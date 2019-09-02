【咖啡】咖啡因提神之外的功效　除了止痛還有一個你猜不到的功用

首先，不用問，說到咖啡因（Caffeine），在一般人眼裏，自然便會離不開咖啡。那麼，在用藥上，咖啡因到底有什麼功能呢？

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嗯……要解答這個問題，其實不難，只需要問一問各位看倌：

「那麼，在日常生活裏，平白無事，為什麼需要喝咖啡呢？」

做中產？做文青？

嗯……這個，藥罐子倒是不知道，但是，一般而言，在用藥上，咖啡因主要有以下兩種功能：

那麼，在日常生活裏，平白無事，為什麼需要喝咖啡呢？（Gettyimage／視覺中國）

第一，很多人喝咖啡，除了享受生活、品味人生外，還有一個實際的用途，就是提一提神，不是嗎？所以，不管是上班前，還是上學前，很多人在吃早餐的時候，都會喝一杯咖啡，充一充電、醒一醒腦，準備迎接一天的工作。

對，咖啡因，作為一種中樞神經系統興奮劑，的確擁有提神的效果，簡單說，就是「提神醒腦」，所以，有時候，可能會添加在一些傷風感冒藥裏，除了可以抵銷傷風感冒所帶來的倦意外，還可以抗衡一些抗組織胺（Antihistamine）所誘發的睡意，目的在紓緩相關的病症、副作用，減少病症、藥物所構成的影響。

很多人喝咖啡，除了享受生活、品味人生外，還有一個實際的用途，就是提一提神。（Gettyimage／視覺中國）

第二，咖啡因還宣稱自己能夠提高止痛藥的止痛功效，在不需要額外增加止痛藥劑量的情況下，加強止痛的功效。所以有時候，一些止痛藥，例如撲熱息痛（Paracetamol／Acetaminophen），裏面可能會添加咖啡因，目的在更能有效紓緩痛症，減輕痛楚，達到止痛的效果。

在相當程度上，咖啡因主要負責助攻的角色，輔助止痛藥，發揮理想的藥效，算是一種「協同效應（Synergic Effect）」。

但是，不說不知道，原來，咖啡因還有第三種鮮為人知的用途……

第二，咖啡因還宣稱自己能夠提高止痛藥的止痛功效，在不需要額外增加止痛藥劑量的情況下，加強止痛的功效。（Gettyiamge／視覺中國）

第三，原來咖啡因還可以作為一種藥用輔料（Excipient），成為一種穩定劑，提高藥品的穩定性，從而提升藥物的療效、質量、安全性。

內容提供：小小藥罐子

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「咖啡因的第三種功能？」】

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