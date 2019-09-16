【都市病】工作感到精神疲憊　力不從心？有可能是工作透支的先兆

編按：工作透支是都市人常患上的病，患病不可怕，盡早發現並且正視問題，才是最重要的事。

過去十年，我不時為自己把脈，緊貼身心靈的狀態，以在人生跑道上馳騁。我認為至寒至陰的障礙物，莫過於工作透支（job burnout）。

大約四年前，我發現一些透支的先兆。在屯門設立的社企毛衣廠忽然變得很遙遠：之前連續幾年每天從九龍坐車五十分鐘到屯門，我都不覺得怎樣，這時卻漸漸感到路程遙遠，一想起來便覺乏力。

我也為着同時製作音樂劇和電影的事宜感到疲憊，覺得自己是一台工作機器，每時每刻都須用氣力刻意完成瑣碎事情。

我開始意識到自己可能步入了工作透支的狀況，並留意到幾個透支的症狀。最明顯的是精神疲憊，力不從心，這有異於體力疲憊。有些事情我就是提不起勁去推動，從前的拼勁，把不可能變為可能的鬥志，每天被蒸發一點，靈魂被蠶食一點，我活像一個慢慢洩氣的氣球。

工作透支最明顯的症狀是精神疲憊。（Gettyimages／視覺中國）

還記得當時我須處理許多媒體關係，但很多記者都不先做好功課就進行訪問，而且寫來寫去都是表面和重覆的內容。有位電視台導演約我做訪談，我有點應付不暇，說：「你們節目一向訪問達官貴人、社會賢達，看來你找錯人……」他堅持不一定找名人，總之很想寫我的故事。

我例行公事地拋出一個對記者必問的問題：「你看過我在專欄介紹我們的理念和故事的文章沒有？」

如我所料，他說：「沒有。可以一邊訪問一邊聽你說……」

「不行！」我斬釘截鐵地說：「你還未準備好就來做訪問，效果只會流於片面，我也沒勁把同一番話說第一百次。」

當時我須處理許多媒體關係，有點應付不暇。（Gettyimages／視覺中國）

他答應看過後再找我。怎料，翌日便來電，說都看過了，堅持要做訪問。我半信半疑，遂挑了幾個重點資料測試他是否真能在半天裏讀完，但他確能見招拆招。我推不掉他，也欣賞其誠懇認真的態度，便答應了。最後出來的短片，是訪問過我的報道中最用心製作和有內涵的其中一個。

那時我很清楚知道自己的專注力和耐性日漸減弱，如此不太客氣地對待記者，我的心委實過意不去。別人或會罵我「寸」和難服侍，實情是情緒疲憊的透支症狀。

別人或會罵我「寸」和難服侍，實情是情緒疲憊的透支症狀。（Gettyimages／視覺中國）

有員工找我討論人事紛爭或糾結，我凝望他們，卻不再見到面孔，而是「麻煩」兩個字！這是「去個人化」（depersonalization）的透支症狀。

有老闆給意見，我便趁機發牢騷，一肚子怨氣盡情爆發出來，有時還帶點陰謀論，以往的樂觀慢慢變酸溜溜的判斷。憤世嫉俗和「怨氣不散」也是一個症狀。

好友Ben問我，甚麼是我的passion。這對我來說一向都不成問題，但我竟一時答不上來，尷尬地說：「我不知道自己的激情何在！」失去激情，對身邊許多人和事都失去興趣和好奇，是工作透支最可怕的症狀。

工作透支終於敲響警鐘，我暗叫不妙，不得不正視問題。

書本封面。（何靜瑩Facebook專頁圖片）

以上內容節錄自《扮有料，只會死得更快》

作者：何靜瑩​

責任編輯：王穎嫻

出版：天地圖書有限公司​

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