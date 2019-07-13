【我要做老闆】不想做一輩子打工仔？　創業需要掌握三個心理因素

筆者過去一年開辦電商創業課程，培訓了超過100位學生，當中有學生成功起步，但亦有不少學生停滯不前，有的甚至連開始的勇氣也沒有。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

大家都是學習同樣的內容，為何差距這麼大？筆者總括了以下三大要素：

1、「創業的『WHY』」要夠強大

創業，需要「Start with why」。創業前先問一問自己，為何你要創業。我發現創業成功者背後都有一個很強大的理由，有的因為家庭責任，有的厭倦了現時的工作，有的想尋求自己理想。每人創業的原因能各有不同，但無論什麼原因都好，只要「Why」夠強，才有動力去做，成功永遠都需要堅持才得到。我們鼓吹一邊上班，一邊創業，但倘若目標感不夠強，很容易因為白天有一份工作，有足夠收入過得到生活，而兼職的創業不太順利就會輕易放棄，給自己退路。所以創業要成功，很多時候是「迫出來」，筆者是十分同意。

創業前先問一問自己：「為何你要創業。」（Gettyimage／視覺中國）

2、正確心態

創業者要成功，必須要有正確的心態和思維。創業就好像探索新大陸一樣，需要開始起步了，才看得清怎樣走這條路。在這條道路上，會有很多跌碰，很多困難需要面對。心態未夠的創業者，很容易因為挫折而氣餒，還未等到成功就放棄了。明白此道理的創業者，會視失敗為進步的機會。

在這條道路上，會有很多跌碰，很多困難需要面對。心態未夠的創業者，很容易因為挫折而氣餒，還未等到成功就放棄了。（《我們與惡的距離》劇照）

3、持續學習

創業成功者很多都有一個共通點，就是願意「自發性的持續學習」。我認為，持續學習對於身在香港的你，特別重要，畢竟香港各行各業競爭激烈，營商環境轉變很快，創業者要突圍而出，需要捉得住市場環境的轉變，持續學習只是基本。我們還需要了解學習的方式，提高效率，從中突圍。筆者認為，最有效的學習方向，就是向「成功人士學習」，仿效他們成功的原素，這樣能避免走錯很多路。

創業成功者很多都有一個共通點，就是願意「自發性的持續學習」。（Gettyimage／視覺中國）

創業並不是一條容易走的路，但永遠難走的路從不擁擠。在此勉勵各創業者，加油！

內容提供：Adam Ho 創業論

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「創業要成功，須具備以下三大要素！」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）