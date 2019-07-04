【FG返工】唔想得罪人？勿犯這五個錯誤：八卦換社交　裝飾桌面…

步入暑假，很多大學生開始了實習，剛畢業的大學生也漸漸找到自己人生中第一份正職。在工作場所向他人展示自己的專業能力，建立良好的形象，對於建立新的關係和確保在工作中獲得正面評價，最終走向成功來說，是至關重要的。對於剛踏入職場的新人來說，以下5項是必須知道的職場禮儀。

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1、留下良好的第一印象

第一印象多數在你和對方相處的幾秒鐘就會形成。所以，這幾秒鐘對於確保自己能否留下好印象，方便日後做事是十分重要。你的身體語言和說話語氣都會直接影響別人如何看待你。所以你需要：站直、保持目光自然地接觸和微笑。另外，職場上的第一印象和平時社交不同，你需要了解你的工作場所中對於衣着的要求，還有準時出現，重要會議要做好準備，這都是基本。

職場新人留給同事或上司良好的第一印象很重要。（《朝5晚9》劇照）

2、避免八卦

若嘗試代入對方想法：如果有一位同事在你背後非好意地跟別人一直談論你，你察覺後會如何看待這位同事呢？首先，你要做的事，首先是不可以在辦公室對同事做任何價值判斷，更不要把你擅自的判斷和其他同事分享。有些時候你在公事處理上，同事的方式和看法會令你感到壓力，沮喪，這時也不要因情緒而對同事作出負面評價，嘗試用理性的角度分析事情。你或可以考慮如何和主管，同事如何進行良好的互動，例如鼓勵，關心等，而不是利用「八卦」、「花邊情報」等的手段來與同事交流。

與主管、同事或下屬進行良好的互動，不應以「八卦」的方式進行。（《我的大叔》劇照）

3、溝通的方式

在一個正常的職場絕對少不了溝通。然而，溝通的重點不是你說的話，而是你怎樣說的。說話的方式，是視乎你是在會議（一個對眾人）和是一對一的方式中。對於上班經常使用的電郵而言，有對內和對外，雙方都需要確保行文清楚，而且沒有任何的拼寫錯誤。還有，要記得電郵是永久記錄，所以絕對不要在電郵寫不該說的話。

溝通是職場禮儀的重要組成部分。溝通的重點不是你說了什麽，而是你是如何說的。（《我要準時下班》劇照）

4、了解工作環境

公司的價值觀，我們很難在入職初期就分辨到。如果你入職的公司有較完善的人力資源部門，可以透過內部培訓和相關同事中了解到公司對員工的期望。如果是較小型的公司，或者是入職後才「邊做邊學」，便可以通過觀察資歷較深的同事，和在某些時候向同事學習請教才會明白。

初到公司，第一樣要注意到的就是工作環境的氣氛，是較輕鬆還是凝重，和同事的工作習性，透過自己觀察，會令你知道什麼行為是可以做和應該做，反之亦然，以及明白到如何在呈現自己專業的同時，也更適應工作環境。

短時間內了解公司的文化背景及價值觀，有助更快適應工作環境。（GettyImages/VCG）

5、個性而專業

在分享個人生活上，你可以選擇和相熟同事分享，但一定要保持謹慎。有些人不介意，喜歡和同事一起分享生活，把相熟同事也當成朋友，但也要明白，有些同事會選擇保密，對別人的私生活分享也不會有興趣。另外，你可能為了增加自己對公司的歸屬感，會在工作桌上擺放一些個人物品，相片，小擺設等等，較隨和和開放的同事，會為你願意與同事分享更多而感到高興，但有些拘謹的同事看到後，也許會把這些視為公私不分，在公司中應完全投入工作，心無旁貸。這個就需要自己去觀察了。

另外，在辦公室前去找某位同事討論公事前，最好先先敲門示意，不要直接進去，雖然是公司範圍，但每人都會有工作模式的私人空間。

與同事互相了解是一件好事，但要注意的是你需要始終尊重他人的自我空間。（《校對女王》劇照）

內容提供：煩糕

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「職場新人需知的5項職場禮儀」​】

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