和預定的時間內完成任務，有時或需要在繁忙時間過後，才於深宵進行有關工程。此外，項目工程師需具備高效的解難能力，因為每項工程都需要跟隨嚴格的法例和按照指定的施工時間下進行。我們需要與不同部門溝通，確保工程不會影響航班安排和旅客秩序等。」工作雖然繁重，但興趣一直成為Nick努力進修和發展事業的原動力。

Nick和其團隊的工作一定要爭分奪秒，以免影響機場運作。（資料圖片）

由失落大學學位，到逐步成為工程師，Nick指在就讀高級文憑時，其學習模式是理論與實踐並重，這為他日後繼續升學和發展事業打好根基，另外，他亦說：「在院校讀書時，我學會了工程設計、施工、測量、計算石屎及地基尺寸等實務知識。在院校安排下，我便於建造業相關的機構實習，進一步實踐建造過程中的各個工序。理論和實踐並重的學習模式鞏固了我於工程方面的專業知識和技能。」

理論和實踐並重的學習模式鞏固了Nick於工程方面的專業知識和技能。（Gettyimages／視覺中國）

向興趣出發

他勉勵時下的青年要勇於嘗試，一次的公開考試並不代表一切，只要多了解自己的興趣所，按專長選擇升學課程，便能享受學習和工作的樂趣，以達成理想。

內容提供：職場多面睇

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「機管局項目工程師 興趣成就專業」​】

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