【KKDay90後區域總監】23歲當主管：必須很努力才能看來毫不費力

編按：作為職場新丁，初入職場一定遇到很多不快的事，如：人際關係和工作能力受到質疑等等問題；但只要你抱着以下的心境，沒有事會再難到你了。

文：梁珮珈

可以接受稱讚，要相信自己的努力配得上

每個人都喜歡被稱讚，因為我們都渴望被認同，特別是在這個充滿批判跟指責的東方社會裏，聽到誇獎的機會微乎其微。還記得我在KKday 的第一個記者會完結後，老闆傳了個訊息讚我，大概意思是讚嘆眼前這個小女孩駕輕就熟地指揮大家，獨當一面，表現很優秀。

而工作幾年來，也總有場合會被不同的前輩和同行誇獎，「她很優秀啊。」、「她很聰明啊。」、「她很厲害啊。」

其實我每次聽到這些讚美都會好不自然，這種不自在，大概跟成長背景有關。小時候的我很少被家人稱讚，而每次我被別人稱讚時，家人都會用很謙卑的語氣說：「哪有，你沒有看到她在家是怎樣呢！」

又或是回個頭跟我說：「你之所以有現在的成就，只是因為運氣好。」

「別因為表現得不錯就得意，你隨時會被淘汰。」

「拜託！別人對你的稱讚，都只是客套話而已。」

久而久之，我們只會看到自己不足的一面，也不習慣接受別人的誇獎，因為心裏覺得自己根本沒有大家想像中那麼好，很怕被大家過分看高，又認為在你面前說好話很容易，在你背後說的才是真話。接下來就會逼自己更努力，希望配得上「優秀」二字。到現在長大了點，多了個人思考，會覺得別人的讚美都是點綴，重點是你有沒有辦法認同自己、找到屬於自己的價值。若我們的努力可以對得住自己，那就足夠了。

別人的讚美都是點綴，重點是你有沒有辦法認同自己和找到屬於自己的價值。（Gettyimage／視覺中國）

總會有人不滿意，問心無愧就好

有試過因為別人的一句閒言閒語抹殺自己付出的努力，令你又氣又無言，輾轉反側，徹夜難眠嗎？我試過無數次。

事實是，總有人會覺得你不夠好，總有些外界聲音很難聽，因為他們沒有看到你有多認真工作，沒有看到你廢寢忘餐的樣子，沒有看到你把檔案修改了幾千遍的晚上，沒有看到你放假還一直打開電腦工作，也沒有看到你在年初一的正午還在回客人訊息。

試過接受傳媒訪問，當報道出街後，有人留言說：

「她也是幸運啊∼」

「沒有經驗為什麼這公司會請她啊，可笑∼」

「這間公司XXXXXXX∼」

「一定是靠XX 上位！」

起初看到這些惡意留言的確很在意，為什麼他們說話可以這麼尖酸刻薄？為什麼他們什麼都不知道，就講到很了解似的？後來我都選擇不看或自動過濾了。如果我做得不夠好，那就警惕自己，若是無關痛癢、沒意義的攻擊，那就隨他吧。批評別人很容易，講風涼說話也很容易，這些都不需要成本，所以你根本不用在意。無論你有多努力，都會有別人不滿意的地方。做好自己，是對自己的基本尊重，你的工作跟崗位也不是要討好任何人。把事情做好，收穫都是自己的。

「你必須非常努力，才能看起來毫不費力。」

無論你有多努力，總有人會不滿意，因此做好自己就夠。（Gettyimage／視覺中國）

謹言慎行，小心說出口的話

海明威說：「我們花了兩年學會說話，卻要花上六十年來學習閉嘴。」記得小時候上歷史課，老師說：「開口前，請先搞清楚你是發聲還是發言。」

要言之有物、言而有理，說話的學問實在太多太多，而很多職場的互動都教會我要謹言慎行。職場上，總有些人不識時務，在不當場合上口沒遮攔。別人看在眼裏，心裏面打分數：「怎麼會有人這樣說話啊？」

我們每一個舉動，或每一句說出口的話，都可以成為別人打印象分的指標。最無辜的是，很多時候我們連辯解的機會也沒有，只可以啞子吃黃蓮。大概我們都試過這些經歷：被上司誤會，被同事曲解，又或是無意的行為傷害了別人也不知道。

我們很多時候禍從口出，因為不知道何時是「言者無心，聽者有意」。又或者有些意思沒表達清楚，甚或只是一時氣話，都變成誤會的源頭。從小到大，衝口而出、口不擇言的壞習慣是我的缺點之一，不過這些年，我都在努力練習管好自己的嘴巴，三思而後行。

職場的互動都教會我要謹言慎行，因為不知道何時是「言者無心，聽者有意」。（（Gettyimage／視覺中國））

吾日三省吾身

剛剛進職場的第一個月，我在台灣一間咖啡廳回想自己的工作表現，隨手拿起誠品書店的包裝紙，抄下所有不足的地方。

隔天，我拿去跟老闆和同事說：「我發現這些地方真的做得不夠好，你有讓我改善的建議嗎？」那時候有同事說：「你這個人挺有趣的，居然可以這樣赤裸地面對自己。」

在大學創業的時候，年少氣盛，少不免跟夥伴發生磨擦。好勝的我們都不願讓步，而且自尊心也很強，完全不願意承認自己有錯。當對方指出自己問題的時候，我就會像一隻刺蝟，用身上所有的刺去反擊，以遮掩被人說穿問題的羞愧。

有一次我們在爭論時，夥伴好認真地跟我說：「梁珮珈你自尊心太強了，所以你不願意承認自己的問題，也不願意自我反省。」

那次我想了很久，我不曉得我自尊心強是如何培養出來的，但發現生活了十九年（那時我十九歲），好像真的不知道怎去反省自己。小時候父母師長叫我們反省，但有多少次真的會去做？究竟反省是一回怎樣的事？那時候把自己放得太高，便不知天高地厚，可以想像當時的自己面目有多猙獰，有多無知。

自此之後，我開始學習反省，思考自己有什麼不足，面對自己的問題，接受自己的不完美。開始前，要先克服一個心理關口，就是接受我不夠好、我有缺點，但我想自己變得更好。

一開始，我會由事件開始反省，漸漸培養向自己發問的習慣：這件事學到了什麼？下一些決定時，是不是有做得更好的地方？想法夠周詳嗎？即使看完一本書，我也會反思一下自己可以學習的地方。透過這些反省，你會更加了解自己，也令自己進步得更快。隨着在工作環境中職位越高，會指責你的人便愈少，所以為了保持進步，我只可以更自律更密集地自我檢討。每個月、每一季，我都會預留一個獨處時間去做深層檢討，不可以讓自我放大。

學習反省，思考自己有什麼不足，面對自己的問題，接受自己的不完美，就會有進步。（Gettyimage／視覺中國）

《勇敢，就能擁抱世界》，梁珮珈著。（蜂鳥出版）

勇敢，就能擁抱世界

作者 ：梁珮珈

責任編輯：吳愷媛

出版社：蜂鳥出版